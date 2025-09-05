Pénteken este Dublinban, a világbajnoki-selejtezőnek otthont adó Nemzeti Stadionban tartotta hivatalos, mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját a magyar labdarúgó-válogatott. Szalai Attila és Marco Rossi is világosan megfogalmazta: a csapategység és a fegyelmezett játék jelentheti a kulcsot a sikeres rajthoz.

Marco Rossinak az írek elleni lesz a 77. mérkőzése a magyar válogatott kispadján

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Marco Rossi és Szalai Attila koncentráltnak tűntek

Szalai Attila szerint a válogatott sikereinek kulcsa a stabilitás és az összetartás.

Tudjuk nagyon jól, hogy picit elveszítettük azt az identitást, ami minket erőssé tett a közelmúltban, volt egy kisebb hullámvölgyünk e tekintetben, ami ezt ellensúlyozni tudja, az a csapategység, és az, hogy a taktikai tervet végig, 90-95-100 percig tartani

– fogalmazott a törtök Kasimpasa 27 éves labdarúgója. A 47-szeres válogatott védő úgy véli, az alázat és a címeres mezért való küzdelem lehet a kulcs ahhoz, hogy a válogatott felvegye a versenyt az erősebb csapatokkal is.

Az az álmunk, hogy Magyarország újra 40 év után vb-n szerepeljen, mindenki tisztában van azzal, hogy ez mennyire nehéz lesz. A közelmúltban sikerült olyan csapatokat legyőznünk, akik papíron sokkal erősebbek voltak nálunk

– hangsúlyozta. A védő kitért a taktikai variációkra is: három és négy védős rendszerben egyaránt komfortosan érzi magát, és szerinte nem a formáció, hanem a feladatok pontos végrehajtása dönt. Az írek elleni rajtról pedig kijelentette:

Ez semmi könnyebbséget nem jelent, tudjuk, hogy mekkora súlya lesz a holnapi mérkőzésnek.

Rossi: apró részleteken dőlhet el minden

Marco Rossi szövetségi kapitány a keret erejét és motivációját emelte ki, majd a sérülés miatt hiányzó Schäfer Andrásra utalva így fogalmazott:

A múltban sosem beszéltem a hiányzó játékosokról, ma sem kezdem el. Megvannak a játékosaink, akik játszanak holnap, akik büszkévé tehetik a magyar szurkolókat.

Rossi szerint Írország fizikális erős csapat, direkt futballt játszanak, de a labdát is tudják birtokolni. A kapitány nagyon intenzív meccsre számít, de úgy véli, hogy a csapat felkészült erre: "jobban, mint valaha” – erősített rá. A kedden, a portugál válogatott elleni válogatott meccs napján 61. születésnapját ünneplő kapitány szerint a csoportban Portugália más szintet képvisel, így az írek lehetnek a magyarok a fő riválisai a sorozatban.