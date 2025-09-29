Live
Első tény: Szoboszlai Dominik ma már kihagyhatatlan a Liverpool kezdőcsapatából. Második tény: és mégsem ő Arne Slot bajnoki címvédő gépezetének legfontosabb alkatrésze. Az ugyanis nem más, mint a holland középpályás, Ryan Gravenberch, aki köré mára a szinte verhetetlen csapat épül.

2023 nyarán Jürgen Klopp az utolsó idényét kezdte meg a Liverpool kispadján. Miután a vég egy jó kezdetnek tűnt, elindította a csapat átalakítását, több meghatározónak szánt és azzá is váló fiatal játékos szerződtetésével. A 30 éves japán Endo Wataru mellett érkezett Brightonból a 24 éves világbajnok argentin Alexis Mac Allister, Lipcséből a 22 éves Szoboszlai Dominik, és a Bayern Münchentől a 21 éves holland Ryan Gravenberch. Ez ugyan 172 millió euróba került, cserébe viszont a Pool középpályája ezzel el is készült.

Ryan Gravenberch central midfield of Liverpool and Netherlands during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Liverpool FC and Atletico de Madrid at Anfield on September 17, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Ryan Gravenberch pillanatok alatt kihagyhatatlan lett a Liverpoolból
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Ki az a Ryan Gravenberch?

Gravenberch Amszterdamban született 2002. május 16-án. Szülei Suriname-ből származnak, így a dél-amerikai ország útlevelét is fel tudja mutatni, ha arra van szükség. Az Ajax messzeföldön híres akadémiáján is kiemelkedett a sok-sok tehetség közül, nem véletlen, hogy napokkal a 16. születésnapja után megkapta az első profi szerződését. A profik között az Ajax második csapatában mutatkozott be 2018 augusztusának végén, egy hónappal később pedig már az első csapatban debütált a PSV elleni 0-3-as vereséggel.

Az Ajaxban 2022 nyaráig összesen 103 meccset játszott és ezeken 12 gólt szerzett.

A piros-fehérekkel nyert három bajnoki címet és két Holland Kupát, a 2020-21-es idényben pedig már a Bajnokok Ligájában is bemutatkozott. 2021-ben már a holland A válogatottban is pályára lépett, ma pedig már 21 válogatottságnál és egy gólnál jár.

Ajax's Ryan Gravenberch (L) of Ajax vies for the ball with ADO's Crysencia Summerville during the Dutch Eredivisie football match between Ajax Amsterdam and ADO The Hague at the Johan Cruijff Arena on December 22, 2019, in Amsterdam. (Photo by Maurice van STEEN / ANP / AFP) / Netherlands OUT
Gravenberch jó alapokat kapott az Ajax akadémiáján
Fotó: MAURICE VAN STEEN / ANP

Ilyen előzmények után nem meglepő, hogy megvette a Bayern München, a 18 millió euró még az 5 milliós bónusszal is aprópénz volt érte. Még úgy is, ha a müncheni idénye a bajnoki cím és a szuperkupa-győzelem ellenére is kudarc volt. 33 meccsen egyetlen gólt szerzett, a bajnokságban csupán háromszor volt kezdő, így aztán a Säbener Straßén nem sokat gondolkoztak, amikor befutott a Liverpool 40 millió eurós vételi ajánlata.

Liverpoolban azonnal megtalálta a helyét

21 évesen bekerülni Klopp gépezetébe, nem volt könnyű, ahogy Szoboszlai Dominiknak, úgy Gravenberchnek sem. De már az első, 2022-23-as idényben 38 meccset kapott (igaz, hogy a bajnokságban csak 12-szer volt kezdő), ami Szoboszlai 45 meccséhez képest azért látványosan kevesebb, azt viszont mutatja, hogy sokkal inkább passzolt a liverpooli, mint a müncheni közegbe.

Az előző idényben pedig, immár honfitársa, Arne Slot edző kezei alatt bebetonzta magát a csapatba. 37 bajnokin 3169 percet töltött a pályán, ami átlagosan 85 percet jelent mérkőzésenként. Csak a Chelsea elleni májusi rangadót hagyta ki, de akkor már eldőlt a bajnoki cím sorsa, szóval nem osztott, nem szorzott a meccs. Ő lett az év legjobb fiatal játékosa és az év csapatába is bekerült a játékosok szavazásán.

