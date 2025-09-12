A magyar válogatott remekül játszott Dublinban, majd a portugál együttes elleni hazai mérkőzésen is, ennek ellenére Marco Rossi együttese csak egy pontot szerzett, így októberben muszáj legyőznie az örmény válogatottat a Puskás Arénában.

Marco Rossi úgy érzi, csapatának óriási pechszériája van az Európa-bajnokság óta

Fotó: Csudai Sándor

A szövetségi kapitány a MOL csapatnak adott interjúban hangsúlyozta, hogy egyetért a csapatkapitány Szoboszlai Dominikkal abban, hogy a válogatott többet érdemelt volna ezen a két találkozón.

Rossi szerint továbbra is peches a válogatott

A magyar válogatott remek félidő után emberhátrányba került, és nem tudta megőrizni kétgólos előnyét Írországban, majd remek játékkal tíz perccel a lefújás előtt döntetlenre állt Portugáliával, ám elég volt egy hiba, és vereség lett a vége.

Úgy gondolom, a lehető legjobban felkészültünk mindkét mérkőzésre. Figyelembe véve az ellenfelek karakterisztikáját, játéktudását, erősségeit és gyengeségeit, semmit nem csinálnék máshogy, hiszen működött a tervünk mindkét mérkőzésen, és egy kapitány felelőssége idáig tart. A balszerencse azonban továbbra sem engedi el a kezünket. Ahogy korábban is mondtam, az Eb óta hihetetlenül pechesen jövünk ki a döntő helyzetekből, és ebben benne maradt legalább három pontunk a vb-selejtezők első két fordulójában”

– mondta Marco Rossi, aki kitért az írek elleni mérkőzésre és a találkozót vezető Harm Osmers ténykedésére is.

A magyar válogatott hatalmasat küzdött Dublinban

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

„Írországban bizonyítottuk, hogy jól felkészültünk az ellenfélből, és úgy gondolom, ha nincs a kiállítás, egészen biztosan megnyerjük a mérkőzést. Abszolút érvényesült a játékunk, voltak kiváló egyéni teljesítmények is, minden jól alakult a szünetig.

A második félidőt azonban fejben nem a legjobban kezdtük. Öt percen belül kaptunk egy gólt és egy piros lapot, pedig nem volt se taktikai változtatás, se csere egyik oldalon sem. Az ok, amiért megfordult a mérkőzés, a játékvezető volt. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de nem alibit keresek a csapatnak, hanem tényleg így gondolom: a játékvezető döntései hozták vissza a meccsbe Írországot”

– folytatta az olasz szakember.