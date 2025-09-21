A Marco Rossi által irányított magyar válogatott nincs könnyű helyzetben, ugyanis az olasz szakember az örmények elleni októberi vb-selejtezőn eltiltás miatt nem számíthat Sallai Rolandra, valamint Varga Barnabásra sem.

Marco Rossi csatárt keres a magyar válogatottba

Fotó: Csudai Sándor

Az írek és a portugálok elleni vb-selejtezők után Marco Rossi hosszabb interjút adott, melyben értékelte a két mérkőzését, végezetül pedig egy szokatlan kéréssel fordult a fotelszakértőkhöz, ugyanis tanácsot kért abban, hogy ki legyen a válogatott csatára.

​Ollózós góllal üzent Rossinak a magyar csatár

Jelöltek vannak szép számmal, hiszen a paksi Tóth Barna készen áll a beugrásra, a rajongók többsége pedig a 38 éves Böde Dánielt is szívesen látná újra a nemzeti csapatban.

Most azonban itt van az új jelölt a 23 éves Molnár Rajmund személyében. A válogatott keretbe is behívott szélvészgyors támadó augusztus végén igazolt a lengyel Pogon Szczecin csapatához, a Korona Kielce elleni bajnokin húsz percet kapott csereként, most azonban kezdőként lépett pályára a Lechia Gdansk ellen, és egy szenzációs ollózós góllal szerzett vezetést csapatának.

A találkozó 24. percében Sam Greenwood kapott egy indítást a jobb szélen, a középre nyesett labdája Molnár Rajmundot találta meg, aki nyolc méterről védhetetlen gólt ollózott a kapu jobb oldalába.

A 23 éves Molnár Rajmund az átigazolása előtt öt NB I-es meccsen öt gólt lőtt az idei szezonban az MTK színeiben, a góllövőlistán még mindig a második helyen áll a hatgólos Gruber Zsombor mögött.