A labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár pénteken szerződtette Zsótér Donátot, aki kilenc év után tért vissza az együtteshez. A Marco Rossi vezette Budapest Honvéddal 2017-ben bajnoki címet nyerő Zsótér kilenc év után tér vissza Székesfehérvárra.

Zsótér a Marco Rossi vezette Budapest Honvéd játékosaként 2017-ben bajnoki címet szerzett, egy évvel később az Újpest futballistájaként Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett, legutóbb azonban a Kecskeméttel kiesett az élvonalból. 

Zsótér Donát alapember volt Marco Rossi bajnokcsapatában
Zsótér Donát (jobbra) remekül futballozott Marco Rossi bajnokcsapatában
Fotó: Szabó Gábor - Origo

Rossi egykori kulcsembere Székesfehérvárra igazolt

Profi pályafutása elején, 2016-ig a székesfehérvári klub keretének tagja volt, de a rendszeres kölcsönadás miatt a Dunaújváros színeiben mutatkozott be az élvonalban. A 29 esztendős középpályás eddig összesen 284 NB I-es mérkőzésen lépett pályára és 24 gólt szerzett.

A Videoton hat forduló után a 13. helyen áll a tizenhat csapatos NB II-ben.

