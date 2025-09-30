Magyarországon az RTL szerezte meg a Bajnokok Ligája-meccsek közvetítésének jogait, és a csatorna a külön fizetős streaming szolgáltatásában adja a találkozókat, ahol akár párhuzamosan is lehet nézni azokat. Az RTL itt adja a ma este 21 órakor kezdődő Galatasaray–Liverpool meccset is, amelyen Sallai Roland a hazaiaknál, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a vendégeknél léphet pályára.

Tévéadásba kerülnek meccsek a Sport Tv-n, de az ő választásuk másodlagos. Így a BL keddi játéknapján csupán az alábbi meccseket lehet megnézni a tévében:

18.45: Atalanta (olasz)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport2)

18.45: Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1)

21.00: Chelsea (angol)–Benfica (portugál) (Tv: Sport1)

21.00: Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)

Az RTL-t támadják a Galatasaray–Liverpool miatt

Mindez azt jelenti, hogy a Sallai–Szoboszlai csata, vagyis a Galatasaray–Liverpool magyaros BL-rangadó csak az RTL+ Prémium fizetős online szolgáltatásán keresztül nézhető Magyarországon. Akinek erre nincsen külön előfizetése, az lemarad a BL-alapszakasz egyik legjobban várt meccséről.

Nem örülnek ennek a magyar focirajongók, akik fel is emelik a szavukat az RTL fociközvetítésekre létrehozott hivatalos Facebook-oldalán.

