Simon Tibor neve máig fogalom a Ferencvárosnál – sőt, annál is több. Fogalom a magyar futballban, a lelátókon, az öltözőkben, és azok között, akik a fociban nemcsak a gólokat, hanem az elkötelezettséget is értékelik. Idén, 2025-ben lenne 60 éves, de már 23 éve nincs köztünk. Most viszont megjelent róla egy különleges könyv, amely méltó emléket állít egy olyan játékosnak, akire egyszerűen muszáj emlékezni.
„Simon Tibor 60” – ez a címe annak a kötetnek, amelyet Dénes Tamás és Vámos Tamás írt, és amelyet szeptember 11-én mutattak be Buda egyik legismertebb közösségi helyszínén. A bemutatóra eljöttek a Fradi ikonikus játékosai, sportvezetők, barátok és szurkolók – és ott volt Simon Tibor fia is, aki a kötetben és az emlékekben édesapja szellemiségét próbálja továbbadni – számolt be a Magyar Nemzet.
A könyv nemcsak a pályán látott játékost mutatja be, hanem a hús-vér embert is. A klubház „kávéfelelősét”, a sörözőt vezető vendéglátóst, a csapattársakat folyamatosan buzdító harcost. És nem utolsósorban azt az ikonikus vezéregyéniséget, akit a társai egyhangúlag „a Fradi szíveként” emlegetnek.
„Nélküle elképzelhetetlen lenne megírni a Ferencváros történetét” – fogalmazott a könyvbemutatón Bánki József, korábbi játékostárs.
Simiből áradt a fradizmus. Ő nem csak játszott a Fradiban – ő maga volt a Fradi. Szép ez a kiadvány, csak sajnos már nem tudunk vele koccintani.
A kötet egyik legemlékezetesebb fejezete az 1995-ös zürichi Bajnokok Ligája-meccset idézi fel. A Fradi a Grasshoppers otthonában lépett pályára, és Simon Tibor a szó szoros értelmében vérét adta a csapatért. Törött kézzel, befáslizott bokával játszott, de még így is ő tartotta egyben a társaságot.
Amikor a busz a meccs helyszínének a közelébe ért, váratlanul körülvette több száz szó szerint bőrig ázott Fradi-szurkoló, és harsányan éltették a játékosokat. Simi leszállt közéjük, majd visszatérve a rá jellemző erővel jelentette ki.
„Ezeknek a srácoknak a többsége csóró, mégis eljöttek ide, itt állnak az esőben, sokuknak szállása sincsen. Értük muszáj megdögleni a pályán, ha valaki nem hajlandó, azt puszta kézzel szétszedem!”
A történet szerint Novák Dezső le akarta cserélni a gyengén teljesítő Vincze Ottót, Simon viszont lebeszélte róla az edzőt. A második félidőben Ottó két gólt lőtt, a Fradi 3-0-ra nyert. A klub történetének egyik legnagyobb győzelme lett belőle.
„Siminek köszönhetem azt a meccset” – mondta később Vincze Ottó.
Ha ő nincs, lehoz Novák, és sosem lövöm meg azokat a gólokat. Ő értette, hogy mire van szükségem. Ő nem engedte, hogy elbizonytalanodjak.
Simon Tibor így fogalmazott akkor: „Ezek a srácok a lelátón csórók, bőrig ázva állnak itt. Értük muszáj meghalni a pályán.”
Mátyus János nemcsak csapattársa, de egy időben posztriválisa is volt Simonnak. Először ellenfélként találkoztak, és már akkor is érezte: különleges karakterrel van dolga.
„Kemény volt, nagyon nehéz volt ellene játszani. Nem a legtechnikásabb, de a mentalitása: az világklasszis volt. És azt is tudta, hogy kell szórakozni, hogyan kell győzelmet ünnepelni vagy vereséget feldolgozni.”
Mátyus egy 1992-es Slovan Bratislava elleni meccset is felidéz, ahol Simon letépte az ellenfél nyakából a láncot és bedobta a szurkolók közé. Nem verekedett – csak jelezte, hogy ő nem hátrál meg. Egy héttel korábban a Fradi-szurkolók Pozsonyban súlyos balhéba keveredtek, Simon pontosan tudta, mit jelent az üzenet a lelátó felé.
Vincze Ottó egy másik visszaemlékezésében azt mondta: „Simi nemcsak a pályán volt hatással a többiekre. A 90-es években olyan egyéniségek kellettek, akik a környezetüket is formálni tudták. Ő pontosan tudta, mi történik vele – és azt is, milyen hatással van másokra.”
Vincze szerint két arca volt:
Az egyik a bohém, gyerekes, mindig poénkodó srác. A másik meg a csupaszív harcos, aki ha kellett, szétüvöltötte az öltözőt – de sosem bántásból, hanem mert hinni akart benned.
A „Simon Tibor 60” című kötet nem nosztalgiázik – emlékeztet. Emlékeztet arra, hogy mit jelent szívből játszani. Arra, hogy a Fradi története nemcsak kupákból, hanem karakterekből épül. És arra is, hogy bár Simi tragédiája örök fájdalom marad, a hatása túlélt minden statisztikát.
A Ferencváros 2002-ben visszavonultatta a 2-es mezt. A klubnál azóta sem viselte senki. A szurkolók ma is éneklik a nevét, és soha nem fogják elfelejteni a játékost, aki a könyv lapjain is tovább él.