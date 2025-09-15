A Manchester United a hétvégén újabb sima vereséget szenvedett, ezúttal a városi rivális Manchester City gázolt át rajta. A vesztes fél vesszőfutása tovább tart, az idei szezont is rendkívül pocsékul kezdte, ugyanis Rúben Amorim csapata csak a 14. helyen áll a Premier League-ben.

Rúben Amorim és a Manchester United újabb hatalmas pofont kapott

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Rúben Amorim a legrosszabb United-edző a második világháború óta

A csapat portugál edzője kiborult az újabb kudarc után és csalódottan nyilatkozott. „Az ilyen meccseken tökéletesnek kell lenni, de mi nem voltunk azok. Olyan gólokat kaptunk, amik elkerülhetőek lettek volna. Jobban is teljesíthettünk volna, ez egyértelmű – az első gólnál sokkal agresszívabban kellett volna védekezni. A frusztráció érezhető. Ki kell használnunk a lehetőségeinket. Sok mindenen kell még változtatnunk. A legnagyobb különbség az volt, hogy hiába tudtunk helyzeteket kialakítani, nem tudtunk gólt szerezni ezekből” – mondta csalódottan Amorim, akinek a United kispadján egészen félelmetes a mérlege, a szó legrosszabb értelmében.

Statisztikailag a portugál menedzser a Premier League legrosszabb edzője, hiszen 31 mérkőzésén csupán 31 pontot gyűjtött a csapata. A Sporting Lisszabontól érkezett szakember kinevezése óta úgy festene a tabella, hogy a United az utolsó, vagyis 17. helyen állna (az előző idény végén kiesett három csapat ebbe most nem számít bele).

Ennél is rémisztőbb azonban az a statisztika, miszerint a II. világháború óta Amorim a Manchester United legrosszabb edzője,

hiszen csak 36,17 százalékos győzelmi mutatóval rendelkezik, ennél gyengébb mérleget pedig azóta senki sem produkált a kispadon.

Ruben Amorim has the worst win percentage of any permanent #mufc manager since the Second World War. ❌🇵🇹 pic.twitter.com/8CtHnrP867 — UtdDistrict (@UtdDistrict) September 14, 2025

A 40 éves trénernek minden bizonnyal meg vannak számlálva a napjai a kispadon, de ha még nem rúgják ki, akkor legközelebb a Chelsea ellen javíthat a csapatával – ez a mérkőzés sem ígérkezik sétagaloppnak a PL 5. fordulójában.

