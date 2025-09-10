1926. december 26-a óta mindhiába próbáljuk, eddig még sohasem sikerült. De miért ne sikerülhetne most, 2025. szeptember 9-én? Erre gondolhattak a magyar-portugál világbajnoki selejtezőre hömpölygő szurkolók, és akikkel kedd este a Puskás Aréna közelében beszéltünk, mindenki egyértelműen rávágta: „Győzni fogunk!” Bár úgy sejtjük, a rajongók 99 százaléka aláírta volna azt az immár 99 éve született eredményt is, amikor a két csapat első válogatott meccsén 3-3-ra végeztek a felek. És ha már 3-3: 2016-ban, a foci-Eb-n is játszottunk egy remek hatgólos meccset Cristiano Ronaldo válogatottjával, amely után a mieink csoportelsők lettek, a portugálok pedig meg sem álltak az Eb-győzelemig.
De még tovább folytathatjuk az érzelmes döntetlenekről szóló sztorikat. Szoboszlai Dominik az írek elleni találkozó előtt azt nyilatkozta, elfogadná a döntetlent, a lefújás után persze már másképp gondolkodott, hiszen kétgólos vezetés és Sallai Roland kiállítása után végül sikerült két pontot elveszíteni.
Hogy ez a végelszámolásnál fog-e hiányozni, most még nem tudjuk, de ami tény, az a kijutás mikéntje. A csoportelsők egyenes ágon rögtön megváltják a repülőjegyüket az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezendő, jövő évi vébére. A második helyezettek – a Nemzetek Ligájából érkező négy válogatottal kiegészülve – pótselejtezőn mérkőznek meg a 2026-os, közösen rendezett világbajnokság további négy helyéért. Ahogyan Szoboszlai Dominik erről mondta:
Álom, hogy kijussunk a vb-re, de legalább legyen a playoffra lehetőség.
A Liverpool világklasszisa pedig, amit mond, arra mindenki odafigyel. És olyannyira nagy sztár lett Magyarországon, hogy a magyar mezes szurkolók közül tízből kilencen Szoboszlai-pólót öltöttek magukra a Puskás Arénába tartva. A 6 éves kisfiú, a 14 éves tinilány ugyanúgy, mint a középkorú törzsszurkoló – bár akadt, akin Orbán, Bolla, Csoboth vagy éppen Édesapa felirat virított. De ők nem voltak sokan.
Dzsudzsák- és Lang-mezes fanatikusokat ezúttal nem láttunk, a két játékost viszont igen: az igencsak hangulatos szurkolói teraszon meséltek arról a hallgatóságnak, milyen volt 2016-ban Ronaldo ellen futballozni. De azt is megtudhattuk, hogy Dzsudzsák már 2-3 éve rágja Lang fülét, hogy igazoljon Debrecenbe.
A 2016-os, 3-3-as Eb-meccs tehát felejthetetlen lett, most azonban eggyel kevesebb gól esett a Puskás Arénában, méghozzá a magyarok miatt. A mieink hiába vezettek Varga Barnabás fantasztikus fejesével 1-0-ra, Ronaldóék fordítottak, majd Varga újabb egalizáló fejese után egy perccel a győztes gólt is megszerezték, beállítva így a 2-3-as végeredményt (helyszíni meccstudósításunkat itt olvashatják).
Hősies magyar játék, esély a pontszerzésre, de végül vereség. Most akkor örüljünk vagy sem?
„A 3-2 elég szoros eredmény, lehetett volna jobb is, főleg, hogy a végén kaptuk be a harmadik gólt. Beleadtunk apait-anyait, és le a kalappal az egész csapat előtt, mert nagyon megszorongattuk szerintem a portugálokat” – nyilatkozta az interjúzónában a Ferencváros tehetsége, aki a nemzeti ünnepig, avagy október 23-ig még tininek mondhatja magát, akkor lesz ugyanis a 20. születésnapja.
„Van még négy meccsünk, azokat be kell húzni. Jó alap ez a két meccs, hiszen jó játékot tudtunk mutatni” – fogalmazott Tóth, aki az Origo Sport kérdésére azt mondta, ha újra lejátszanák a meccset a 2-2-es állástól, akkor sem csinálnának a játékosok semmit másképp.
Azt viszont kár szépíteni, hogy a 40 éves Cristiano Ronaldo óriási hatással volt nemcsak a nézőkre, de a magyar válogatott játékosaira is. Sokan alig hitték el, hogy egy pályán futballoznak az elmúlt két évtized egyik legnagyobb szupersztárjával.
