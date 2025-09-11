Svédország két forduló után mindössze egy ponttal áll, hiszen a nyitómeccsen sem tudott nyerni: Szlovéniában 2-2-es döntetlennel kezdte a sorozatot. A Svéd Labdarúgó Szövetség most egy nyílt levélben próbálta csillapítani a feszültséget – olyan hangnemben, ami inkább kétségbeesett kapaszkodásnak tűnt, semmint valódi biztatásnak.

A Liverpool rekordigazolása, Alexander Isak sem tudott segíteni Svédország csapatán

Fotó: JONAS EKSTROMER / TT NEWS AGENCY

Svédország nagy bajban, visszasírják Ibrahimovicékat

Az üzenetben elismerik, hogy a selejtezős rajt „nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket”, majd sorra érkeznek a közhelyes jelmondatok: „vállvetve”, „kéz a kézben”, „lépésről lépésre”. Papíron szépen hangzanak, de a lelátón aligha ezek fogják meggyőzni a szurkolókat.

A szövetség még a múlt nagy pillanatait is előhúzta: a 2017-es olaszok elleni bravúrt vagy a 2012-es 4-4-et Németország ellen. Csakhogy a mostani válogatottban nincsenek Zlatan Ibrahimovic-szintű klasszisok, és a szurkolók jól érzik, hogy a régi példákra hivatkozni nem oldja meg a jelen gondjait.

A szurkolóknál betelt a pohár

A közlemény csúcspontja a szurkolóknak szánt köszönetnyilvánítás volt: „Felbecsülhetetlen értékűek vagytok. Ti visztek minket előre, és most együtt emelkedünk fel – Svédországért”. Majd a záró mondat: „A remény soha nem hagy el minket”. A probléma csak az, hogy miközben a szövetség a reményről beszél, a szurkolók inkább kiábrándultságot éreznek.

Nem is kellett sokáig várni az indulatokra. Az Aftonbladet kommentszekciójában rögtön záporozni kezdtek a dühös hozzászólások, mielőtt a szerkesztők végül le nem zárták a vitát, hiszen most már nem lehet véleményezni a portál cikkét.

Ni bär oss framåt och nu reser vi oss tillsammans - för Sverige 🇸🇪 pic.twitter.com/iMEjp75jWo — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) September 10, 2025

A Magyar Nemzet a megjelent kommentek közül idézett néhányat: volt, aki szerint a svéd válogatott jelenleg annyira gyenge, hogy „még a Maldív-szigetek ellen sem lenne esélye”, más pedig úgy vélekedett, ha a szövetségben olyan emberek dolgoznak, akik ezt a levelet megfogalmazták, „akkor inkább be kellene zárni a boltot”.

A svéd szövetség közleménye

Mindannyian csalódottak vagyunk. A világbajnoki selejtezők első két mérkőzése nem váltotta be a reményeket. Tudjuk, hogy nehéz a helyzet. Tudjuk, hogy a hátralévő mérkőzések döntő fontosságúak lesznek. A remény azonban soha nem hagy el minket. Vállvetve. Kéz a kézben. Lépésről lépésre. Már korábban is megmutattuk, hogy Svédországgal számolni kell. Amikor együtt állunk, erősek vagyunk. Fel tudtunk állni 1994-ben is, amikor bronzérmesek lettünk a világbajnokságon. Fel tudtunk állni 2012-ben is, amikor Németország ellen 4-0-s hátrányból döntetlent értünk el. Fel tudtunk állni 2017-ben is, amikor a San Siróban kiharcoltuk a világbajnoki részvételt. Most mindannyiunknak újra fel kell emelkednünk – Svédországért. Felbecsülhetetlen értékűek vagytok. Ti visztek minket előre. És most együtt emelkedünk fel újra. Megvan bennünk. És a remény soha nem hagy el minket.

Már csak a pótselejtező elérhető?

A válogatott sorsa most két hazai mérkőzésen dőlhet el: október 10-én a csoportot vezető Svájc, majd három nappal később ismét Koszovó érkezik Stockholmban. Ha Svájc nyerni tud a svéd fővárosban, akkor a skandináv csapat már legfeljebb a pótselejtezőben reménykedhet – feltéve, hogy addigra marad még, aki hisz bennük.