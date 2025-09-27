Rangadót rendeztek pénteken este a Saudi Pro League-ben, azaz a szaúdi élvonalbeli profi labdarúgó-bajnokságban. A mások mellett Karim Benzemával, N'Golo Kantéval és Fabinhóval felálló bajnoki címvédő al-Ittihad azt az al-Nasszr fogadta, amelyben Sadio Mané, Kingsley Coman és Joao Felix mellett Cristiano Ronaldo is ott volt.

Cristiano Ronaldo végre győztes meccs után jöhetett le a pályáról az al-Ittihad ellen

Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

A mérkőzés pedig éppen a várakozásokkal ellentétesen alakult.

Ronaldo ezt nem teszi zsebre

Az al-Ittihad az előző bajnoki kiírásban oda-vissza elverte az al-Nasszrt, sőt még a szuperkupa döntőjében is kiosztott egy maflást Ronaldóéknak. Ehhez képest a fővárosi sárga-kékek már az első félidőben eldöntötték a meccset: előbb Sadio Mané lőtt szépségdíjas gólt, majd a szenegáli csatár löbbölt beadásából Ronaldo fejelte a labdát a kapuba.

A lefújás után egyetlen kérdés maradt nyitva: vajon ki lesz a meccs embere? És, hát nem Ronaldo lett a meccs embere, hanem a győzelemért még nála is többet tevő Mané lett, így nem lehetett tökéletes estéje a portugál szupersztárnak. Annak viszont örülhet, hogy az al-Nasszr négy forduló után hibátlan mérleggel, 14-1-es gólkülönbséggel vezeti a tabellát az egyaránt 9 pontos al-Ittihad és al-Tawoon előtt.