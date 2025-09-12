A magyar válogatott remekül játszott Dublinban, majd a portugál együttes elleni hazai mérkőzésen is, ennek ellenére Marco Rossi együttese csak egy pontot szerzett, így októberben muszáj legyőznie az örmény válogatottat a Puskás Arénában.
A szövetségi kapitány a MOL csapatnak adott interjúban hangsúlyozta, hogy egyetért a csapatkapitány Szoboszlai Dominikkal abban, hogy a válogatott többet érdemelt volna ezen a két találkozón.
A magyar válogatott remek félidő után emberhátrányba került, és nem tudta megőrizni kétgólos előnyét Írországban, majd remek játékkal tíz perccel a lefújás előtt döntetlenre állt Portugáliával, ám elég volt egy hiba, és vereség lett a vége.
Úgy gondolom, a lehető legjobban felkészültünk mindkét mérkőzésre. Figyelembe véve az ellenfelek karakterisztikáját, játéktudását, erősségeit és gyengeségeit, semmit nem csinálnék máshogy, hiszen működött a tervünk mindkét mérkőzésen, és egy kapitány felelőssége idáig tart. A balszerencse azonban továbbra sem engedi el a kezünket. Ahogy korábban is mondtam, az Eb óta hihetetlenül pechesen jövünk ki a döntő helyzetekből, és ebben benne maradt legalább három pontunk a vb-selejtezők első két fordulójában”
– mondta Marco Rossi, aki kitért az írek elleni mérkőzésre és a találkozót vezető Harm Osmers ténykedésére is.
„Írországban bizonyítottuk, hogy jól felkészültünk az ellenfélből, és úgy gondolom, ha nincs a kiállítás, egészen biztosan megnyerjük a mérkőzést. Abszolút érvényesült a játékunk, voltak kiváló egyéni teljesítmények is, minden jól alakult a szünetig.
A második félidőt azonban fejben nem a legjobban kezdtük. Öt percen belül kaptunk egy gólt és egy piros lapot, pedig nem volt se taktikai változtatás, se csere egyik oldalon sem. Az ok, amiért megfordult a mérkőzés, a játékvezető volt. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de nem alibit keresek a csapatnak, hanem tényleg így gondolom: a játékvezető döntései hozták vissza a meccsbe Írországot”
– folytatta az olasz szakember.
Rossi hangsúlyozta, hogy az első ír gól teljesen egyértelműen szabálytalan volt, Sallai Roland kiállítását el lehet fogadni, de azt hozzá kell tennie, hogy a támadó azért vesztette el a fejét, mert egy - akár sárga lapot is érő - szabálytalanságot nem fújtak le ellene.
A magyar válogatott a portugál csapat elleni meccsen már konzervatívabb harcmodort választott, de működött a Rossi által kitalált taktika.
„Amikor ekkora tudásbeli különbség van a csapatok között, értelemszerűen a védekezés megszervezése a legfontosabb, ugyanakkor tilos lemondani a támadások lehetőségéről. A legnagyobb fegyverünkre próbáltunk építeni, és a nagyszerűen futballozó Varga Barna kétszer is megvillant, ami kézzelfogható közelségbe hozott egy roppant értékes pontot. Végül nem jártunk sikerrel, de nem haragszom a fiúkra.
Hibáztunk a végén, ami a döntetlenbe került, de ez nem másról szól, mint arról, hogy még mindig hiányzik az a nemzetközi rutin, amivel az ember az ilyen helyzeteket kezeli. Ez jönni fog magától, nem aggódom miatta, és egyébként is el kell mondanom, hogy nagyon büszke vagyok a fiúkra. Jó meccset játszottunk Portugáliával, és reálisan nézve ennyi lehetett a célunk”
– mondta Rossi, aki kitért játékosai fegyelmezetlenségére is.
Az első két mérkőzés fegyelmezetlenségei az első három meccsre vannak hatással, hiszen Varga Barnabás indulatos kirohanásáért kapott sárgája miatt nem játszhat majd az örmények ellen, azt pedig még nem lehet tudni, hogy Sallai Roland egy vagy két meccset kap-e a dublini piros lapjáért. Lehet, hogy egyikükre sem számíthat a kulcsfontosságúvá előlépő hazai meccsen a kapitány.
„Az első két fordulóban nem számíthattam Schäfer Andrásra, aki abszolút kulcsemberünk, de hála a játékosoknak kiügyeskedtük a pótlását. Kidőlt Dibusz Dénes, de ezt is megoldottuk. De hogy mi lesz velünk Varga Barna nélkül, azt egyelőre nem tudom megmondani.
Van karakterre hasonló játékosunk, de láthattuk, hogy ez önmagában még semmit nem jelent. Barna élete talán legjobb formájában játszik, úgyhogy most felkérem azokat, akik hiányolták a portugálok elleni meccsen a magyar dominanciát, meg az írek elleni támadójátékot a második félidőben, hogy adjanak tanácsot: ki legyen a középcsatárunk?”
– tette fel a kérdést Marco Rossi.
Miután az örmények legyőzték az íreket, három ponttal a csoport második helyén állnak és egész biztosan megjött az étvágyuk is. Sokak szerint az örmények ellen kötelező a győzelem, azonban ezt korántsem olyan egyszerű teljesíteni, mint leírni.
A válogatottat bírálók legnagyobb hibája mindig az, hogy nem veszik figyelembe az ellenfelek játékerejét a miénkhez viszonyítva. Egy olyan ellenfél következik, amely ellen kötelező a győzelem, és ezúttal azt várom a fiúktól, hogy domináljanak, az első perctől kezdve elvegyék az ellenfél játékát, és győzzenek”
– vélekedett Rossi, aki úgy érzi, az örmények elengedték a portugálok elleni meccset és mindent arra tette fel, hogy legyőzzék az íreket.
„Örményország ellen nagyon komoly nyomás lesz rajtunk, de ha sikerül nyernünk, csökkenni fog. Hét, de inkább kilenc pontot kell szereznünk a hátralévő fordulókban, ezzel már meglesz a második hely, mert úgy gondolom, a reális célkitűzésünk ez lehet. Csak egy kicsit most már jó lenne, ha kevésbé lennénk pechesek” – tette hozzá a szövetségi kapitány.