A mexikói élvonalbeli és az MLS-ben szereplő klubok részvételével zajló Ligák Kupája fináléját előzetesen kétesélyesnek tartották, de a Seattle Sounders végül hazai pályán, majdnem 70 ezer néző előtt nem kegyelmezett a 2023-as győztes Inter Miaminak. A vendégeknél végig a pályán volt az exbarcelonai különítmény – Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez és Lionel Messi –, de a szintén argentin világbajnok Rodrigo de Paulhoz hasonlóan ők sem tudtak segíteni a floridai csapatnak. A Seattle a 26. percben szerzett vezetést a döntőben, majd a hajrában egy büntetőből és egy akcióból is eredményes volt, így alakult ki a 3-0-s végeredmény, ami a Sounders történetének első Ligák Kupája-trófeáját jelentette.
A vendégeknek tíz kapura lövése is volt a döntőben, de ezek közül egyik sem dolgoztatta meg a hazaiak kapusát. Lionel Messi például a második félidő elején olyan ziccernél bombázta fölé a labdát, amilyenből nem sokat hagyott ki karrierje során.
A mérkőzést mégis beárnyékolták azok a pillanatok, amelyek a lefújás után következtek. Az Inter Miami néhány játékosa ugyanis nehezen viselte a vereséget, és köztük volt a harapásairól is hírhedt Luis Suárez. Az uruguayi focista előbb az ellenfélben szereplő 20 éves
Obed Vargas nyakát ragadta meg, majd a dulakodás után a Sounders biztonsági vezetőjét, Gene Ramirezt le is köpte.
„Sajnos ez el fogja vonni a figyelmet a Seattle Sounders nagyszerű teljesítményéről – mondta Brian Schmetzer, a Seattle edzője a meccs után. –
A játékosaik frusztráltak voltak, és ez olyan dolgokhoz vezetett a pályán, amelyeknek nem lenne szabad megtörténniük.
Volt néhány pillanatom Messivel a pályán, beszélgettünk a történtekről, és megpróbáltuk félretenni a dolgot.”
Az Inter Miaminak a következő hetekben jó néhány bajnokit be kell pótolnia, a válogatottszünet után a Charlotte otthonában folytatja az MLS-t a floridai együttes – a liga alighanem úgy fog dönteni, hogy Suárez ezen a bajnokin nem léphet majd pályára.