Viszonylag kevés alkalommal ért labdába, de egy élmény volt játszani ellene. Főleg nekem, mert én nagyon szeretem őt, mindig is ő volt a példaképem és a kedvenc játékosom. Próbáltam odafigyelni minden rezzenésére a pályán.
Így mesélt a Ronaldo elleni csatáról az Origo Sport érdeklődésére a középpályás, akinek ebben a pillanatban megmutattuk fotós kollégánk, Csudai Sándor remek felvételét, amelyen Tóth Alex és Cristiano Ronaldo látható.
„A büntető előtt beszéltünk, hogy jogos volt-e vagy sem. Mind a ketten azt mondtuk, hogy tizenegyest kellett ítélni a bírónak a kezezés miatt. Aztán pedig gratuláltam neki, miután berúgta” – osztotta meg olvasóinkkal a fénykép nem látható háttértörténetét.
Ezek után arról kérdeztük Tóthot, hogyan reagál majd a Fradinál Varga Barnabás keddi teljesítményére. Megdicséri majd a két gólja miatt vagy leszidja a sárga lapja miatt? Utóbbi ugyanis azt jelenti, hogy a válogatott első számú gólfelelőse nem játszhat majd az örmények ellen.
„Mindkettő meg fog történni, megdicsérem és le is szidom” – mosolyodott el Alex, aki állítja, már megszokta Vargától, hogy „egy ilyen hülyeség miatt” kap figyelmeztetést.
Az érintett így beszélt a sárgájáról, amelyet azért osztottak ki neki, mert vitatkozott a bíróval, noha egy új szabály miatt csakis a csapatkapitányok beszélhetnek a játékvezetőkhöz. „Egy részről érthető, más részről viszont a játékosoknak nem olyan könnyű fékezni az érzelmeiket, nagy feszültség van a pályán ilyenkor. Kicsit lehetnének elnézőbbek, és nyilván nekem is okosabbnak kellett volna lenni” – jegyezte meg önkritikusan Varga Barnabás.
Tóth Alex ezek után elmondta, hogy nemcsak a sárgákat szokta meg Vargától, hanem a gólokat is.
Amilyen formában most van Barni, az hihetetlen. Még így is meg tud lepni, hogy látom minden nap. Minden nap megmutatja, hogy mire képes, nagyon durva! Nehéz lesz pótolni, de a keretben vannak még nagyon jó játékosok. Nem erős kijelentés, ha azt mondom, hogy nemzetközileg is elismert játékos most már.
Talán nincs olyan futballdrukker, aki ne emlékezne arra az elképesztő Ronaldo-fejesre, amelyet Juve-mezben szerzett a Sampdoria ellen, de egyébként is mindenki tudja a portugálról, hogy fejjel is hihetetlenül veszélyes a kapura. Varga Barnabás szintén nem panaszkodhat arra, hogy kevés gólt szerezne fejjel, nagyon sokan világszínvonalúnak tartják a fejjátékát.
No de hogy látja ezt Tóth Alex. A példaképe vagy a csapattársa fejel jobban?
„Nehéz bármit erre mondani. De számomra tényleg, ahogyan Barni fejel, ahogyan ugrik a labdákra, ahogyan érzi az ütemeket, az nagyon durva. Nyilván Ronaldo is remekül fejel, de Barnit sokkal többet látom, ezért lehet, őt mondanám.”
Tóth Alex már 4-5 éves kora óta szinte bálványozza CR7-et.
Ő számomra a minden. Talán még most is van poszter a szobámban róla. Hihetetlen számomra, hogy játszhattam ellene
– lelkendezett Tóth Alex.
Hasonlóan élménydús mérkőzésként élte meg a magyar-portugált Tóth Balázs. Az angol másodosztályú Blackburn kapusa egy alkalommal nem akárhogyan tudta hárítani Ronaldo egyik közeli próbálkozását.
„Amikor kivédtem Ronaldo lövését, azt hittem, hogy gólt szerzett. Nem tudom, hogy kaptam bele a labdába pontosan, és ahogy magam mögé néztem, láttam, hogy a kapu mögé megy. Hihetetlenül jó érzés volt Ronaldo ellen védeni, de sajnáljuk, hogy nem sikerült pontot szerezni.”
Az 58. percben 11-eshez jutott Portugália, és ki más állhatott volna a labda mögé, mint Cristiano Ronaldo.
„A 11-esnél próbáltam bebillenteni, játszadozni vele egy picit, de ő is stílust váltott, hiszen kivárt az utolsó pillanatig. Az irányt eltaláltam, de sajnos jól rúgta” – jelentette ki az Origo Sportnak a 28. születésnapját szeptember 4-én ünneplő kapus, aki egy egészen exkluzív sztorit is megosztott az újságírókkal.
