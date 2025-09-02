Marco Rossi nehéz helyzetbe került, ugyanis a sorsdöntő vb-selejtezők előtt megsérült Schäfer András, az Union Berlin légiósa.
Az MLSZ közleményt adott ki az ügyben.
Schäfer András izomsérülés miatt nem állhat Marco Rossi rendelkezésére az Írország és a Portugália elleni vb-selejtezőkön. A középpályás sérülése ugyan nem súlyos, ennek ellenére sajnos a második szeptemberi mérkőzésen sem lesz még bevethető
- írta a X-en közzétett közleményében az MLSZ.
A nemzeti együttes a 2026-os labdarúgó-világbajnokság szeptemberi rajtján szombaton Írországban lép pályára, majd három nappal később Portugáliát fogadja.