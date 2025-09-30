Kedd este fogadja a Bajnokok Ligájában a Galatasaray a Liverpool csapatát. Szoboszlai Dominik és a Liverpool győzelemmel (az Atlético Madrid ellen), a Galatasaray Sallai Roland közreműködésével vereséggel (Eintracht Frankfurt) kezdte a sorozatot. Az első körben Szoboszlai és Sallai kezdők voltak, Kerkez csereként állt be.

Sallai csak a kispadon, háromból két magyar kezd a Galatasaray-Liverpool BL-meccsen

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Sallai kimaradt, Szoboszlai és Kerkez viszont kezd

A kedd esti isztambuli mérkőzés előtt Arne Slot és Okan Buruk is kijelölte kezdőcsapatát. Magyar szempontból pedig külön öröm, hogy két magyar válogatott játékos biztosan ott lesz a pályán, ugyanis Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is bekerült a Liverpool kezdőjébe. Szoboszlai aligha meglepetés, hiszen az elmúlt hetekben jobbhátvédként is bizonyító középpályás csak a Southampton elleni Ligakupa meccset hagyta ki eddig a szezonban, az összes többit kivétel nélkül végig játszotta.

A túloldalon viszont Sallai Roland csak a kispadon kezd, ami meglepő annak fényében, hogy a rangadó előtt a török együttes edzője, Okan Buruk külön kitért magyar játékosára, akit nem győzött méltatni.

A Liverpoolban szintén van egy nagy kimaradó, ugyanis Mohamed Szalah nincs ott a kezdőben. A helyén az eddig sokat kritizált Florian Wirtz került be. Az egyiptomi támadó amúgy már csupán két gólra van attól, hogy ő legyen az első afrikai játékos, aki eléri az 50 gólos álomhatárt a Bajnokok Ligájában, ám könnyen lehet, hogy erre nem Isztambulban fog sor kerülni.

A Galatasaray kezdője: Cakir - Singo, Sánchez, Bardakci, Jakobs - Lemina, Torreira, Gündogan - Akgün, Osimhen, Yilmaz

A Liverpool kezdője: Alisson - Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Szoboszlai, Gravenberch, Jones - Wirtz, Ekitiké, Gakpo

