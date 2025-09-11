Simon Tibor neve máig fogalom a Ferencvárosnál – sőt, annál is több. Fogalom a magyar futballban, a lelátókon, az öltözőkben, és azok között, akik a fociban nemcsak a gólokat, hanem az elkötelezettséget is értékelik. Idén, 2025-ben lenne 60 éves, de már 23 éve nincs köztünk. Most viszont megjelent róla egy különleges könyv, amely méltó emléket állít egy olyan játékosnak, akire egyszerűen muszáj emlékezni.

Simon Tibor szeptember 1-jén lett volna 60 éves

Fotó: Perje Sándor

„Simon Tibor 60” – ez a címe annak a kötetnek, amelyet Dénes Tamás és Vámos Tamás írt, és amelyet szeptember 11-én mutattak be Buda egyik legismertebb közösségi helyszínén. A bemutatóra eljöttek a Fradi ikonikus játékosai, sportvezetők, barátok és szurkolók – és ott volt Simon Tibor fia is, aki a kötetben és az emlékekben édesapja szellemiségét próbálja továbbadni – számolt be a Magyar Nemzet.

Simon Tibor, aki nélkül nincs Fradi-történelem

A könyv nemcsak a pályán látott játékost mutatja be, hanem a hús-vér embert is. A klubház „kávéfelelősét”, a sörözőt vezető vendéglátóst, a csapattársakat folyamatosan buzdító harcost. És nem utolsósorban azt az ikonikus vezéregyéniséget, akit a társai egyhangúlag „a Fradi szíveként” emlegetnek.

„Nélküle elképzelhetetlen lenne megírni a Ferencváros történetét” – fogalmazott a könyvbemutatón Bánki József, korábbi játékostárs.

Simiből áradt a fradizmus. Ő nem csak játszott a Fradiban – ő maga volt a Fradi. Szép ez a kiadvány, csak sajnos már nem tudunk vele koccintani.

A kötet egyik legemlékezetesebb fejezete az 1995-ös zürichi Bajnokok Ligája-meccset idézi fel. A Fradi a Grasshoppers otthonában lépett pályára, és Simon Tibor a szó szoros értelmében vérét adta a csapatért. Törött kézzel, befáslizott bokával játszott, de még így is ő tartotta egyben a társaságot.

Amikor a busz a meccs helyszínének a közelébe ért, váratlanul körülvette több száz szó szerint bőrig ázott Fradi-szurkoló, és harsányan éltették a játékosokat. Simi leszállt közéjük, majd visszatérve a rá jellemző erővel jelentette ki.

„Ezeknek a srácoknak a többsége csóró, mégis eljöttek ide, itt állnak az esőben, sokuknak szállása sincsen. Értük muszáj megdögleni a pályán, ha valaki nem hajlandó, azt puszta kézzel szétszedem!”