A Premier League 4. fordulójában a Liverpool egy hosszabbításban kiharcolt 11-esből szerzett góllal köszönhetően 1-0-ra nyert a Burnley otthonában. A Sky Sports szakértője, Roy Keane élő adásban förmedt rá kollégájára, amikor a magyar válogatott Milos Kerkez korai cseréjéről beszélt.

A Manchester United legendás játékosa, Roy Keane a Sky Sports szakértőjeként tevékenykedett a vasárnap lejátszott Burnley-Liverpool bajnoki idején, és sikerült élő adásban összetűzésbe keverednie David Jones műsorvezetővel.

Roy Keane nem fogta vissza magát
Roy Keane nem fogta vissza magát
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Kerkez Milost szidta, majd a műsorvezetőnek is beszólt Roy Keane

A mérkőzés 22. percében Kerkez Milos műesésért beszedett egy sárga lapot, miután el akart adni egy tizenegyest a játékvezetőnek. A 25-szörös magyar válogatott balhátvéd a folytatásban bizonytalanul futballozott, volt is két szabálytalansága, így a Liverpool edzője nem kockáztatott, a 38. percben lecserélte Kerkezt. Minderről Keane-nek is megvolt a maga véleménye. 

Sárga lapot kapott egy őrült színészkedésért, majd a félpályánál szabálytalankodott. 

Tudja jól, hogy a Burnley kontratámadásokra fog játszani, és ha még egy hibát követ el, akkor vége” – mondta a korábbi középpályás, aki külön ki is tért Kerkez műesésére. 

„Hű, de el akart esni. Nyilvánvalóan ott a videobíró és a játékvezető, mindannyian figyelik” – szúrt oda a magyar játékosnak Keane, ám a Sky Sports műsorvezetője más aspektusból vizsgálta meg a helyzetet.

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez reacts during the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milost erőteljesen kritizálta Roy Keane
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

„Mi van, ha csak arról van szó, hogy ő egy fiatal játékos, aki próbál érvényesülni egy új klubnál, és jó benyomást akar kelteni?” – tette fel a kérdést Jones, mire Keane csendre intette kollégáját.

Nem, nem, maradj csendben, Dave. Maradj csendben 

– alázta meg élő adásban a műsorvezetőt a United-legenda, majd gúnyosan hozzátette, hogy Kerkeznek már sikerült jó benyomást keltenie.

A Liverpool végül Mohamed Szalah büntetőjével az utolsó pillanatban 1-0-ra nyert, így továbbra is százszázalékos mérleggel vezeti a Premier League-et.

