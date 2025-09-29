2023 nyarán Jürgen Klopp az utolsó idényét kezdte meg a Liverpool kispadján. Miután a vég egy jó kezdetnek tűnt, elindította a csapat átalakítását, több meghatározónak szánt és azzá is váló fiatal játékos szerződtetésével. A 30 éves japán Endo Wataru mellett érkezett Brightonból a 24 éves világbajnok argentin Alexis Mac Allister, Lipcséből a 22 éves Szoboszlai Dominik, és a Bayern Münchentől a 21 éves holland Ryan Gravenberch. Ez ugyan 172 millió euróba került, cserébe viszont a Pool középpályája ezzel el is készült.

Ryan Gravenberch pillanatok alatt kihagyhatatlan lett a Liverpoolból

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Ki az a Ryan Gravenberch?

Gravenberch Amszterdamban született 2002. május 16-án. Szülei Suriname-ből származnak, így a dél-amerikai ország útlevelét is fel tudja mutatni, ha arra van szükség. Az Ajax messzeföldön híres akadémiáján is kiemelkedett a sok-sok tehetség közül, nem véletlen, hogy napokkal a 16. születésnapja után megkapta az első profi szerződését. A profik között az Ajax második csapatában mutatkozott be 2018 augusztusának végén, egy hónappal később pedig már az első csapatban debütált a PSV elleni 0-3-as vereséggel.

Az Ajaxban 2022 nyaráig összesen 103 meccset játszott és ezeken 12 gólt szerzett.

A piros-fehérekkel nyert három bajnoki címet és két Holland Kupát, a 2020-21-es idényben pedig már a Bajnokok Ligájában is bemutatkozott. 2021-ben már a holland A válogatottban is pályára lépett, ma pedig már 21 válogatottságnál és egy gólnál jár.

Gravenberch jó alapokat kapott az Ajax akadémiáján

Fotó: MAURICE VAN STEEN / ANP

Ilyen előzmények után nem meglepő, hogy megvette a Bayern München, a 18 millió euró még az 5 milliós bónusszal is aprópénz volt érte. Még úgy is, ha a müncheni idénye a bajnoki cím és a szuperkupa-győzelem ellenére is kudarc volt. 33 meccsen egyetlen gólt szerzett, a bajnokságban csupán háromszor volt kezdő, így aztán a Säbener Straßén nem sokat gondolkoztak, amikor befutott a Liverpool 40 millió eurós vételi ajánlata.

Liverpoolban azonnal megtalálta a helyét

21 évesen bekerülni Klopp gépezetébe, nem volt könnyű, ahogy Szoboszlai Dominiknak, úgy Gravenberchnek sem. De már az első, 2022-23-as idényben 38 meccset kapott (igaz, hogy a bajnokságban csak 12-szer volt kezdő), ami Szoboszlai 45 meccséhez képest azért látványosan kevesebb, azt viszont mutatja, hogy sokkal inkább passzolt a liverpooli, mint a müncheni közegbe.