A csütörtöki nap legnagyobb meglepetését Németország szállította azzal, hogy általános meglepetésre simán, 2-0-ra kikapott Szlovákiától, ezzel pedig negatív rekordot állított fel a német nemzeti csapat, mert 41 győzelem és 10 döntetlen után, története során először veszített idegenben világbajnoki selejtezőt. Pénteken este tíz európai párharc kezdődött 20.45-kor, és azt kell, mondjuk, hogy néhány válogatott nem spórolt a gólokkal, többek között Svájc, Izland és Görögország sem.

Svájc hamar lerendezte a három pont sorsát Koszovó ellen

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Svájc elképesztő formában futballozott

Nemcsak Svájc lőtt legalább négy gólt a világbajnoki selejtezőkön pénteken, ugyanakkor csak ők mondhatták el magukról, hogy kevesebb, mint 25 perc alatt tették mindezt Koszovó ellen.

A forduló másik érdekes meccsképét Olaszország hozta össze, mert majdnem egy órába telt nekik hazai pályán, hogy feltörjék az észtek reteszét, pedig tényleg felborult a pálya. Mondjuk utána belelendültek rendesen, szűk negyedóra alatt hármat is vágtak az ellenfelüknek (végül 5-0 lett a vége).

A görögök 5-1-re verték a fehéroroszokat, az izlandiak pedig 5-0-ra Azerbajdzsánt, míg a franciák 2-0-ás sikert értek el az ukránok ellen.

Eredmények:

B csoport, 1. forduló:

Svájc-Koszovó 4-0 (4-0)

Szlovénia-Svédország 2-2 (0-1)

C csoport, 1. forduló:

Dánia-Skócia 0-0

Görögország-Fehéroroszország 5-1 (4-0)

D csoport, 1. forduló:

Ukrajna-Franciaország 0-2 (0-1)

Izland-Azerbajdzsán 5-0 (1-0)

I csoport:

Moldova-Izrael 0-4 (0-2)

Olaszország-Észtország 5-0 (0-0)

L csoport:

Montenegró-Csehország 0-2 (0-1)

Feröer-szigetek - Horvátország 0-1 (0-1)