Ma este rendezik a Bajnokok Ligája alapszakaszának magyar szempontból az egyik legjobban várt meccsét. Sallai Roland csapata, a Galatasaray Isztambulban fogadja a Liverpoolt, amelyben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is pályára léphet. Csakhogy ezt a magyar tévénézők csak az RTL külön fizetős szolgáltatásában nézhetik élőben, ami miatt többen dühösen támadják a csatornát a közösségi médiában.

Magyarországon az RTL szerezte meg a Bajnokok Ligája-meccsek közvetítésének jogait, és a csatorna a külön fizetős streaming szolgáltatásában adja a találkozókat, ahol akár párhuzamosan is lehet nézni azokat. Az RTL itt adja a ma este 21 órakor kezdődő Galatasaray–Liverpool meccset is, amelyen Sallai Roland a hazaiaknál, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a vendégeknél léphet pályára.

Az RTL fizetősen adja: Sallai Roland csapata, a Galatasaray Szoboszlaiék Liverpoolja ellen játszik ma a BL-ben
Sallai Roland csapata, a Galatasaray Szoboszlaiék Liverpoolja ellen játszik ma a BL-ben, a meccs az RTL fizetős szolgáltatásán nézhető. Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Tévéadásba kerülnek meccsek a Sport Tv-n, de az ő választásuk másodlagos. Így a BL keddi játéknapján csupán az alábbi meccseket lehet megnézni a tévében:

  • 18.45: Atalanta (olasz)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport2)
  • 18.45: Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1)
  • 21.00: Chelsea (angol)–Benfica (portugál) (Tv: Sport1)
  • 21.00: Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)

Az RTL-t támadják a Galatasaray–Liverpool miatt

Mindez azt jelenti, hogy a Sallai–Szoboszlai csata, vagyis a Galatasaray–Liverpool magyaros BL-rangadó csak az RTL+ Prémium fizetős online szolgáltatásán keresztül nézhető Magyarországon. Akinek erre nincsen külön előfizetése, az lemarad a BL-alapszakasz egyik legjobban várt meccséről.

Nem örülnek ennek a magyar focirajongók, akik fel is emelik a szavukat az RTL fociközvetítésekre létrehozott hivatalos Facebook-oldalán.

Néhány vélemény a hozzászólásokból:

  • „Miért nem lehet a sport csatornára tenni a jó meccseket ez fel háboritó”
  • „A sportból is gyengék vagytok, a pénz nem minden.Remélem bele buktok .Igy akartok nézőket fogni?”
  • „Tehettek egy szívességet!”
  • „Nagyon bízok benne hogy az RTL hatalmas mínusszal fog kijönni ebből az egész BL közvetítésből! Fizetek én nem keveset a tv csatornákért. Azt erre még adjak nem kevés összeget, hogy lássam a legjobb meccseket.”

 

