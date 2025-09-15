A Manchester United legendás játékosa, Roy Keane a Sky Sports szakértőjeként tevékenykedett a vasárnap lejátszott Burnley-Liverpool bajnoki idején, és sikerült élő adásban összetűzésbe keverednie David Jones műsorvezetővel.

Roy Keane nem fogta vissza magát

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Kerkez Milost szidta, majd a műsorvezetőnek is beszólt Roy Keane

A mérkőzés 22. percében Kerkez Milos műesésért beszedett egy sárga lapot, miután el akart adni egy tizenegyest a játékvezetőnek. A 25-szörös magyar válogatott balhátvéd a folytatásban bizonytalanul futballozott, volt is két szabálytalansága, így a Liverpool edzője nem kockáztatott, a 38. percben lecserélte Kerkezt. Minderről Keane-nek is megvolt a maga véleménye.

Sárga lapot kapott egy őrült színészkedésért, majd a félpályánál szabálytalankodott.

Tudja jól, hogy a Burnley kontratámadásokra fog játszani, és ha még egy hibát követ el, akkor vége” – mondta a korábbi középpályás, aki külön ki is tért Kerkez műesésére.

„Hű, de el akart esni. Nyilvánvalóan ott a videobíró és a játékvezető, mindannyian figyelik” – szúrt oda a magyar játékosnak Keane, ám a Sky Sports műsorvezetője más aspektusból vizsgálta meg a helyzetet.

Kerkez Milost erőteljesen kritizálta Roy Keane

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

„Mi van, ha csak arról van szó, hogy ő egy fiatal játékos, aki próbál érvényesülni egy új klubnál, és jó benyomást akar kelteni?” – tette fel a kérdést Jones, mire Keane csendre intette kollégáját.

Nem, nem, maradj csendben, Dave. Maradj csendben

– alázta meg élő adásban a műsorvezetőt a United-legenda, majd gúnyosan hozzátette, hogy Kerkeznek már sikerült jó benyomást keltenie.

A Liverpool végül Mohamed Szalah büntetőjével az utolsó pillanatban 1-0-ra nyert, így továbbra is százszázalékos mérleggel vezeti a Premier League-et.

Kapcsolódó cikkek