Hihetetlen felfedezés: ez a közönséges tápanyag lehet a rák elleni küzdelem titkos fegyvere

A mexikói labdarúgó-bajnokságban a Toluca 6-2-re kiütötte a Monterrey csapatát. A vesztes együttesben Sergio Ramos az első félidőben nagyképűen végzett el egy büntetőt, melyet követően klubja súlyos vereséget szenvedett.

A klubvilágbajnokságot is megjárt Monterrey együttese szerezte meg a vezetést a mexikói bajnokság 10. fordulójában lejátszott meccsen, majd Sergio Ramos növelhette volna az előnyt büntetőből, de a spanyol védő nagyot hibázott.

Sergio Ramos nagyot hibázott
Sergio Ramos nagyot hibázott
Fotó: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sergio Ramos „alázása” nem jött be, csapatát kiütötték

A Real Madrid és a spanyol válogatott legendája a 20. percben 11-est végezhetett el, de meglehetősen nagyképű megoldást választott, „panenkás” technikával akarta beemelni a labdát a kapuba. 

A világ- és Európa-bajnok védőnek korábban már többször is sikerült ez a trükk, ezúttal viszont a kapus nem dőlt be és könnyedén megfogta a labdát, 

majd a kontrából kis híján gólt is szerzett a Toluca.

A hazai csapat végül így is simán nyert, 6-2-re ütötte ki a Monterreyt, pedig ha Ramos belőtte volna a 11-est, akkor a mérkőzés forgatókönyve máshogyan alakulhatott volna.

A 39 éves Ramos Sevillában kezdte pályafutását, majd 2005 és 2021 között futballozott a Real Madridban, amellyel minden fontosabb trófeát elhódított, a Bajnokok Ligáját négyszer nyerte meg. A gólerős középhátvéd később játszott a PSG-ben, aztán visszatért a Sevillához, idén februárban pedig a Monterrey együtteséhez szerződött. A spanyol válogatottban 180 alkalommal szerepelt a nemrég zenei karrierbe kezdő Ramos, aki két Európa-bajnokságot és egy világbajnokságot is nyert a nemzeti csapat aranygenerációjával.

