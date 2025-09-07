Sallai Roland gyönyörű gólt fejelt a meccs első félidejében, a második játékrészben azonban azonnali piros lappal kiállította a bíró törlesztés miatt. Az emberhátrányban küzdő magyar válogatott végül 2-2-es döntetlent játszott az írekkel, a Galatasaray játékosa pedig nem hagyta szó nélkül a történteket.

Sallai Rolandot kiállították az írek elleni vb-selejtezőn

Fotó: PAUL FAITH / AFP

Sallai Roland sajnálja a történteket

„Sajnálom a szabálytalanságot és nagyon büszke vagyok a csapatra, amiért a hibám után oroszlánként harcoltak!”

– üzente Instagram-oldalán a mérkőzés másnapján a 28 éves támadó.

Az írek szépítő gólja után érte nagy csapás Marco Rossi együttesét, amikor az egész meccsen keményen faragott Sallai Roland hátulról beleszállt Dara O'Shea-be, a játékvezető pedig azonnal kiállította a magyar támadót.

Azt azért a történethez érdemes hozzátenni, hogy a Galatasaray játékosával szemben történt egy szabálytalanság, amit a bíró nem fújt le,

Sallai pedig ettől annyira dühös lett, hogy mérgében az ellenfelén törlesztett, ezért piros lapot kapott.

A magyar válogatott kedd este Portugáliát fogadja a Puskás Arénában, Sallai az eltiltása miatt biztosan nem léphet pályára azon a találkozón.

