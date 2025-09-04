Rossi reményei szerint Ötvös Bence a válogatottban is meg tudja mutatni majd, mire képes

Tóth Alex szintén komoly esélyes, főként ha Rossi bátrabban ad lehetőséget a fiataloknak. Ugyanakkor a tapasztalatlansága miatt valószínűbb, hogy eleinte csereként majd számít rá. Vitális Milán is megfelelő alternatíva lehet, amennyiben az ellenfél erősebb középpályát képvisel, és inkább a stabilitásra van szükség. Rajtuk kívül alternatívát jelenthet még a svéd AIK Stockholm légiósa, Csongvai Áron is, aki a védekezés mellett a középpályán is képes kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani.

Marco Rossi legutóbb az Azerbajdzsán ellen idegenben 2-1-re megnyert mérkőzésen a háromvédős rendszer mellett döntött, ahol Schäfer a középpálya lendületét adta. Ötvös vagy Tóth képesek lehetnek rá, hogy pótolhatják a kieső kreativitást.

A támadásindításoknál várhatóan Szoboszlai és Kerkez is nagyobb szerepet kap majd, így Schäfer hiánya miatt a kreativitás, a mélységi passzok aránya csökkenhet.

Schäfer András sérülése tehát nem okoz várhatóan pótolhatatlan űrt, mert a magyar válogatottban egy-két rutinosabb, és fiatalabb alternatíva is rendelkezésre áll. Rossi döntése nagyban függhet a taktikai tervektől és az ellenfél stílusától is.

Tóth Alex pótolhatja Schäfer Andrást?

A magyar válogatott középpályájának sikeressége elsősorban Marco Rossi taktikai megközelítésén múlik. Az olasz szakember fő felállása a három belső védős rendszer, de egyre gyakrabban alkalmaz négyvédős, támadóbb elrendezéseket is a lehetőségektől és az ellenfél stílusától függően.

Rossi alapformációi és azok hatása

A legsikeresebb, védelmi stabilitást adó szerkezete a 3-4-2-1, ahol két középpályás feladata a megfelelő védekezés, átmenetek támogatása és a labdakihozatal biztosítása.

Ebben a felállásban a szárnyvédők (Kerkez Milos, Bolla Bendegúz, Loic Nego, Osváth Attila) kulcsszerepet játszanak, hiszen gyakran támadó feladatokat is kapnak, a pálya szélességét szinte teljesen lefedik.

A középpályán Rossi általában két stabil, sokat futó játékost alkalmaz, akik a mélységi passzokat szűrik, de támadásban is képesek előrelépni.

Az utóbbi időben Rossi egyre többször nyúl vissza négyvédős modellhez, ami támadószelleműbb, gyorsabb átmeneteket, több támadó középpályást és szabadabb szerepkört ad, főként Szoboszlainak.

A négyvédős (például 4-2-3-1 vagy 4-3-3) elrendezés előnye, hogy több kreatív játékost lehet egyszerre pályára küldeni, illetve a csapat jobban tud presszingelni az ellenfél térfelén.

Az átszervezett középpályán klasszikus irányítót is bevethet Rossi – Szoboszlai ebben a pozícióban mozgatható, míg jobban támad a csapat, a stabilitást pedig Ötvös vagy Tóth Alex biztosíthatja.

A mélységi középpályások fő feladata a területvédekezés és az ellenfél támadásainak szűrése, miközben segítik a gyors átmeneteket támadásba. Kiemelt szempont Rossi rendszereiben a zónavédekezés: a középpályások tudatosan zárják le a középső területeket, a labda megszerzése után gyors előretöréseket indítanak. Schäfer kiesése után a mozgékony, jól passzoló játékosok (Ötvös, Tóth, Vitális) kaphatnak több szerepet,

előtérbe kerülhet a kreativitás és a gyors labdajáratás, de a tapasztalat nélkül inkább a szervezettség lehet az elsődleges elvárás.