A mexikói élvonalbeli és az MLS-ben szereplő klubok részvételével zajló Ligák Kupája fináléját előzetesen kétesélyesnek tartották, de a Seattle Sounders végül hazai pályán, majdnem 70 ezer néző előtt nem kegyelmezett a 2023-as győztes Inter Miaminak. A vendégeknél végig a pályán volt az exbarcelonai különítmény – Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez és Lionel Messi –, de a szintén argentin világbajnok Rodrigo de Paulhoz hasonlóan ők sem tudtak segíteni a floridai csapatnak. A Seattle a 26. percben szerzett vezetést a döntőben, majd a hajrában egy büntetőből és egy akcióból is eredményes volt, így alakult ki a 3-0-s végeredmény, ami a Sounders történetének első Ligák Kupája-trófeáját jelentette.

Lionel Messiék kikaptak a Ligák Kupája döntőjében, Luis Suárez nehezen viselte az Inter Miami vereségét

Fotó: Getty Images via AFP/Alika Jenner

Lionel Messi kihagyott helyzete a Ligák Kupája-döntőben

A vendégeknek tíz kapura lövése is volt a döntőben, de ezek közül egyik sem dolgoztatta meg a hazaiak kapusát. Lionel Messi például a második félidő elején olyan ziccernél bombázta fölé a labdát, amilyenből nem sokat hagyott ki karrierje során.

De Paul ➡️ Alba ➡️ Suárez ➡️ Messi.



¡Casi anota el 10🐐 de @InterMiamiCF! pic.twitter.com/2icbnAUN96 — MLS Español (@MLSes) September 1, 2025

Luis Suárez nehezen viselte az Inter Miami vereségét

A mérkőzést mégis beárnyékolták azok a pillanatok, amelyek a lefújás után következtek. Az Inter Miami néhány játékosa ugyanis nehezen viselte a vereséget, és köztük volt a harapásairól is hírhedt Luis Suárez. Az uruguayi focista előbb az ellenfélben szereplő 20 éves

Obed Vargas nyakát ragadta meg, majd a dulakodás után a Sounders biztonsági vezetőjét, Gene Ramirezt le is köpte.

Miami and Seattle get into a minor melee after Seattle wins the Leagues Cup, you can see Suarez spit on a member of the Sounders staff near the end pic.twitter.com/akI1AhtKrR — CJ Fogler 🫡 (@cjzero) September 1, 2025

„Sajnos ez el fogja vonni a figyelmet a Seattle Sounders nagyszerű teljesítményéről – mondta Brian Schmetzer, a Seattle edzője a meccs után. –

A játékosaik frusztráltak voltak, és ez olyan dolgokhoz vezetett a pályán, amelyeknek nem lenne szabad megtörténniük.

Volt néhány pillanatom Messivel a pályán, beszélgettünk a történtekről, és megpróbáltuk félretenni a dolgot.”

Az Inter Miaminak a következő hetekben jó néhány bajnokit be kell pótolnia, a válogatottszünet után a Charlotte otthonában folytatja az MLS-t a floridai együttes – a liga alighanem úgy fog dönteni, hogy Suárez ezen a bajnokin nem léphet majd pályára.