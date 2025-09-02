Live
Rendkívüli

Nagyon rossz kaptak a magyar szurkolók. A magyar labdarúgó-válogatott alapembere, Schäfer András megsérült, így nem léphet pályára az Írország és Portugália elleni vllágbajnoki selejtezőkön.

Marco Rossi nehéz helyzetbe került, ugyanis a sorsdöntő vb-selejtezők előtt megsérült Schäfer András, az Union Berlin légiósa.

Schäfer András, magyar válogatott
Schäfer András sérülés miatt nem lehet ott a magyar válogatott vb-selejtezőin 
Fotó: Anadolu via AFP/2025 Anadolu

Schäfer András megsérült

Az MLSZ közleményt adott ki az ügyben.

Schäfer András izomsérülés miatt nem állhat Marco Rossi rendelkezésére az Írország és a Portugália elleni vb-selejtezőkön. A középpályás sérülése ugyan nem súlyos, ennek ellenére sajnos a második szeptemberi mérkőzésen sem lesz még bevethető 

- írta a X-en közzétett közleményében az MLSZ.

A nemzeti együttes a 2026-os labdarúgó-világbajnokság szeptemberi rajtján szombaton Írországban lép pályára, majd három nappal később Portugáliát fogadja.


 

