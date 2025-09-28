A Hale-ben működő Cibo eddig elsősorban fényűző vacsoráiról és sztárvendégeiről volt híres. Sir Alex Ferguson, a Manchester United gasztronómia iránti rajongásáról is ismert legendás menedzsere gyakori vendég volt az étteremben, ahogy Michelle Keegan színésznő és a Love Island-ből ismert Molly-Mae Hague is. A csillogó névsor mögött azonban sötét árnyak húzódtak: a hatóságok három dolgozót is letartóztattak illegális munkavégzés gyanújával.

Sir Alex Ferguson gyakori vendég volt a manchesteri Cibo étteremben

Fotó: The Sun

A razzia során a nyomozók minden alkalmazott papírját ellenőrizték. A vezetőség először azzal védekezett, hogy a pincérek csupán „próbamunkán” voltak. Ám a vizsgálat során kiderült: volt olyan alkalmazott, aki három éven át hamis személyazonossággal dolgozott az étteremben.

Sir Alex Fergusont is váratlanuk éri az eset

A Trafford Tanács szerint mostantól nincs kibúvó: minden dolgozónak igazolnia kell munkavállalási jogát, a béreket kizárólag bankszámlára kell utalni, és a munkáltatóknak öt évig kötelesek megőrizni a nyilvántartásokat. A menedzsert, aki a razzia idején szolgálatban volt, kirúgták, a tulajdonosok pedig kénytelenek voltak befizetni a tetemes bírságot.

Alex Norris határügyi miniszter figyelmeztetett: „Keményen lecsapunk az illegális munkavégzésre az Egyesült Királyság minden pontján.”

A sztárvendégekkel telezsúfolt Cibo most kénytelen a hírnevét menteni – de a brit sajtóban máris arról beszélnek: a botránya hosszú ideig árnyékot vethet a korábban felkapott étteremre.

Már csak az a kérdés: a történtek után Sir Alex Ferguson, aki Robbie Keane ferencvárosi választását is támogatta, hova teszi át székhelyét Manchester éttermei közül.