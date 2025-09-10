1926. december 26-a óta mindhiába próbáljuk, eddig még sohasem sikerült. De miért ne sikerülhetne most, 2025. szeptember 9-én? Erre gondolhattak a magyar-portugál világbajnoki selejtezőre hömpölygő szurkolók, és akikkel kedd este a Puskás Aréna közelében beszéltünk, mindenki egyértelműen rávágta: „Győzni fogunk!” Bár úgy sejtjük, a rajongók 99 százaléka aláírta volna azt az immár 99 éve született eredményt is, amikor a két csapat első válogatott meccsén 3-3-ra végeztek a felek. És ha már 3-3: 2016-ban, a foci-Eb-n is játszottunk egy remek hatgólos meccset Cristiano Ronaldo válogatottjával, amely után a mieink csoportelsők lettek, a portugálok pedig meg sem álltak az Eb-győzelemig.

Mindenki Szoboszlai-mezben

Fotó: Ladóczki Balázs

De még tovább folytathatjuk az érzelmes döntetlenekről szóló sztorikat. Szoboszlai Dominik az írek elleni találkozó előtt azt nyilatkozta, elfogadná a döntetlent, a lefújás után persze már másképp gondolkodott, hiszen kétgólos vezetés és Sallai Roland kiállítása után végül sikerült két pontot elveszíteni.

Dzsudzsák és Lang mesélt a szurkolóknak Ronaldóról

Hogy ez a végelszámolásnál fog-e hiányozni, most még nem tudjuk, de ami tény, az a kijutás mikéntje. A csoportelsők egyenes ágon rögtön megváltják a repülőjegyüket az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezendő, jövő évi vébére. A második helyezettek – a Nemzetek Ligájából érkező négy válogatottal kiegészülve – pótselejtezőn mérkőznek meg a 2026-os, közösen rendezett világbajnokság további négy helyéért. Ahogyan Szoboszlai Dominik erről mondta:

Álom, hogy kijussunk a vb-re, de legalább legyen a playoffra lehetőség.

A Liverpool világklasszisa pedig, amit mond, arra mindenki odafigyel. És olyannyira nagy sztár lett Magyarországon, hogy a magyar mezes szurkolók közül tízből kilencen Szoboszlai-pólót öltöttek magukra a Puskás Arénába tartva. A 6 éves kisfiú, a 14 éves tinilány ugyanúgy, mint a középkorú törzsszurkoló – bár akadt, akin Orbán, Bolla, Csoboth vagy éppen Édesapa felirat virított. De ők nem voltak sokan.

A 2016-os, 3-3-ra végződött Eb-meccsen Dzsudzsák és Ronaldo is két-két gólt szerzett

Dzsudzsák- és Lang-mezes fanatikusokat ezúttal nem láttunk, a két játékost viszont igen: az igencsak hangulatos szurkolói teraszon meséltek arról a hallgatóságnak, milyen volt 2016-ban Ronaldo ellen futballozni. De azt is megtudhattuk, hogy Dzsudzsák már 2-3 éve rágja Lang fülét, hogy igazoljon Debrecenbe.