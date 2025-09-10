Cristiano Ronaldo a futballvilág egyik, ha nem a legnagyobb sztárja, így nem meglepő, hogy a játékoskisérők is tátott szájjal figyelték, ahogy megjelent a Puskás Arénában a meccs előtt a világsztár támadó.

Cristiano Ronaldo az a focista, akit mindenki látni akar

Fotó: Mirkó István

C. Ronaldo hatalmas örömet okozott

Ki ne tudná már, hogy a hazaiak Varga Barnabás fejesével vezetést szereztek a 21. percben, de Bernardo Silva révén még a szünet előtt egyenlítettek a végig fölényben futballozó vendégek. A második félidőben a portugálok előbb

Cristiano Ronaldo büntetőjével kerültek előnybe, majd az ismét fejjel eredményes Varga ugyan egyenlített a 84. percben, de a meccset két perccel később Joao Cancelo találata döntötte el.

A játékoskísérőket azonban talán a meccsnél is jobban érdekelte, vajon milyen lesz látni élőben Szoboszlai Dominiket, Cristiano Ronaldót. Nos, talán még az al-Nasszr portugál világklasszisa sem sejti, mekkora örömet okozott a gyerekeknek, akik tátott szájjal figyelték és valószínűleg ezekre a pacsikra életük végéig emlékezni fognak.

Ezekre a pacsikra örökké emlékezni fognak a játékoskísérők

– írta az M4 Sport a videójában.

A nemzeti együttes a 15. meccsén is nyeretlen maradt a nyáron Nemzetek Ligája-győztes Portugáliával szemben: négy döntetlen mellett ez volt a 11. veresége. A magyarok legközelebb október 11-én a kvartett második helyén álló örményeket fogadják.