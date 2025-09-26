Live
A másodosztályú török labdarúgó-bajnokság 7. fordulójában érdekes jelenet játszódott le. A Sakaryaspor egyik játékosa a Pendikspor elleni bajnokin megpofozta a saját csapattársát, amiért a bíró azonnali piros lappal kiállította.

Nem mindennap láthatunk olyan döbbenetes jelenetet, mint ami a Pendikspor-Sakaryaspor futballmeccsen történt Törökországban.

A Sakaryaspor csapatkapitánya, Caner Erkin megbűnhödött azért, amiért a saját társával balhézott
Fotó: milliyet.com.tr/

Lezavarták a pályáról a Sakaryaspor pofozkodó focistáját

A második félidő hajrájában a bíró megállította a játékot, és magához rendelte a vendégek csapatkapitányát, Caner Erkint. A visszajátszás alapján kiderült, hogy a 36 éves labdarúgó összetűzésbe keveredett saját csapattársával, Burak Altiparmakkal, akivel először összekoccantották a fejüket, majd Erkin lekevert egy pofont a középpályásnak. 

A játékvezető mindezt nem díjazta, és azonnal felmutatta a pirosat a Sakaryaspor játékosának a tasliért.

Sakaryaspor player Caner Erkin slaps his own teammate in the face and recieves a red card
byu/playerforlife123 insoccer

Caner Erkin rendkívül rutinos futballistának számít, a 36 éves balhátvéd 62-szer szerepelt a török válogatottban,

korábban mindhárom sztárcsapatban, így a Galatasarayban, a Fenerbahcében és a Besiktasban is játszott, sőt, még az olasz Interben is megfordult.

Ami a mérkőzést illeti, az utolsó negyedórára emberhátrányba került vendégek végül 4-1-es vereséget szenvedtek riválisuktól, ezzel egy pontra kerültek a kiesőzónától a török másodosztályban.

