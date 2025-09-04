A magyar szövetség (MLSZ) közösségi oldalán kedden adott tájékoztatást, miszerint ugyan az Union Berlin középpályásának, Schäfer Andrásnak a sérülése nem súlyos, de még a jövő kedden esedékes második találkozón sem számíthat rá Marco Rossi szövetségi kapitány.
Schäfer András az egyik legmegbízhatóbb középpályássá nőtte ki magát Marco Rossi rendszereiben,
főleg a támadásindításoknál és a labdakihozatalban játszik kulcsszerepet. Kiválóan tűri a nyomást, ráadásul a futómennyisége miatt az ellenfél letámadása ellen is stabil pont.
Eddigi 37 válogatott meccsén négy gólt szerzett, a posztján alapember volt, így most főhet Marco Rossi feje.
Szerencsére azonban akadnak bőven potenciális helyettesek a keretben.
Ötvös Bence (Ferencváros)
Tóth Alex (Ferencváros)
Vitális Milán (Győr)
Talán a felsoroltak közül Ötvös Bence az, aki a legnagyobb eséllyel pályázik Schäfer helyére, mivel jelenleg jó formában van, és már több nemzetközi tapasztalatot szerzett, mind védekezésben, mind támadásban hasznos.
Tóth Alex szintén komoly esélyes, főként ha Rossi bátrabban ad lehetőséget a fiataloknak. Ugyanakkor a tapasztalatlansága miatt valószínűbb, hogy eleinte csereként majd számít rá. Vitális Milán is megfelelő alternatíva lehet, amennyiben az ellenfél erősebb középpályát képvisel, és inkább a stabilitásra van szükség. Rajtuk kívül alternatívát jelenthet még a svéd AIK Stockholm légiósa, Csongvai Áron is, aki a védekezés mellett a középpályán is képes kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani.
Marco Rossi legutóbb az Azerbajdzsán ellen idegenben 2-1-re megnyert mérkőzésen a háromvédős rendszer mellett döntött, ahol Schäfer a középpálya lendületét adta. Ötvös vagy Tóth képesek lehetnek rá, hogy pótolhatják a kieső kreativitást.
A támadásindításoknál várhatóan Szoboszlai és Kerkez is nagyobb szerepet kap majd, így Schäfer hiánya miatt a kreativitás, a mélységi passzok aránya csökkenhet.
Schäfer András sérülése tehát nem okoz várhatóan pótolhatatlan űrt, mert a magyar válogatottban egy-két rutinosabb, és fiatalabb alternatíva is rendelkezésre áll. Rossi döntése nagyban függhet a taktikai tervektől és az ellenfél stílusától is.
A magyar válogatott középpályájának sikeressége elsősorban Marco Rossi taktikai megközelítésén múlik. Az olasz szakember fő felállása a három belső védős rendszer, de egyre gyakrabban alkalmaz négyvédős, támadóbb elrendezéseket is a lehetőségektől és az ellenfél stílusától függően.
A mélységi középpályások fő feladata a területvédekezés és az ellenfél támadásainak szűrése, miközben segítik a gyors átmeneteket támadásba. Kiemelt szempont Rossi rendszereiben a zónavédekezés: a középpályások tudatosan zárják le a középső területeket, a labda megszerzése után gyors előretöréseket indítanak. Schäfer kiesése után a mozgékony, jól passzoló játékosok (Ötvös, Tóth, Vitális) kaphatnak több szerepet,
előtérbe kerülhet a kreativitás és a gyors labdajáratás, de a tapasztalat nélkül inkább a szervezettség lehet az elsődleges elvárás.
A nemzeti együttes szombaton Írország vendégeként kezdi meg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát, majd három nap múlva a kvartett favoritját, a nyáron Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a Puskás Arénában. Az örményekkel kiegészülő négyesből az első helyezett jut ki a vb-re, a második pedig a márciusi pótselejtezőn folytatja a küzdelmet a részvételért.