Kész szerencse, hogy immár csak szakértőként hallatja a hangját, s nem az ő kezében van a síp és a hatalom a futballpályán. A Sallai Rolandot és a Galatasarayt túl keménynek látta az egykori FIFA-játékvezető.

Sallai Roland (balra) látványos és kemény megoldásokra is képes Fotó: Martin Meissner / MTI/AP

Sallai Roland végig a pályán volt és jó teljesítménnyel, egy gólpasszal járult hozzá a Galatasaray újabb bajnoki győzelméhez. A török bajnoki címvédő hazai pályán 3-1-re verte a Konyasport úgy, hogy Yasin Kol játékvezető összesen egy sárga lapot adva levezette a mérkőzést. Ehhez képest állítja be úgy a meccset a korábbi bíró, Firat Aydinus, mintha nem foci, hanem pankráció lett volna.

Azt még valahol megértem, hogy a játékvezető némelyik esetet figyelmen kívül hagyta, de azt már nehezen hiszem el, hogy Sallai Rolandnak sikerült lap nélkül végigjátszania ezt a meccset! Hihetetlen, hogy ennyi szabálytalanságot tudott elkövetni, ennek a többsége legalább sárga lapot érdemelt volna

– idézi a csakfoci.hu Aydinust, aki sarkos véleményével a címlapra került. Persze tegyük hozzá, valami figyelemfelkeltőt kellett írnia, mégiscsak önálló rovata van a Hürriyet című török lapban. Érdekesség, hogy egy esetben Sallai pártjára állt az 53 esztendős egykori játékvezető, aki szerint jogosan maradt el a büntető, miután a magyar kézzel megtámasztotta a labdát elrúgó ellenfelét a tizenhatoson belül.

Sallai Roland eltiltás miatt nem léphet pályára a következő válogatott meccsen

Fotó: Paul Faith/AFP

Sallai Roland büntetései

Mint ismert, Sallai Rolandot azonnali piros lappal kiállították az Írország-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezőn, amikor törlesztett, durván odalépett a hazaiak egyik játékosának. Emiatt két mérkőzésre szóló eltiltással sújtották, hiányzott a portugálok ellen (2-3) és nem lehet a pályán Örményország ellen októberben a Puskás Arénában. Ezzel és Firat Aydinus kritikájával kapcsolatban érdemes megjegyezni:

Sallai a Galatasarayban többnyire jobboldali védőt játszik, tehát posztjából adódóan is kell időnként szabálytalankodni. ehhez képest a bajnokságban hat fellépésén egy sárga lapot kapott.

Illetve a nemzeti csapatban szélső támadóként rendre „faragják”, ahogy az írek is tették. Ugyanakkor jellemző a sportszerű játékára, hogy – mint a Magyar Nemzet megírta – korábban egyetlen egyszer állították ki: még a Palermo játékosaként 2016 októberében kapott egymás után két sárga lapot, a másodikat műesésért. Ezenkívül is mindössze négyszer kellett meccset kihagynia, mert összegyűltek a sárga lapjai.