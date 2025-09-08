Kétségtelen, hogy Cristiano Ronaldo a világ egyik, hanem a legismertebb és leggazdagabb futballistája. A jelenleg a portugál válogatottal Budapesten tartózkodó sztárfocista az elmúlt két évtizedben nem csak a pályán, hanem a magánéletben is a figyelembe középpontjában állt, ugyanis néhány éve még nem csupán a trófeákat halmozta szép számmal, hanem a randipartnereit is. Lássuk, kik voltak azok a szépségek, akik meghódították a portugál válogatott rekorderének szívét!
Ronaldo 2016-ban, még a Real Madrid játékosaként találkozott jelenlegi párjával, Georgina Rodriguezzel, aki akkoriban még egy madridi Gucci üzletben dolgozott értékesítési asszisztensként. A párnak egy évvel később született meg az első közös gyermeke, majd 2022 áprilisában ikreik születtek, ám a két gyermek közül csak a kislány maradt életben, az újszülött kisfiú meghalt. A pár kapcsolata aztán idén nyáron nyolc év után új szintre lépett, ugyanis a világ egyik legismertebb futballistája eljegyezte az argentin származású spanyol influenszert. Azonban a portugálok csapatkapitányának több szerelmi csalódáson, és rövid életű románcon kellett túljutnia ahhoz, hogy megtalálja az igazit.
Bár milliók rajonganak Ronaldóért, a 40 éves klasszisnak nem volt kimondottan sok komoly barátnője, persze a pletykalapok elől a románcok sem maradhattak titokban.
A fiatal korában az egyik csapattársa, Mario Jardel húgával, Jordana Jardellel került közelebbi viszonyba, akivel néhány hónapig egy párt alkottak még a kétezres évek elején, a tini szerelem viszont nem volt hosszú életű.
Az egyik első komoly barátnője a portugál modell és műsorvezető Merche Romero volt, akivel 2006 elejétől 2007 végéig alkotott egy párt, miután egy liszaboni éjszakai klubban megismerkedtek egymással. A románcuk akkora érdeklődést váltott ki a portugál médiában, hogy Ronaldónak személyesen egy tévéműsorban kellett bejelenteni a szakításuk hírét - írja a Ranker.
Ronaldo állítólag Paris Hiltonnal is kavart rövid ideig. 2009-ben ismerkedett meg egymással, miután az örökös nő szakított Doug Reinhardttal. Több éjszakán át buliztak együtt Hollywoodban, majd randiztak néhány hétig.
Korábban hosszú évekig járt az orosz szupermodellel, Irina Sajkkal, akivel egy Armani reklámfilm forgatáson találkozott. Bár öt évig jártak, kapcsolatukat leginkább titkolózás jellemezte. Az orosz modell ráadásul állítólag nem jött ki Ronaldo lánytestvérével és az anyjával, Dolores Aveiróval sem, sőt próbálta két tűz közé állítani a focistát, aki ezt megelégelte, és inkább a családját választotta. Végül a 2010-es szakításhoz vezető utolsó csepp a pohárban az volt, hogy Irina nem ment el Ronaldo anyjának 60. születésnapjára. Ez volt egyébként Ronaldo második leghosszabb kapcsolata.
Emellett olyan hírek is felröppentek korábban, hogy Ronaldo Kim Kardashiannal randizott. Bár a mai napig nem erősítették meg, hogy együtt lettek volna, több hírportál is közölt képeket arról, hogy a milliárdos nő és futballista kettesben töltöttek egy romantikus háromnapos madridi nyaralást.
Az indiai színésznő, Bipasha Basu sem tudott ellenállni Ronaldónak, ugyanis korábban egy partin lencsevégre kapták őket, amint a táncparkett közepén csókolóztak. Később azonban Basu egy interjúban tagadta, hogy komoly szándékaik lennének, úgy fogalmazott, hogy csupán kavartak egymással.
