A nemzetközi szövetség (FIFA) fegyelmi testületének döntéséről a Magyar Labdarúgó Szövetség számolt be pénteken. A határozat értelmében Sallai Roland – aki kihagyta a portugálok elleni hazai mérkőzést – az eltiltás értelmében az örmények ellen sem léphet még pályára.

Sallai Roland nem léphet pályára az örmények ellen

Fotó: PAUL FAITH / AFP

Sallai Roland nélkül még nehezebb lesz

A csapat szeptember 6-án Dublinban 2-2-es döntetlent játszott, Sallait azon a mérkőzésen az 52. percben azonnali piros lappal küldte le a pályáról a játékvezető. Marco Rossi együttese ezt követően, 9-én a Puskás Arénában 3-2-es vereséget szenvedett a portugáloktól. A harmadik fordulóban, az örményekkel október 11-én csap össze a válogatott, ugyancsak hazai környezetben.

A magyar csapat két mérkőzést követően egy ponttal a harmadik helyen áll a csoportjában, amelyből az első automatikusan kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőn harcolhatja ki a részvételt.

(MTI)