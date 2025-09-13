A Vas vármegyei Szarvaskenden napokig másról sem szólt az élet, mint a szombati Magyar Kupa-mérkőzésről. A mindössze 206 lelkes településen igazi futballünnepre készültek, hiszen a címvédő Ferencváros látogatott a faluba. A helyiek mindent megtettek azért, hogy méltó körülményeket biztosítsanak: a Savaria Karneválról kölcsönzött mobillelátókkal, bérelt tribünökkel és több ezer férőhellyel várták a szurkolókat.
A jegyek szinte azonnal gazdára találtak, így körülbelül 3500 néző előtt rendezték meg a 206 fős falu pályáján a történelmi találkozót.
A Kofi Kocsma sem maradt ki az előkészületekből: a falubeli vendéglátóhely kitelepült a pálya mellé, és 90 hordó sörrel, három büfével, lángossal és hotdoggal készült a nagy rohamra. A vendégszektorban 300 fradista kapott helyet külön biztonsági szolgálattal, büfével és mobilvécékkel. A parkolást egy hathektáros területen oldották meg, a szervezők pedig már csak abban bíztak, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzájuk.
A szarvaskendiek a Csakfoci.hu szerint egy különleges kéréssel is előálltak: azt szerették volna, ha a környéken nevelkedett válogatott csatár, Varga Barnabás legalább a keretben ott legyen a Ferencvárosban – hogy a hazai közönség saját szemével láthassa a közeli Szentpéterfáról indult sztárt. Varga végül nem került be a Ferencváros keretébe, a kezdőkörben azonban megjelent, és a kezdőrúgást elvégző kisfiúnak átadott egy fradis ajándékot. Robbie Keane a kezdőben igyekezett lehetőséget adni olyan játékosoknak is, akik ritkábban kerülnek be a kezdőcsapatba.
A játékosoknak nem volt könnyű dolguk, hiszen az állóhelyes nézők alig pár méterre álltak a pálya szélétől. Ezek a szurkolók viszont örülhettek, hiszen igazi sztárokat láthattak nagyon közelről.
A megyei első osztályban szereplő hazai csapat játékosai természetesen amatőrök; rendőr, sírköves, iskolai portás és kertészetben dolgozó tagja is van a kisközség focicsapatának.
A vendéglátók egyáltalán nem kezdtek megilletődötten, jól bírták a Fradi diktálta iramot a meccs elején. A labdát természetesen jóval többet birtokolták a vendégek, a szarvaskendi védelem azonban jól zárt.
A 10. percben Levit szöktették a jobbszélen, egy jó sprinttel megindult a labda felé, de a keskeny pálya miatt le kellett fékezni, hiszen nem futhatott bele a nézőkbe.
A 13. percben aztán megtört a jég, egy blokkolt lövés után Makreckishez került a labda, aki a 16-os vonalánál egy csel után ballal lőtt, lapos csavarása a jobb alsóban kötött ki (0-1).
A hazai kapus, Esztergályos Csaba azonban nem csüggedt, két perccel később magabiztos hárítással jelentkezett, majd szemmel verte Yusuf fejesét is, amely elkerülte a kapuját.
Sőt, a másik oldalon helyzetbe került a Szarvaskend: Niksz egy szép labdaátvétel után lőni tudott Zachariassen mellől, 14 méterről, nem is olyan sokkal fölé.
A szurkolók aztán újfent Esztergályos dicsérhették, aki jobb lábbal védte Gartenmann lapos lövését. A 22. percben Arzani középre adását szedte fel egy villámgyors mozdulattal, majd egy perccel később Zachariassen bosszankodhatott, mert a félmagas labdáját ki tudta ütni Esztergályos.
Egészen parádésan védett a hazai kapus, Levi léc alá tartó, 17 méteres bombáját remek mozdulattal lökte kapu fölé.
Németh Marcell egyenlíthetett volna, de 30 méteres szabadrúgása jócskán elkerülte Gróf kapuját.
A 30. percben megduplázta előnyét a Fradi: a leshatáron kiugró Yusuf 14 méterről elegánsan lőtt a jobb alsóba (0-2).
A meccs addigi legszebb szarvaskendi helyzetét Velekei hagyta ki, aki remekül játszotta magát tisztára, majd 19 méterről, ballal tüzelt, Gróf hárított.
A Fradi kapusa nem örült annak, hogy Velekei lövőhelyzetet tudott kiharcolni, ezért igencsak leteremtette a fradista védősort.
