A csütörtöki nap legnagyobb meglepetését Németország szállította azzal, hogy általános meglepetésre simán, 2-0-ra kikapott Szlovákiától, ezzel pedig negatív rekordot állított fel a német nemzeti csapat, mert 41 győzelem és 10 döntetlen után, története során először veszített idegenben világbajnoki selejtezőt. Pénteken este tíz európai párharc kezdődött 20.45-kor, és azt kell, mondjuk, hogy néhány válogatott nem spórolt a gólokkal, többek között Svájc, Izland és Görögország sem.
Nemcsak Svájc lőtt legalább négy gólt a világbajnoki selejtezőkön pénteken, ugyanakkor csak ők mondhatták el magukról, hogy kevesebb, mint 25 perc alatt tették mindezt Koszovó ellen.
A forduló másik érdekes meccsképét Olaszország hozta össze, mert majdnem egy órába telt nekik hazai pályán, hogy feltörjék az észtek reteszét, pedig tényleg felborult a pálya. Mondjuk utána belelendültek rendesen, szűk negyedóra alatt hármat is vágtak az ellenfelüknek (végül 5-0 lett a vége).
A görögök 5-1-re verték a fehéroroszokat, az izlandiak pedig 5-0-ra Azerbajdzsánt, míg a franciák 2-0-ás sikert értek el az ukránok ellen.
Eredmények:
B csoport, 1. forduló:
Svájc-Koszovó 4-0 (4-0)
Szlovénia-Svédország 2-2 (0-1)
C csoport, 1. forduló:
Dánia-Skócia 0-0
Görögország-Fehéroroszország 5-1 (4-0)
D csoport, 1. forduló:
Ukrajna-Franciaország 0-2 (0-1)
Izland-Azerbajdzsán 5-0 (1-0)
I csoport:
Moldova-Izrael 0-4 (0-2)
Olaszország-Észtország 5-0 (0-0)
L csoport:
Montenegró-Csehország 0-2 (0-1)
Feröer-szigetek - Horvátország 0-1 (0-1)