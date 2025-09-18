Foci-vb a spanyolok nélkül? Ez is elképzelhető... Amennyiben ugyanis Izrael válogatottja kijutna a jövő évi amerikai, kanadai és mexikói közös rendezésű tornára, úgy a Spanyolország kész lenne bojkottálni a világbajnokságot. Azaz – bár minimális rá az esély – megtörténhet, hogy az egyik legnagyobb esélyes nélkül rendezik meg az első 48 csapatos foci-vb-t.

Belegondolni is rossz, hogy bojkott miatt a spanyolok kihagyhatják a foci-vb-t

Fotó: OZAN KOSE / AFP

Egész Spanyolországban, különösen pedig Baszkföldön és Katalóniában tüntetések és a versenyre is komoly hatással lévő zavargások sorozata kísérte a múlt hét vasárnap véget ért Vuelta a Espana háromhetes kerékpáros körversenyt. A tüntetők miatt több szakasz útvonalát vagy hosszát meg kellett változtatni, az utolsó napi madridi befutót pedig teljesen ellehetetlenítették a Izrael ellenes, palesztin párti tüntetők, akik a zsidó állam nevét a viselő Israel Premier Tech csapat részvételét nehezményezték.

Mindent bojkottálnának a spanyolok

A Tour de France jövő évi barcelonai nagy rajtja is veszélybe került, miután a helyi közgyűlés egyik csoportja, a Barcelona en Comú jelezte, nem egyeznek bele, hogy izraeli csapat betegye a lábát a katalán fővárosba.

„Nem engedhetjük meg, hogy egy népirtó állam csapata megjelenjen Barcelonában. Követeljük a kizárásukat a jövő évi Tour de France-ról. Semmi sem semleges, sem a sportban, sem az életben, és nem használhatjuk fel a sportot a népirtás eltussolására” – idézi Janet Sanz szavait a magyar Eurosport.

És ez még csak a kezdet: már az is felmerült, hogy Izrael esetleges jelenléte miatt

az egyik nagy esélyes, a spanyol válogatott távol marad a jövő évi foci-vb-től.

Erről ráadásul nem a focisták és még csak nem is a Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) dönt, hanem a spanyol kormány, amelyik egy 1982-es királyi rendelet alapján bármilyen sportoló, csapat vagy válogatott versenyzési jogát megtagadhatná.

Szerencsére ez a veszély sem a spanyol válogatott játékosait, sem pedig a szurkolóikat nem fenyegeti, ugyanis a selejtezők I csoportjában szereplő Izrael öt meccs után 9 ponttal áll, ugyanannyival, mint a négy meccset játszott olaszok, viszont 6 ponttal lemaradva az automatikus kijutást értő első helyen álló, öt meccs után hibátlan norvégoktól.