Volt egy gyerekkori álmom 15 éve, hogy Ronaldo ellen 11-est védek. Azt gondoltam, hogy most ez meg fog valósulni. Azt álmodtam akkor, hogy a jobb kezemre rúgja, oda is rúgta, de sajnos nem sikerült hárítani.
„De még megvalósulhat, bízzunk benne, hogy ha így lesz, akkor kivédem majd. De nem vagyok benne biztos, hogy újra jobbra vetődnék. Szerintem feladtam neki egy picit a leckét, azért váltott ő is stílust.”
Az egykori fehérvári játékost arról is kérdezték, hogyan érzi, mennyire sikerült bejátszania magát Marco Rossi kezdőjébe. „Egyelőre Dini (Dibusz Dénes) az első számú kapus, neki ezúton is jobbulást kívánok. Én úgy készülök minden nap a saját klubomban, hogy a lehető legjobb Tóth Balázs jöjjön a válogatotthoz. És ha lehetőséget kapok, akkor azt meg tudjam hálálni, és büszkévé tudjak tenni egy országot. A csoportban a második hely elérése a célunk. Örményországot oda-vissza meg kell vernünk, illetve itthon az írek ellen is nyernünk kellene hazai pályán. De ilyen szurkolótábor előtt nem tudunk majd hibázni szerintem.”
A meccs hőse a duplázó Varga Barnabás lehetett volna, csakhogy a portugálok hármat lőttek. „Jó lett volna egy pontot itthon tartani. Sajnos nem sikerült, de azt gondolom, még semmi nincs veszve. A második hely a cél, szeretnénk ezt elérni” – válaszolta kérdésünkre az FTC csatára, aki sárga lapot kapott reklamálásért.
„Minden egyes gól óriási élmény volt, egyiket sem tudom elfelejteni. Fantasztikus volt a közönség. Nem gondoltam arra, hogy Portugália ellen szerzem a gólokat, nekem teljesen mindegy, hogy Andorra vagy Portugália ellen játszunk” – mondta a góljairól, Ronaldótól viszont nem volt annyira elájulva. „Annyira nem figyeltem, megmondom őszintén. Jó volt vele egy pályán játszani, azt tudjuk, hogy milyen fantasztikus játékos, a világ egyik legjobbja.”
Mivel az írek 2-1-re kikaptak Örményországban, így a második helyért talán még nagyobb lehet a csata. „Meglepő eredmény, de ez nem feltétlen jelenti azt, hogy több esélyünk lenne a második hely megszerzésére, hiszen ez pont azt mutatja, hogy az örmény válogatott is kemény ellenfél lesz. Nem szabad félvállról venni őket.”
Minden mérkőzés élet-halál harc lesz mostantól. Hosszú távon azt gondolom, inkább pozitívan jöhetünk ki a mostani mérkőzésből. Egy-két napig mindenkinek fájni fog, nagyon rossz lesz, de jövő hónapban emiatt erősebb lesz a csapat
– csakhogy a következő meccsen eltiltása miatt nem játszhat majd Varga. Sokan pótolhatatlannak tartják, főleg a fejes góljai hiányoznak majd, de a játékos állítja, nincs arra szükség, hogy fejelő leckéket tartson a válogatott csatártársaknak. „Rajtam kívül is nagyon jó csatárok vannak a válogatottban, így azt gondolom, nem lesz ezzel probléma.”
Vb-selejtező, F csoport:
Magyarország – Portugália 2-3 (1-1)
Puskás Aréna, 61 473 néző
v.: Erik Lambrechts (belga)
Magyarország: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A. – Bolla (Grúber, 90.), Tóth A. (Ötvös, 60.), Styles (Vitális, 81.), Kerkez (Dárdai Márton, 90.) – Szoboszlai, Varga B., Nagy Zs. (Lukács, 60.)
Portugália: Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Nuno Mendes – Joao Neves (Joao Félix, 79.), Vitinha (António Silva, 87.) – Bernardo Silva, Bruno Fernandes (Trincao, 66.), Pedro Neto (Palhinha, 79.) – Cristiano Ronaldo (Goncalo Ramos, 87.)
gólszerzők: Varga B. (21., 84.), illetve Bernardo Silva (36.), Ronaldo (58., 11-esből), Cancelo (86.)
sárga lap: Varga B. (56.), illetve Palhinha (95.)
Magyarország legközelebb október 11-én a csoport második helyén álló örményeket fogadja.