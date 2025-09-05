Zsótér a Marco Rossi vezette Budapest Honvéd játékosaként 2017-ben bajnoki címet szerzett, egy évvel később az Újpest futballistájaként Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett, legutóbb azonban a Kecskeméttel kiesett az élvonalból.

Zsótér Donát (jobbra) remekül futballozott Marco Rossi bajnokcsapatában

Fotó: Szabó Gábor - Origo

Rossi egykori kulcsembere Székesfehérvárra igazolt

Profi pályafutása elején, 2016-ig a székesfehérvári klub keretének tagja volt, de a rendszeres kölcsönadás miatt a Dunaújváros színeiben mutatkozott be az élvonalban. A 29 esztendős középpályás eddig összesen 284 NB I-es mérkőzésen lépett pályára és 24 gólt szerzett.

A Videoton hat forduló után a 13. helyen áll a tizenhat csapatos NB II-ben.