Kétségtelen, hogy Cristiano Ronaldo a világ egyik, hanem a legismertebb és leggazdagabb futballistája. A jelenleg a portugál válogatottal Budapesten tartózkodó sztárfocista az elmúlt két évtizedben nem csak a pályán, hanem a magánéletben is a figyelembe középpontjában állt, ugyanis néhány éve még nem csupán a trófeákat halmozta szép számmal, hanem a randipartnereit is. Lássuk, kik voltak azok a szépségek, akik meghódították a portugál válogatott rekorderének szívét!

A gólok mellett a gyönyörű nők is Cristiano Ronaldo gyengéi

Fotó: KAREN MINASYAN / AFP

Ronaldo 2016-ban, még a Real Madrid játékosaként találkozott jelenlegi párjával, Georgina Rodriguezzel, aki akkoriban még egy madridi Gucci üzletben dolgozott értékesítési asszisztensként. A párnak egy évvel később született meg az első közös gyermeke, majd 2022 áprilisában ikreik születtek, ám a két gyermek közül csak a kislány maradt életben, az újszülött kisfiú meghalt. A pár kapcsolata aztán idén nyáron nyolc év után új szintre lépett, ugyanis a világ egyik legismertebb futballistája eljegyezte az argentin származású spanyol influenszert. Azonban a portugálok csapatkapitányának több szerelmi csalódáson, és rövid életű románcon kellett túljutnia ahhoz, hogy megtalálja az igazit.

Ronaldo igazi bombázókkal randizott korábban

Bár milliók rajonganak Ronaldóért, a 40 éves klasszisnak nem volt kimondottan sok komoly barátnője, persze a pletykalapok elől a románcok sem maradhattak titokban.

A fiatal korában az egyik csapattársa, Mario Jardel húgával, Jordana Jardellel került közelebbi viszonyba, akivel néhány hónapig egy párt alkottak még a kétezres évek elején, a tini szerelem viszont nem volt hosszú életű.

Az egyik első komoly barátnője a portugál modell és műsorvezető Merche Romero volt, akivel 2006 elejétől 2007 végéig alkotott egy párt, miután egy liszaboni éjszakai klubban megismerkedtek egymással. A románcuk akkora érdeklődést váltott ki a portugál médiában, hogy Ronaldónak személyesen egy tévéműsorban kellett bejelenteni a szakításuk hírét - írja a Ranker.

Cristiano Ronaldo menyasszonya, Georgina Rodriguez a 2025-ös Velencei Filmfesztiválon

Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Ronaldo állítólag Paris Hiltonnal is kavart rövid ideig. 2009-ben ismerkedett meg egymással, miután az örökös nő szakított Doug Reinhardttal. Több éjszakán át buliztak együtt Hollywoodban, majd randiztak néhány hétig.