Sallai Roland ismét kezdőként kapott lehetőséget a Galatasarayban, amely az első félidőben Yunus Akgün vezérletével kétgólos előnybe került. A 23. percben a török válogatott játékos szerzett vezetést a végig nagy fölényben futballozó isztambuli sztárcsapatnak, majd az első játékrész ráadásában kiosztott egy gólpasszt is Mauro Icardinak.

Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

A második félidőben aztán tovább növelte előnyét Okan Buruk együttese, amiben Sallai Rolandnak is kulcsszerepe volt, ugyanis a jobbhátvédként szereplő magyar támadó passza után Lucas Torreira bombázott laposan a kapu bal oldalába. Sallai az előkészítések terén rendkívül jól áll, ugyanis szezonbeli harmadik gólpasszát jegyezte a hatodik bajnokiján.

🔥 Lucas Torreira muhteşem gol harika gol! Ayağına sağlık atom karınca

"Galatasaray - Konyaspor" #GSvKNY



pic.twitter.com/dmQ8K41RWN — Cimbom Forza (@cimbomforzatr) September 22, 2025

Az Arsenalt korábban 2018 és 2022 között erősítő Lucas Torreira ugyanakkor örülhet, hogy egyáltalán még a pályán volt, ugyanis a mérkőzés 3. percében csúnyán megtaposta Jackson Muleka lábfejét, ám hiába reklamáltak kiállítást a játékvezetőnél, az uruguayi középpályás megúszta az esetet sárga lappal.

A Konyaspor – amelyben a korábbi újpesti kedvenc, Enis Bardhi kezdőként lépett pályára – a hajrában ugyan szépíteni tudott, de a Galatasaray sikere nem fogott veszélyben. Sallaiék így hat fordulót követően hibátlan mérleggel vezetik a török labdarúgó-bajnokságot.

