Sallai Roland a török bajnokságban címvédő és százszázalékos Galatasaray színeiben eddig mind a hat bajnokin kezdett, két gólpasszt is adott. A legutóbbit éppen az előző fordulóban, a Konyaspor ellen 3-1-re megnyert hazai találkozón. A mérkőzés után a magyar válogatott focistáról egy már visszavonult török játékvezető elárulta, hogy kiállította volna őt, de Sallai más miatt is középpontba került.

Sallai Roland a magyar válogatott után a Galatasaray egyik legfontosabb játékosa is lett

Fotó: Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP

Sallai Rolandot kedvelik a Galatasaray szurkolói

A klubjában jobbhátvédként futballozó Sallai a lefújást követően kiment a Galata-szurkolók elé, elcsitította őket, majd gesztikulálva hergelte fel őket. Erről videó is készült, és a magyar játékos is ezt osztotta meg a közösségi oldalán.

A jelenetsort azonban sokan félreértették. Rengetegen értelmezték úgy, hogy Sallai Roland el akarta hallgattatni a szurkolóit, ezért pedig többek között nagyképűnek nevezték őt. Ehelyett az igazság az, hogy ez egy megszokott koreográfia a Rams Parkban: egy focista kimegy a drukkerek elé, majd előbb elcsitítja őket, hogy aztán hirtelen mutogatással a még hangosabb ünneplésre szólítja fel a közönséget, mielőtt a csapattársak csatlakoznak.

Ezúttal Sallainak volt ez a feladata, így még jobban imádják őt Törökországban, ahol a személyisége és a teljesítménye miatt már eddig is nagy kedvenc volt.

A Galatasaray péntek este Alanyaspor vendége lesz a bajnokságban, míg jövő kedden az angol bajnok Liverpoolt látja vendégül a Bajnokok Ligája alapszakaszában.