Szemétszállítás: óriási szigor jön, nem mindegy, mit tesz ki a lomtalanításkor

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában a Galatasaray a Liverpoolt fogadja kedd este Isztambulban. Magyar szempontból a meccs szenzációja, hogy akár a BL-főtábla mindhárom magyar játékosa egyszerre a pályán lehet, ami kuriózumnak számítana. Az angol sztárcsapatnál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a török együttesnél pedig Sallai Roland is a kezdőbe kerülhet, utóbbi egyre nagyobb kedvenc a Galatasaray-szurkolók körében.

A tavalyi BL-szezonban is előfordult egy alkalommal, hogy egy főtáblás meccsen egyszerre három magyar labdarúgó lépett pályára. Az RB Leipzig csapatát Gulácsi Péter és Willi Orbán, a Liverpoolt Szoboszlai Dominik képviselte, az angol együttes végül 1-0-ra legyőzte német riválisát. Ezúttal is a Liverpool számít papíron esélyesebbnek, bár a Galatasaray otthonában játszani sosem egyszerű, Sallai Roland klubja hazai pályán kifejezetten erős, ráadásul az egyik legfanatikusabb szurkolótáborral rendelkezik.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként léphet pályára Sallai Rolandék ellen
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A sokoldalú Sallai Roland, a Galata-szurkolók kedvence

Sallaiék pontszerzése mellett szólhat az is, hogy legutóbb tavaly augusztusban szenvedtek vereséget saját közönségük előtt, azóta semmilyen sorozatban nem találtak legyőzőre a Rams Parkban. Ami a Galata magyar válogatott légiósát illeti, a 28 éves szélső egyre nagyobb közönségkedvenccé válik Isztambulban. 

A Magyar Nemzet megírta, hogy a stadion mellett található hivatalos ajándékboltban mindenki elismerően beszélt a Freiburgtól szerződtetett játékosról, aki már jobbhátvédként is többször bizonyított – ahogyan Szoboszlai is a Liverpoolban. 

Az eladók szerint Victor Osimhen mögött egyelőre Mauro Icardi és Leroy Sané mezeiből fogy a legtöbb, de hónapról hónapra több Sallai-mezt adnak el az üzletben. 

A szurkolókat egyébként megdöbbentette, hogy a magyar játékos a korábbi klubjaiban és a nemzeti csapatban sem játszott még azelőtt jobbhátvédet, ennek hallatán pedig még nagyobb dicséretben és elismerésben részesítették Sallait.

Sallai Roland fontos harcot nyert meg a Galatasaray csapatában
Fotó: BUNYAMIN CELIK / ANADOLU

A Galatasaraynak a holland AZ Alkmaar elleni volt a legutóbbi európai kupamérkőzése hazai pályán – azon az Európa-liga-meccsen Sallai gólt szerzett. Kedd este abban reménykednek az isztambuli csapat szurkolói, hogy a Liverpool ellen ismét magyar gól születik a Rams Parkban, de nem a vendégek részéről.

