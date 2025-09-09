Miután a portugál válogatott Jerevánban 5–0-ra nyert, a csapat egyenesen Magyarországra utazott, hogy a keddi vb-selejtezőre készüljön. A hír hallatán a hazai rajongók megrohanták a belvárosi szállodát, ahol Cristiano Ronaldo és a portugál válogatott megszállt. A legtöbben abban reménykedtek, hogy testközelből láthatják kedvencüket – hiába.

Ronaldo rajongói hosszú órákat álltak a belvárosi hotel hátsó bejáratánál, de a világsztár közelébe nem juthattak Fotó: Kibédi Péter

Ronaldo-láz Budapesten

A szurkolók már hétfő délután a Hársfa utcában sorakoztak a Corinthia Grand Hotel Royal hátsó bejáratánál. A rendőrök próbálták kordában tartani a tömeget, de mindenki az edzésre induló sztárokat várta. Roberto Martínez szövetségi kapitány és Bernardo Silva a csapat előtt szinte zavartalanul indulhatott a hivatalos sajtótájékoztatóra a Puskás Arénába, csupán egy szemfüles fiatalnak sikerült gyors közös fotót készítenie a Manchester City játékosával.

A sötétített üveg mögött Ronaldo integetett a szurkolóknak, amit hatalmas ováció fogadott Fotó: Kibédi Péter

Ronaldo csak integetett

Később több száz magyar és külföldi drukker várta a játékosokat, de a rendőrök a Király utca sarkára terelték őket. Egy Máltáról érkezett házaspár férfi tagja keserűen mutatta a Ronaldónak címzett tábláját.

Azért időzítettük erre az időre a budapesti kirándulásunkat, hogy találkozhassak Ronaldóval, semmit nem kaptam

– mondta szomorúan.

A busz pontban 18 órakor gördült ki, Ronaldót pedig csak azok láthatták, akik a megfelelő oldalon álltak: a sötétített ablak mögül intett, amit hatalmas ováció kísért.

Ömlött az eső a portugálok edzésén, de ez egyáltalán nem zavarta a játékosokat és jókedvűen edzettek a Puskás Arénában Fotó: Mirkó István

Eső áztatta a portugálok edzését

A Puskás Arénánál is gyülekeztek szurkolók, de ott sem volt esély közel kerülni a portugálokhoz. A csapat 19 órakor lépett a gyepre, ekkor kezdett esni, az eső.

A rövid eligazítás után Ronaldo az élen futott a bemelegítő körökön, közben mosolyogva beszélgetett az erőnléti edzővel. Időnként az eget figyelte, majd vállat vont, és folytatta a gyakorlást. Alig tíz perc után már ömlött az eső, de erről a portugálok tudomást sem vettek, jókedvűen melegítettek.

A sajtó képviselői az első negyedórát tölthették bent: a portugál sztárok karnyújtásnyira passzolgattak, Ronaldo egyszer került középre a cicázásban. Ritka pillanat volt, hogy ilyen közelről lehetett látni a csapat felkészülését.