Marco Rossi nehéz helyzetbe került, ugyanis a sorsdöntő vb-selejtezők előtt megsérült Schäfer András, az Union Berlin légiósa.

Schäfer András sérülés miatt nem lehet ott a magyar válogatott vb-selejtezőin

Fotó: Anadolu via AFP/2025 Anadolu

Schäfer András megsérült

Az MLSZ közleményt adott ki az ügyben.

Schäfer András izomsérülés miatt nem állhat Marco Rossi rendelkezésére az Írország és a Portugália elleni vb-selejtezőkön. A középpályás sérülése ugyan nem súlyos, ennek ellenére sajnos a második szeptemberi mérkőzésen sem lesz még bevethető

- írta a X-en közzétett közleményében az MLSZ.

A nemzeti együttes a 2026-os labdarúgó-világbajnokság szeptemberi rajtján szombaton Írországban lép pályára, majd három nappal később Portugáliát fogadja.