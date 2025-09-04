A világ legnagyobb illegális sportközvetítő oldalát bezárták, miután két férfit letartóztattak Egyiptomban az egyiptomi rendvédelmi tisztviselők által augusztus 24-én végrehajtott razzia részeként. A The Athletic munkatársa, Adam Leventhal az Alliance for Creativity and Entertainmentre hivatkozva elmondta, hogy a Streameast-t hivatalosan is bezáratták egy 2024-ben kezdődött nyomozás után. Az Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) 50 média- és szórakoztató szervezet koalíciója, köztük az Amazon, a Netflix és a Paramount+, amelyekkel az egyiptomi rendőrség műveletet hajtott végre a Streameast illegális streaming piacon elfoglalt pozíciójának megzavarására, amivel megszüntették a világ egyik leghíresebb sport streaming oldalát.

A Streameast sport streaming oldalát milliók nézték

Fotó: JOAN CROS / NurPhoto

A sport streaming jól menő üzletág

Charles Rivkin, az ACE elnöke és a Mozgókép Szövetség (MPA) elnök-vezérigazgatója a Streameast sikeres bezárásáról szóló nyilatkozatában a következőket mondta Leventhalnak: „Az ACE elsöprő győzelmet aratott a digitális kalózkodás bűnözőinek felderítéséért, elrettentéséért és felszámolásáért folytatott küzdelmében azzal, hogy megszüntette a legnagyobb illegális élő sportplatformot. Ezzel a mérföldkőnek számító intézkedéssel több pontot szereztünk a sportligák, szórakoztatóipari vállalatok és rajongók számára világszerte, és globális szövetségünk mindaddig a pályán marad, ameddig szükséges, hogy azonosítsák és célba vegyék a világ legnagyobb kalózcsoportjait.”

A művelet részeként Leventhal megjegyezte, hogy a két férfit szerzői jogok megsértésének gyanújával letartóztatták és őrizetbe vették Sheikh Zayed városában. A hatóságok lefoglalták azokat a laptopokat és okostelefonokat, amelyekről feltételezték, hogy illegális közvetítéseket üzemeltettek. Leventhal szerint a nyomozás feltárt egy Egyesült Arab Emírségekbeli fedőcéghez fűződő kapcsolatokat is, amelyet állítólag 2010-ig visszanyúlóan összesen 6,2 millió dollárnyi reklámbevétel tisztára mosására használtak.

A Streameast kalózhozzáférést biztosított az Egyesült Államok összes főbb sportjához, beleértve az NFL-t, az NBA-t és az MLB-t, valamint a Forma-1-es, ökölvívó és vegyes harcművészeti (MMA) eseményeket is lehetett náluk követni. Az oldal domain nevei az Egyesült Államokból, Kanadából, az Egyesült Királyságból, a Fülöp-szigetekről és Németországból származnak, Leventhal megjegyezte, hogy a Streameast forgalma elérte az átlagos havi 136 millió látogatást.