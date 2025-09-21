Live
A lengyel labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában a Molnár Rajmunddal felálló Pogon Szczecin hazai pályán 4-3-ra kikapott a Lechia Gdansk együttesétől. A 23 éves magyar támadó először volt kezdő Pogon Szczecin gárdájában, és bár csapata vereséget szenvedett, ő egy káprázatos ollózós góllal üzent Marco Rossinak, hogy talán ő lehetne az eltiltott Varga Barnabás helyettese az örmények elleni vb-selejtezőn.

A Marco Rossi által irányított magyar válogatott nincs könnyű helyzetben, ugyanis az olasz szakember az örmények elleni októberi vb-selejtezőn eltiltás miatt nem számíthat Sallai Rolandra, valamint Varga Barnabásra sem. 

Marco Rossi csatárt keres a magyar válogatottba
Marco Rossi csatárt keres a magyar válogatottba
Fotó: Csudai Sándor

Az írek és a portugálok elleni vb-selejtezők után Marco Rossi hosszabb interjút adott, melyben értékelte a két mérkőzését, végezetül pedig egy szokatlan kéréssel fordult a fotelszakértőkhöz, ugyanis tanácsot kért abban, hogy ki legyen a válogatott csatára. 

​Ollózós góllal üzent Rossinak a magyar csatár

Jelöltek vannak szép számmal, hiszen a paksi Tóth Barna készen áll a beugrásra, a rajongók többsége pedig a 38 éves Böde Dánielt is szívesen látná újra a nemzeti csapatban. 

Most azonban itt van az új jelölt a 23 éves Molnár Rajmund személyében. A válogatott keretbe is behívott szélvészgyors támadó augusztus végén igazolt a lengyel Pogon Szczecin csapatához, a Korona Kielce elleni bajnokin húsz percet kapott csereként, most azonban kezdőként lépett pályára a Lechia Gdansk ellen, és egy szenzációs ollózós góllal szerzett vezetést csapatának. 

Pogoń Szczecin 1-0 Lechia Gdańsk - Rajmund Molnár great goal 24' (Ekstraklasa)
byu/4gjdtokurwa insoccer

A találkozó 24. percében Sam Greenwood kapott egy indítást a jobb szélen, a középre nyesett labdája Molnár Rajmundot találta meg, aki nyolc méterről védhetetlen gólt ollózott a kapu jobb oldalába. 

A 23 éves Molnár Rajmund az átigazolása előtt öt NB I-es meccsen öt gólt lőtt az idei szezonban az MTK színeiben, a góllövőlistán még mindig a második helyen áll a hatgólos Gruber Zsombor mögött. 