Az, hogy az idénybeli 49 meccsén nem tudott gólt szerezni, okozott nála némi frusztrációt, a The Athletic cikke szerint még Mohamed Szalah-ot is megpróbálta rávenni, hogy adjon át neki egy-két büntetőrúgást. 

Liverpool's Ryan Gravenberch and Dominik Szoboszlai warm up during the Premier League match between Liverpool and Everton at Anfield in Liverpool, England, on April 2, 2025. (Photo by Steven Halliwell | MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Gravenberch és Szoboszlai játéka jól kiegészíti egymást a Liverpoolban
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Gravenberch Slotnál hátrébb játszott, mint tette azt Klopp alatt, a fő feladata nem a támadások segítése volt, hanem, hogy biztosítson a védelem előtt, amikor Szoboszlai és Mac Allister az ellenfél kapuja előtt volt akcióban.

Új idény, új Gravenberch

Az új idényre azonban Arne Slot egy kicsit átalakította a Liverpool játékát, ezzel együtt pedig Gravenberch is nagyobb szabadságot kapott, amivel élni is tud. Idén már négy bajnokin két gólnál jár, a szeptember 20-i Everton elleni városi rangadón ráadásul a PL-éra első Pool-játékosa lett, aki gólt és gólpasszt jegyzett egy Merseyside derbyn. 

Ennek köszönhetően a Liverpool 2-1-re nyert, és öt forduló után egyedüli csapatként hibátlan volt a bajnokságban, egészen a hétvégi Crystal Palace elleni meccsig.

„Ryan hihetetlen. Nagyon fontos a játéka a csapat számára. Szerintem lehet látni, hogy én magam is mennyit keresem labdákkal. Élete formájában van. Tartania kell a tempót, mert őrült magasak az elvárások vele szemben. Ezeknek pedig három-négy naponta megfelelni, hát, szép kihívás” – vázolta a helyzetet a Pool klasszis védője, Gravenberch honfitársa, Virgil van Dijk.

Gravenberch úgy alkotott maradandót az Everton ellen, hogy a 11 párharcából 7-et megnyert, a passzpontossága pedig 84 százalék (47/56) volt.

„Ez sok mindentől függ. Önbizalmat kell szerezned, fejlődnöd kell, magas intenzitású meccseket kell játszanod a legmagasabb szinten, és bizonyítanod kell a csapatban. Nagyon elégedett vagyok, mert nagyon kemény munkával jutott el oda, ahol most van” – mondta róla Van Dijk.

Gravenberch nem is titkolja, hogy sokat tanult Van Dijktól, legyen szó az étkezések minőségéről, a regeneráció és a megfelelő alvás fontosságáról. Sokat fejlődött az állóképessége, a robbanékonysága és a fizikai ereje, ami a Pool szakembereinek köszönhető.

Véletlenül fogták ki az aranyhalat

Gravenberch liverpooli szerződtetése kezdetben nem is volt opció az Anfield Roadon. A Vörösök ugyanis a Real Sociedad középpályását, a spanyol válogatott Martin Zubimendit csábították, ő azonban nem volt hajlandó kimozdulni Baszkföldről. Ezek után Manuel Ugarte került a célkeresztbe, aki viszont valamilyen rejtélyes okból inkább a Manchester Unitedbe vágyott. Így került képbe a Münchenben kínlódó holland tehetség, a Poolnál pedig aligha bánták meg, hogy így alakult.

„A pályán kívül nem annyira, de a pályán nagyon is szeret a középpontban lenni. Most több szabadsága van és ezt élvezi. Próbálunk folyamatosan változni, új dolgokat kipróbálni, mert a riválisaink is ezt teszik. Newcastle-ben azt terveztem, hogy a 60. perc környékén lecserélem, de aztán kaptunk egy gólt, és nagyon fontos lett a támadásokban betöltött szerepe, a labda nélküli játéka, illetve az, ahogy kisegítette Connor Bradley-t vagy Szoboszlai Dominikot, amikor azok 1 a 2 elleni szituációba kerültek” – ezt már Arne Slot mondta Gravenberchről, aki Szoboszlaihoz hasonlóan a nyáron lett apa.

A korábbi holland válogatott legenda, Rafael van der Vaart szerin Gravenberch per pillanat „mindenben jobb”, mint a Real Madrid Aranylabdára jelölt angol sztárja, Jude Bellingham. Ezzel ugyan nem kell feltétlenül egyet érteni, de azt jól mutatja, milyen magasan van most az a polc, ahova a szakértők Ryen Gravenberchet helyezik.

