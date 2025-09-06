Az Aviva Stadion Dublin modern sport- és rendezvényközpontja, amely a legendás Lansdowne Road helyén épült fel, és 2010. május 14-én nyílt meg hivatalosan. Az ír főváros déli részén, közvetlenül a Lansdowne Road vasútállomás mellett található aréna 51 711 férőhelyes, teljes egészében ülőhelyekkel. Ez Írország első UEFA 4-es kategóriájú stadionja, amely két Európa-liga döntőnek is otthont adott, 2011-ben és 2024-ben.

A dublini Aviva Stadion előtt már árulják az ereklyéket a meccsre

Fotó: Kibédi Péter

Az ír rögbiválogatott és a labdarúgó-válogatott hazai mérkőzéseinek színtere, emellett időszakosan a Leinster Rugby és a Lansdowne Football Club is játszik itt. A stadion tulajdonjogát az Ír Rögbi Szövetség (IRFU) és az Ír Labdarúgó Szövetség (FAI) közösen birtokolja egy 60 éves futamidejű vegyesvállalaton, a Lansdowne Road Stadium Development Company-n keresztül.

Nem egy Puskás Aréna, de az írek stadionja is lenyűgöző

Az Aviva Group Ireland 2009-ben kötött névhasználati szerződést, amelyet 2025-ig meghosszabbítottak. Az aréna aszimmetrikus kialakítása – alacsonyabb lelátóval a város felé – egyszerre modern építészeti megoldás és környezetvédő gesztus.

A stadion nemcsak sporteseményeknek, hanem koncerteknek és nagy nemzetközi rendezvényeknek is helyet ad. A koronavírus-járvány idején az ír hadsereg tesztelési központként is használta. Az Aviva Stadion ma az ír sportélet és modern városfejlődés egyik meghatározó szimbóluma.