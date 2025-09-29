2023 nyarán Jürgen Klopp az utolsó idényét kezdte meg a Liverpool kispadján. Miután a vég egy jó kezdetnek tűnt, elindította a csapat átalakítását, több meghatározónak szánt és azzá is váló fiatal játékos szerződtetésével. A 30 éves japán Endo Wataru mellett érkezett Brightonból a 24 éves világbajnok argentin Alexis Mac Allister, Lipcséből a 22 éves Szoboszlai Dominik, és a Bayern Münchentől a 21 éves holland Ryan Gravenberch. Ez ugyan 172 millió euróba került, cserébe viszont a Pool középpályája ezzel el is készült.
Gravenberch Amszterdamban született 2002. május 16-án. Szülei Suriname-ből származnak, így a dél-amerikai ország útlevelét is fel tudja mutatni, ha arra van szükség. Az Ajax messzeföldön híres akadémiáján is kiemelkedett a sok-sok tehetség közül, nem véletlen, hogy napokkal a 16. születésnapja után megkapta az első profi szerződését. A profik között az Ajax második csapatában mutatkozott be 2018 augusztusának végén, egy hónappal később pedig már az első csapatban debütált a PSV elleni 0-3-as vereséggel.
Az Ajaxban 2022 nyaráig összesen 103 meccset játszott és ezeken 12 gólt szerzett.
A piros-fehérekkel nyert három bajnoki címet és két Holland Kupát, a 2020-21-es idényben pedig már a Bajnokok Ligájában is bemutatkozott. 2021-ben már a holland A válogatottban is pályára lépett, ma pedig már 21 válogatottságnál és egy gólnál jár.
Ilyen előzmények után nem meglepő, hogy megvette a Bayern München, a 18 millió euró még az 5 milliós bónusszal is aprópénz volt érte. Még úgy is, ha a müncheni idénye a bajnoki cím és a szuperkupa-győzelem ellenére is kudarc volt. 33 meccsen egyetlen gólt szerzett, a bajnokságban csupán háromszor volt kezdő, így aztán a Säbener Straßén nem sokat gondolkoztak, amikor befutott a Liverpool 40 millió eurós vételi ajánlata.
21 évesen bekerülni Klopp gépezetébe, nem volt könnyű, ahogy Szoboszlai Dominiknak, úgy Gravenberchnek sem. De már az első, 2022-23-as idényben 38 meccset kapott (igaz, hogy a bajnokságban csak 12-szer volt kezdő), ami Szoboszlai 45 meccséhez képest azért látványosan kevesebb, azt viszont mutatja, hogy sokkal inkább passzolt a liverpooli, mint a müncheni közegbe.
Az előző idényben pedig, immár honfitársa, Arne Slot edző kezei alatt bebetonzta magát a csapatba. 37 bajnokin 3169 percet töltött a pályán, ami átlagosan 85 percet jelent mérkőzésenként. Csak a Chelsea elleni májusi rangadót hagyta ki, de akkor már eldőlt a bajnoki cím sorsa, szóval nem osztott, nem szorzott a meccs. Ő lett az év legjobb fiatal játékosa és az év csapatába is bekerült a játékosok szavazásán.
Az, hogy az idénybeli 49 meccsén nem tudott gólt szerezni, okozott nála némi frusztrációt, a The Athletic cikke szerint még Mohamed Szalah-ot is megpróbálta rávenni, hogy adjon át neki egy-két büntetőrúgást.
Gravenberch Slotnál hátrébb játszott, mint tette azt Klopp alatt, a fő feladata nem a támadások segítése volt, hanem, hogy biztosítson a védelem előtt, amikor Szoboszlai és Mac Allister az ellenfél kapuja előtt volt akcióban.
Az új idényre azonban Arne Slot egy kicsit átalakította a Liverpool játékát, ezzel együtt pedig Gravenberch is nagyobb szabadságot kapott, amivel élni is tud. Idén már négy bajnokin két gólnál jár, a szeptember 20-i Everton elleni városi rangadón ráadásul a PL-éra első Pool-játékosa lett, aki gólt és gólpasszt jegyzett egy Merseyside derbyn.
Ennek köszönhetően a Liverpool 2-1-re nyert, és öt forduló után egyedüli csapatként hibátlan volt a bajnokságban, egészen a hétvégi Crystal Palace elleni meccsig.
„Ryan hihetetlen. Nagyon fontos a játéka a csapat számára. Szerintem lehet látni, hogy én magam is mennyit keresem labdákkal. Élete formájában van. Tartania kell a tempót, mert őrült magasak az elvárások vele szemben. Ezeknek pedig három-négy naponta megfelelni, hát, szép kihívás” – vázolta a helyzetet a Pool klasszis védője, Gravenberch honfitársa, Virgil van Dijk.
Gravenberch úgy alkotott maradandót az Everton ellen, hogy a 11 párharcából 7-et megnyert, a passzpontossága pedig 84 százalék (47/56) volt.
„Ez sok mindentől függ. Önbizalmat kell szerezned, fejlődnöd kell, magas intenzitású meccseket kell játszanod a legmagasabb szinten, és bizonyítanod kell a csapatban. Nagyon elégedett vagyok, mert nagyon kemény munkával jutott el oda, ahol most van” – mondta róla Van Dijk.
Gravenberch nem is titkolja, hogy sokat tanult Van Dijktól, legyen szó az étkezések minőségéről, a regeneráció és a megfelelő alvás fontosságáról. Sokat fejlődött az állóképessége, a robbanékonysága és a fizikai ereje, ami a Pool szakembereinek köszönhető.
Gravenberch liverpooli szerződtetése kezdetben nem is volt opció az Anfield Roadon. A Vörösök ugyanis a Real Sociedad középpályását, a spanyol válogatott Martin Zubimendit csábították, ő azonban nem volt hajlandó kimozdulni Baszkföldről. Ezek után Manuel Ugarte került a célkeresztbe, aki viszont valamilyen rejtélyes okból inkább a Manchester Unitedbe vágyott. Így került képbe a Münchenben kínlódó holland tehetség, a Poolnál pedig aligha bánták meg, hogy így alakult.
„A pályán kívül nem annyira, de a pályán nagyon is szeret a középpontban lenni. Most több szabadsága van és ezt élvezi. Próbálunk folyamatosan változni, új dolgokat kipróbálni, mert a riválisaink is ezt teszik. Newcastle-ben azt terveztem, hogy a 60. perc környékén lecserélem, de aztán kaptunk egy gólt, és nagyon fontos lett a támadásokban betöltött szerepe, a labda nélküli játéka, illetve az, ahogy kisegítette Connor Bradley-t vagy Szoboszlai Dominikot, amikor azok 1 a 2 elleni szituációba kerültek” – ezt már Arne Slot mondta Gravenberchről, aki Szoboszlaihoz hasonlóan a nyáron lett apa.
A korábbi holland válogatott legenda, Rafael van der Vaart szerin Gravenberch per pillanat „mindenben jobb”, mint a Real Madrid Aranylabdára jelölt angol sztárja, Jude Bellingham. Ezzel ugyan nem kell feltétlenül egyet érteni, de azt jól mutatja, milyen magasan van most az a polc, ahova a szakértők Ryen Gravenberchet helyezik.