A Galatasaray szurkolói érthetően nehezen emésztik meg, hogy a csapatuk a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában 5-1-re kikapott az Eintracht Frankfurt otthonában. S péntek este a bajnokságban a Galata hiába győzött 1-0-ra az Alanyasport otthonában, a mutatott játék miatt joggal mérgesek a szurkolók, akik szerint a Galatasaraytól a győzelem mellett az is elvárható, hogy jól játsszon. Ám Sallaiék nagyon gyengén teljesítettek, a helyzetek alapján az Alanysportnak több góllal kellett volna nyernie. Sokat elmond, hogy a SofaScore-nál a mezőny legjobbja a Galata kapusa, Ugurcan Cakir lett 9,6-es osztályzattal, aki nyolc védést mutatott be.

Sallai Roland és Mauro Icardi itt a Konyaspor elleni meccsen Fotó: Middle East Images

Sallai Roland végig a pályán volt, 6,6-os osztályzatot kapott.

Sallai és Icardi is célpont lett

A Galatasaray szurkolói még Mauro Icardit is kritizálják, aki pénteken a csapat győztes gólját szerezte, és hosszú kihagyás után idén remekül tért vissza, hat bajnokin öt gólt szerzett. A drukkerek szerint azonban súlyfeleslege van.

A török futball egyik legendája, a televíziós kommentátorként dolgozó Hasan Sas védelmébe vette honfitársunkat és Icardit is – vette észre a Magyar Nemzet.

– Sallait is sikerült kicsinálni! A Galatának volt egy igazán használható játékosa, azt is tönkretettétek. Na de Icardit nehogy kritizáljátok! Aranyba kellene foglalni a nevét! Ilyen súllyal, ennyi sérülés után tizenkét pontot hozott a Galatasaraynak. A srác próbál futni, küzd, ahogy csak tud! – üzent Hasan Sas a Galatasaray kritizáló szurkolóinak.

Hasan Sas korábban ezt mondta Sallairól:

– Ha a Galatasaray eddigi öt meccsét nézem a bajnokságból, és meg kellene neveznem a három legjobb játékost, akkor nálam Sallai kerülne az első helyre.

Pénteken este Mauro Icardi a lefújás után azt mondta, hogy hallja a kritikákat, de nem túlsúlyos, hanem sok izmot szedett fel.