Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Drámai fordulat az ukrajnai konfliktusban: Oroszország lehet a háború nyertese?

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Manchester United a 2025/2026-os idényt is borzalmasan kezdte, a csapat 33 éve nem rajtolt olyan rosszul a Premier League-ben, mint idén. A szebb napokat látott klub edzője, Rúben Amorim rengeteg kritikát kap a pocsék teljesítmény miatt, a portugál trénerről ráadásul előkerült egy egészen sokkoló statsztika.

A Manchester United a hétvégén újabb sima vereséget szenvedett, ezúttal a városi rivális Manchester City gázolt át rajta. A vesztes fél vesszőfutása tovább tart, az idei szezont is rendkívül pocsékul kezdte, ugyanis Rúben Amorim csapata csak a 14. helyen áll a Premier League-ben.

Rúben Amorim és a Manchester United újabb hatalmas pofont kapott
Rúben Amorim és a Manchester United újabb hatalmas pofont kapott 
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Rúben Amorim a legrosszabb United-edző a második világháború óta

A csapat portugál edzője kiborult az újabb kudarc után és csalódottan nyilatkozott. „Az ilyen meccseken tökéletesnek kell lenni, de mi nem voltunk azok. Olyan gólokat kaptunk, amik elkerülhetőek lettek volna. Jobban is teljesíthettünk volna, ez egyértelmű – az első gólnál sokkal agresszívabban kellett volna védekezni. A frusztráció érezhető. Ki kell használnunk a lehetőségeinket. Sok mindenen kell még változtatnunk. A legnagyobb különbség az volt, hogy hiába tudtunk helyzeteket kialakítani, nem tudtunk gólt szerezni ezekből” – mondta csalódottan Amorim, akinek a United kispadján egészen félelmetes a mérlege, a szó legrosszabb értelmében.

Statisztikailag a portugál menedzser a Premier League legrosszabb edzője, hiszen 31 mérkőzésén csupán 31 pontot gyűjtött a csapata. A Sporting Lisszabontól érkezett szakember kinevezése óta úgy festene a tabella, hogy a United az utolsó, vagyis 17. helyen állna (az előző idény végén kiesett három csapat ebbe most nem számít bele). 

Ennél is rémisztőbb azonban az a statisztika, miszerint a II. világháború óta Amorim a Manchester United legrosszabb edzője, 

hiszen csak 36,17 százalékos győzelmi mutatóval rendelkezik, ennél gyengébb mérleget pedig azóta senki sem produkált a kispadon.

A 40 éves trénernek minden bizonnyal meg vannak számlálva a napjai a kispadon, de ha még nem rúgják ki, akkor legközelebb a Chelsea ellen javíthat a csapatával – ez a mérkőzés sem ígérkezik sétagaloppnak a PL 5. fordulójában.

Kapcsolódó cikkek

Kerkez Milost szidta, élő adásban csinált botrányt a Manchester United legendája
A Manchester City kirúgott egy csapost, aki United mezben adta a sört a városi derbin – kép
Szoboszlainak egy Ronaldo-szerű bombagól kellett a szupersztárrá váláshoz?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!