Az 1926-ban épült, 80 ezer néző befogadására alkalmas San Siro - hivatalos nevén Guiseppe Meazza Stadion - régóta nem felel meg a modern kor igényeinek, a két milánói csapat pedig hosszú ideje kereste a megoldást a problémára.

Eladták a két milánói sztárcsapatnak a San Siro Stadiont

Fotó: LUCA ROSSINI / NurPhoto

Most 197 millió euróért az egyesületek birtokába kerül a legendás létesítmény. A projekt - melynek vezetője a londoni Wembleyt is újratervező építész, Sir Norman Foster - során egy olyan stadiont építenek fel, amely 71 500 ülőhellyel rendelkezik,

s mellette bevásárlóközpont, irodaház, hotel, múzeum, orvosi centrum és szurkolói bolt is található majd benne. Ezek az arénával együtt várhatóan évi 2,7 milliárd eurós bevételt hoznak - írja az MTI.

Giuseppe Sala polgármester közölte, az új arénának 2031-ig el kell készülnie, mivel az európai szövetség jelezte, a 2032-es Európa-bajnokságon nem számol Milánóval, ha nem áll rendelkezésre a San Siro.

Korábban szóba került egy teljesen új, de ismét közös stadion építése a szomszédságában - ez ugyanakkor sok helyi lakos tiltakozását kiváltotta

-, emellett a két klub külön-külön is kereste a megoldást: az Internazionale a város déli részén fekvő Rozzano és Assago környékén, az AC Milan pedig San Donato Milanesében tervezett saját stadiont.

A San Siróban lesz a 2026-os téli olimpia megnyitója február 6-án.