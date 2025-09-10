Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Lengyelország háborúra készülhet

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott kedden 3-2-re kikapott Portugáliától a Puskás Arénában a labdarúgó világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában, így harmadik helyről várja a folytatást a csoportban. Már a meccs előtt sokáig emlékezetes pillanatok játszódtak le a játékoskijáróban, amikor megérkezett Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo, legalábbis a focistákat kísérő gyerekeknek egészen biztosan.

Cristiano Ronaldo a futballvilág egyik, ha nem a legnagyobb sztárja, így nem meglepő, hogy a játékoskisérők is tátott szájjal figyelték, ahogy megjelent a Puskás Arénában a meccs előtt a világsztár támadó.

Cristiano Ronaldo az a focista, akit mindenki látni akar
Cristiano Ronaldo az a focista, akit mindenki látni akar
Fotó: Mirkó István

C. Ronaldo hatalmas örömet okozott

Ki ne tudná már, hogy a hazaiak Varga Barnabás fejesével vezetést szereztek a 21. percben, de Bernardo Silva révén még a szünet előtt egyenlítettek a végig fölényben futballozó vendégek. A második félidőben a portugálok előbb 

Cristiano Ronaldo büntetőjével kerültek előnybe, majd az ismét fejjel eredményes Varga ugyan egyenlített a 84. percben, de a meccset két perccel később Joao Cancelo találata döntötte el.

A játékoskísérőket azonban talán a meccsnél is jobban érdekelte, vajon milyen lesz látni élőben Szoboszlai Dominiket, Cristiano Ronaldót. Nos, talán még az al-Nasszr portugál világklasszisa sem sejti, mekkora örömet okozott a gyerekeknek, akik tátott szájjal figyelték és valószínűleg ezekre a pacsikra életük végéig emlékezni fognak. 

Ezekre a pacsikra örökké emlékezni fognak a játékoskísérők

– írta az M4 Sport a videójában.

A nemzeti együttes a 15. meccsén is nyeretlen maradt a nyáron Nemzetek Ligája-győztes Portugáliával szemben: négy döntetlen mellett ez volt a 11. veresége. A magyarok legközelebb október 11-én a kvartett második helyén álló örményeket fogadják.

Szoboszlai hiába kérte el Ronaldo mezét, ő nem adta oda – videó
Mutatjuk Szoboszlai felejthetetlen találkozását Cristiano Ronaldóval – videó
Cristiano Ronaldo a magyar válogatott ellen írt újra történelmet
Szoboszlai Dominik zokogva kért bocsánatot a szurkolóktól


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!