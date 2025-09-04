Live
Nehéz helyzetbe került Marco Rossi, de bőven van variációs lehetősége. Mint ismert, Schäfer András ugyanis izomsérülés miatt kihagyja a magyar labdarúgó-válogatott első két világbajnoki selejtezőmérkőzését. Az Union Berlin légiósának a kiesése után a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi több alternatíva közül választhat, köztük fiatal tehetségek és rutinosabb játékosok is szerepelnek. A cikkben arra kerestük a választ, kik léphetnek elő Schäfer hiányában.

A magyar szövetség (MLSZ) közösségi oldalán kedden adott tájékoztatást, miszerint ugyan az Union Berlin középpályásának, Schäfer Andrásnak a sérülése nem súlyos, de még a jövő kedden esedékes második találkozón sem számíthat rá Marco Rossi szövetségi kapitány.

Magyarország – Svédország, MagyarországSvédország, Magyar válogatott, barátságos válogatott-mérkőzés, foci, labdarúgás, Magyar labdarúgó-válogatott, Magyarlabdarúgóválogatott, UEFA Nemzetek Ligája, Puskás Aréna, Budapest, 2025.06.06.
Schäfer András kiesése nagy veszteség a válogatottnak
Fotó: Ladóczki Balázs

Kivel pótolhatja Schäfer Andrást Marco Rossi?

Schäfer András az egyik legmegbízhatóbb középpályássá nőtte ki magát Marco Rossi rendszereiben,

főleg a támadásindításoknál és a labdakihozatalban játszik kulcsszerepet. Kiválóan tűri a nyomást, ráadásul a futómennyisége miatt az ellenfél letámadása ellen is stabil pont.

Eddigi 37 válogatott meccsén négy gólt szerzett, a posztján alapember volt, így most főhet Marco Rossi feje.

Szerencsére azonban akadnak bőven potenciális helyettesek a keretben.

Ötvös Bence (Ferencváros)

  • A válogatott újonca az FTC-ben szerzett nemzetközi rutinnal érkezik.
  • Lendületes, offenzív – gyakran próbálkozik mélységi passzokkal és besegít a támadásokba.
  • A jelenlegi idényben a bajnokságban 87 százalékos passzpontossággal játszott, a BL-selejtezőben csodálatos gólpasszt adott.
  • Jó formában van, és a szakmai stáb pozitívan értékeli védőmunkáját is.

Tóth Alex (Ferencváros)

  • Csak 19 éves, de már tavaszi debütálása óta alapember az FTC-ben, mostanra már a Fradi kulcsjátékosa. 
  • Technikai érettsége és taktikai fegyelme nagy előny lehet a magyar válogatott számára.
  • Átlagosan 10 labdaszerzés fűződik a nevéhez mérkőzésenként, passzpontossága 86 százalék.
  • Fiatalos lendület, motiváció, sokoldalúság (hatékony belső középpályásként és szélen is).

Vitális Milán (Győr)

  • Rutintalanabb, de belső középpályás poszton bevethető, sokat fut, főleg labdák visszaszerzésében erős.
  • Az NB I-ben rendszeresen játszik, átlagban 11 labdaszerzése van mérkőzésenként, passzpontossága 84 százalék.
  • Dinamikája jó, de tapasztalat hiányozhat nála.

Talán a felsoroltak közül Ötvös Bence az, aki a legnagyobb eséllyel pályázik Schäfer helyére, mivel jelenleg jó formában van, és már több nemzetközi tapasztalatot szerzett, mind védekezésben, mind támadásban hasznos. 

Budapest, 2025. augusztus 12. Ötvös Bence, a Ferencváros (b) és Filip Kaloc, a bolgár Ludogorec játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én. MTI/Hegedüs Róbert
Rossi reményei szerint Ötvös Bence a válogatottban is meg tudja mutatni majd, mire képes
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Tóth Alex szintén komoly esélyes, főként ha Rossi bátrabban ad lehetőséget a fiataloknak. Ugyanakkor a tapasztalatlansága miatt valószínűbb, hogy eleinte csereként majd számít rá. Vitális Milán is megfelelő alternatíva lehet, amennyiben az ellenfél erősebb középpályát képvisel, és inkább a stabilitásra van szükség. Rajtuk kívül alternatívát jelenthet még a svéd AIK Stockholm légiósa, Csongvai Áron is, aki a védekezés mellett a középpályán is képes kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani.

