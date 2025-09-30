A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában a Galatasaray a Liverpoolt fogadja kedd este Isztambulban. Magyar szempontból a meccs szenzációja, hogy akár a BL-főtábla mindhárom magyar játékosa egyszerre a pályán lehet, ami kuriózumnak számítana. Az angol sztárcsapatnál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a török együttesnél pedig Sallai Roland is a kezdőbe kerülhet. A meccs előtt a hazaiak vezetőedzője, Okan Buruk nem győzte méltatni magyar játékosát.

Fotó: ORHAN CICEK / ANADOLU

A Galatasaray edzője Sallai Rolandot dicsérte

„Roland játékosként és emberként is olyan futballista, akivel nagyon elégedettek vagyunk. Poszttól függetlenül mindig a maximumot nyújtja. Nagyon örülök, hogy itt van.

A válogatottbeli teljesítményét már ismertük, de számunkra kifejezetten a jobbhátvéd poszton új lehetőséget jelentett. Ez mind számunkra, mind számára örömteli. Talán a szövetségi kapitánya számára is értékes, hogy több poszton bevethető

– méltatta Okan Buruk Sallait, egyúttal üzenve a magyar válogatott szövetségi kapitányának, Marco Rossinak is.

A Magyar Nemzet megírta, hogy a török bajnokcsapat edzője nem fél a Liverpooltól, ugyanakkor az ellenfél Crystal Palace elleni vereségéből nem szeretne kiindulni.

Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

„Ha a Liverpool Crystal Palace elleni teljesítményét nézzük, lehet, hogy az első félidő 5-0-val végződhetett volna. De valójában nem ilyen csapatról van szó. A Crystal Palace nagyon szenvedélyesen játszott a Liverpool ellen. Nekünk is ezt kell megmutatni a pályán. Akkor jönnek majd a gólok és az eredmény is” – nyilatkozta Buruk, majd a továbbjutási terveikről is beszélt.

Minden csapat első célja, hogy az első 24-be kerüljön. Utána jön a 16, majd a 8.

A tavalyi győztes PSG az utolsó hetekben került be a 24 közé. Tehát ebben a formátumban rosszul kezdve is jól lehet befejezni” – tette hozzá a törökök edzője.

A Galatasaray-Liverpool BL-rangadó kedd este 21 órától kezdődik az isztambui Rams Parkban, a mérkőzést a francia Clément Turpin vezeti.

