Nagyon súlyos bejelentést tettek a lengyelek, ez a világháborút jelentené

A listavezető Galatasaray hazai pályán 3-1-re nyert a Konyaspor ellen a török labdarúgó-bajnokság 6. fordulójában. Sallai Roland ismét gólpasszal vette ki a részét a címvédő győzelméből.

Sallai Roland ismét kezdőként kapott lehetőséget a Galatasarayban, amely az első félidőben Yunus Akgün vezérletével kétgólos előnybe került. A 23. percben a török válogatott játékos szerzett vezetést a végig nagy fölényben futballozó isztambuli sztárcsapatnak, majd az első játékrész ráadásában kiosztott egy gólpasszt is Mauro Icardinak.

Sallai Roland ismét gólpassza jeleskedett
Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Sallai ismét gólpasszal járult hozzá a Galatasaray győzelméhez

A második félidőben aztán tovább növelte előnyét Okan Buruk együttese, amiben Sallai Rolandnak is kulcsszerepe volt, ugyanis a jobbhátvédként szereplő magyar támadó passza után Lucas Torreira bombázott laposan a kapu bal oldalába. Sallai az előkészítések terén rendkívül jól áll, ugyanis szezonbeli harmadik gólpasszát jegyezte a hatodik bajnokiján.

Az Arsenalt korábban 2018 és 2022 között erősítő Lucas Torreira ugyanakkor örülhet, hogy egyáltalán még a pályán volt, ugyanis a mérkőzés 3. percében csúnyán megtaposta Jackson Muleka lábfejét, ám hiába reklamáltak kiállítást a játékvezetőnél, az uruguayi középpályás megúszta az esetet sárga lappal.

A Konyaspor – amelyben a korábbi újpesti kedvenc, Enis Bardhi kezdőként lépett pályára – a hajrában ugyan szépíteni tudott, de a Galatasaray sikere nem fogott veszélyben. Sallaiék így hat fordulót követően hibátlan mérleggel vezetik a török labdarúgó-bajnokságot.