Marco Rossi legutóbb az Azerbajdzsán ellen idegenben 2-1-re megnyert mérkőzésen a háromvédős rendszer mellett döntött, ahol Schäfer a középpálya lendületét adta. Ötvös vagy Tóth képesek lehetnek rá, hogy pótolhatják a kieső kreativitást. 

A támadásindításoknál várhatóan Szoboszlai és Kerkez is nagyobb szerepet kap majd, így Schäfer hiánya miatt a kreativitás, a mélységi passzok aránya csökkenhet.

Schäfer András sérülése tehát nem okoz várhatóan pótolhatatlan űrt, mert a magyar válogatottban egy-két rutinosabb, és fiatalabb alternatíva is rendelkezésre áll. Rossi döntése nagyban függhet a taktikai tervektől és az ellenfél stílusától is.

Alex, Fradi, Tóth Alex, Magyarország – Svédország, MagyarországSvédország, Magyar válogatott, barátságos válogatott-mérkőzés, foci, labdarúgás, Magyar labdarúgó-válogatott, Magyarlabdarúgóválogatott, UEFA Nemzetek Ligája, Puskás Aréna, Budapest, 2025.06.06.
Tóth Alex pótolhatja Schäfer Andrást?
Fotó: Mirkó István

A magyar válogatott középpályájának sikeressége elsősorban Marco Rossi taktikai megközelítésén múlik. Az olasz szakember fő felállása a három belső védős rendszer, de egyre gyakrabban alkalmaz négyvédős, támadóbb elrendezéseket is a lehetőségektől és az ellenfél stílusától függően.

Rossi alapformációi és azok hatása

  • A legsikeresebb, védelmi stabilitást adó szerkezete a 3-4-2-1, ahol két középpályás feladata a megfelelő védekezés, átmenetek támogatása és a labdakihozatal biztosítása. 
  • Ebben a felállásban a szárnyvédők (Kerkez Milos, Bolla Bendegúz, Loic Nego, Osváth Attila) kulcsszerepet játszanak, hiszen gyakran támadó feladatokat is kapnak, a pálya szélességét szinte teljesen lefedik.
  • A középpályán Rossi általában két stabil, sokat futó játékost alkalmaz, akik a mélységi passzokat szűrik, de támadásban is képesek előrelépni. 
  • Az utóbbi időben Rossi egyre többször nyúl vissza négyvédős modellhez, ami támadószelleműbb, gyorsabb átmeneteket, több támadó középpályást és szabadabb szerepkört ad, főként Szoboszlainak.
  • A négyvédős (például 4-2-3-1 vagy 4-3-3) elrendezés előnye, hogy több kreatív játékost lehet egyszerre pályára küldeni, illetve a csapat jobban tud presszingelni az ellenfél térfelén.
  • Az átszervezett középpályán klasszikus irányítót is bevethet Rossi – Szoboszlai ebben a pozícióban mozgatható, míg jobban támad a csapat, a stabilitást pedig Ötvös vagy Tóth Alex biztosíthatja.

A mélységi középpályások fő feladata a területvédekezés és az ellenfél támadásainak szűrése, miközben segítik a gyors átmeneteket támadásba. Kiemelt szempont Rossi rendszereiben a zónavédekezés: a középpályások tudatosan zárják le a középső területeket, a labda megszerzése után gyors előretöréseket indítanak. Schäfer kiesése után a mozgékony, jól passzoló játékosok (Ötvös, Tóth, Vitális) kaphatnak több szerepet, 

előtérbe kerülhet a kreativitás és a gyors labdajáratás, de a tapasztalat nélkül inkább a szervezettség lehet az elsődleges elvárás.

A nemzeti együttes szombaton Írország vendégeként kezdi meg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát, majd három nap múlva a kvartett favoritját, a nyáron Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a Puskás Arénában. Az örményekkel kiegészülő négyesből az első helyezett jut ki a vb-re, a második pedig a márciusi pótselejtezőn folytatja a küzdelmet a részvételért.

