Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Oroszország bejelentette: ez lehet a kulcs az ukrán háború lezárásához

Link másolása
Vágólapra másolva!
A portugál válogatott Budapestre érkezése azonnal felkorbácsolta a szurkolói kedélyeket. Cristiano Ronaldo neve mágnesként vonzotta a rajongókat, akik a belvárosi szálloda előtt várakoztak órákon át. A biztonsági intézkedések miatt azonban közel kerülni nem tudtak, mindössze egy integetést kaptak a világsztártól a busz ablakából.

Miután a portugál válogatott Jerevánban 5–0-ra nyert, a csapat egyenesen Magyarországra utazott, hogy a keddi vb-selejtezőre készüljön. A hír hallatán a hazai rajongók megrohanták a belvárosi szállodát, ahol Cristiano Ronaldo és a portugál válogatott megszállt. A legtöbben abban reménykedtek, hogy testközelből láthatják kedvencüket – hiába.

Ronaldo rajongói hosszú órákat álltak a belvárosi hotel hátsó bejáratánál, de a világsztár közelébe nem juthattak
Ronaldo rajongói hosszú órákat álltak a belvárosi hotel hátsó bejáratánál, de a világsztár közelébe nem juthattak Fotó: Kibédi Péter

Ronaldo-láz Budapesten

A szurkolók már hétfő délután a Hársfa utcában sorakoztak a Corinthia Grand Hotel Royal hátsó bejáratánál. A rendőrök próbálták kordában tartani a tömeget, de mindenki az edzésre induló sztárokat várta. Roberto Martínez szövetségi kapitány és Bernardo Silva a csapat előtt szinte zavartalanul indulhatott a hivatalos sajtótájékoztatóra a Puskás Arénába, csupán egy szemfüles fiatalnak sikerült gyors közös fotót készítenie a Manchester City játékosával.

A sötétített üveg mögött Ronaldo integetett a szurkolóknak, amit hatalmas ováció fogadott Fotó: Kibédi Péter

Ronaldo csak integetett

Később több száz magyar és külföldi drukker várta a játékosokat, de a rendőrök a Király utca sarkára terelték őket. Egy Máltáról érkezett házaspár férfi tagja keserűen mutatta a Ronaldónak címzett tábláját. 

Azért időzítettük erre az időre a budapesti kirándulásunkat, hogy találkozhassak Ronaldóval, semmit nem kaptam 

– mondta szomorúan.

A busz pontban 18 órakor gördült ki, Ronaldót pedig csak azok láthatták, akik a megfelelő oldalon álltak: a sötétített ablak mögül intett, amit hatalmas ováció kísért.

Ömlött az eső a portugálok edzésén, de ez egyáltalán nem zavarta a játékosokat és jókedvűen edzettek a Puskás Arénában Fotó: Mirkó István

Eső áztatta a portugálok edzését

A Puskás Arénánál is gyülekeztek szurkolók, de ott sem volt esély közel kerülni a portugálokhoz. A csapat 19 órakor lépett a gyepre, ekkor kezdett esni, az eső. 

A rövid eligazítás után Ronaldo az élen futott a bemelegítő körökön, közben mosolyogva beszélgetett az erőnléti edzővel. Időnként az eget figyelte, majd vállat vont, és folytatta a gyakorlást. Alig tíz perc után már ömlött az eső, de erről a portugálok tudomást sem vettek, jókedvűen melegítettek.

A sajtó képviselői az első negyedórát tölthették bent: a portugál sztárok karnyújtásnyira passzolgattak, Ronaldo egyszer került középre a cicázásban. Ritka pillanat volt, hogy ilyen közelről lehetett látni a csapat felkészülését.

Videós összefoglaló a portugálok hétfői napjáról:

Telt ház lesz a meccsen

A Magyarország–Portugália mérkőzés ma este 20 óra 45 perckor kezdődik a Puskás Arénában. Jegyhez már csak a feketepiacon lehet jutni, de ott sem biztos, hogy eredeti belépőt adnak. Az előrejelzés szerint eső nem várható a találkozó idején, így a szurkolók nyugodtan készülhetnek a telt házas rangadóra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!