A 38. percben megszerezte a harmadik gólját is az NB I-es címvédő: a balszélről Nagy lőtt laposan középre, a labdát többen is elvétették, nem így Levi, akinek csak be kellett passzolnia az üres kapuba (0-3).
Három percre rá egy remek kényszerítő után Arzani lőtt magabiztosan a kapuba 8 méterről (0-4).
Az FTC frissített a szünetben, Madarász és Abu Fani is beállt Romao, illetve Kanikovszki helyére.
A második játékrészben szinte azonnal látni lehetett, hogy innentől kinyílhat az olló. Ez ellen egyvalaki tehetett igazán, Esztergályos kapus, aki rögtön egy védéssel nyitott, Arzani nem tudott túljárni az eszén. Majd Yusuf érkezésekor vetődött bátran, és meg is kaparintotta a labdát a hazai kapuvédő.
Ezek után aztán kinyílt a gólzsák. Az 51. percben Yusuf kihagyhatatlan helyzetbe hozta Arzanit, aki be is lőtte az ötödik Fradi-gólt (0-5).
Öt percre rá Yusuf újra betalált 10 méterről (0-6), majd Abu Fani 14 méterről lőtte be a hetedik vendéggólt (0-7).
Szegény embert az ág is húzza, a 62. percben büntetőhöz jutott a Fradi.
A meccs hazai hőse, Esztergályos pedig természetesen hárította Gólik lövését, az ítélet-végrehajtó azonban megszerezte a kipattantót, és belőtte a nyolcadik FTC-gólt (0-8).
A védés remek volt, de a Szarvaskend ekkorra már teljesen kifáradt, és sorban estek a vendéggólok. A kilencediket Arzani szerezte 15 méterről, Gartenmann fejjel szerezte a tizediket, majd Yusuf közelről lőtt a hálóba (0-11).
Esztergályos a 71. percben ütközött az egyik fradistával, megsérült, miközben a szarvaskendieknek már nem volt több cseréjük. A civilben sírköves kapus összeszorított fogakkal, de folytatta a meccset. És hogy mennyire sportszerű a Fradi, a vendégek orvosi stábja ment oda Esztergályoshoz ápolni a játékost.
A gólszerzéstől persze nem ment el a vendégjátékosok kedve, sorban érkeztek a gólok: Abu Fani (73. perc), Gólik (75.), Yusuf (84.), majd újra Gólik (86.) következett.
Ezzel már 15-0-ra vezetett a Fradi, és örülhettek a hazai szurkolók, Tuboly ugyanis a 89, percben 19 méterről majdnem megtréfálta Grófot.
Remek hangulatú mérkőzés után Esztergályos lepacsizott a Fradi-szurkolókkal, majd Gróffal mezt cserélt, utóbbi a kesztyűjét kidobta a hazai drukkerek közé. Mindenki mosolygott, valódi futballünnepet rendeztek szombaton Szarvaskenden, ahol tulajdonképpen mindenki jól érezhette magát. Az FTC sikerével bejutott a legjobb 32 közé.
MOL Magyar Kupa, 3. forduló:
Szarvaskend – FTC 0-15 (0-4)
Szarvaskend, Szarvaskendi Sporttelep
vezette: Molnár Attila
Szarvaskend: Esztergályos - Velekei, Tóth A., Zsoldos, Földes, Cseresnyés, Kopfer, Tóth G., Kellner, Niksz, Németh. Vezetőedző: Kurucz Ádám
FTC: Gróf – Makreckis (Cadu, 53.), Gartenmann, Cissé (Szalai, 68.), Nagy B. (Gólik, 53.) – Júlio Romao (Madarász, a szünetben), Zachariassen, Kanikovszki (Abu Fani, a szünetben) – Levi, Yusuf, Arzani. Vezetőedző: Robbie Keane.
sárga lap: Cseresnyés (90.), illetve Júlio Romao (24.)
gól: Makreckis (12.), Yusuf (29., 56., 66., 86.), Levi (38.), Arzani (41., 52., 67.), Abu Fani (60.), Gólik (64., 72., 87.), Gartenmann (70.)
További eredmények:
Iváncsa KSE (NB III) - Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-0, 0-0, 0-1), hosszabbítás után
BFC Siófok (NB III) - MTK Budapest 1-7 (0-4)
REAC (megyei I.) - Karcagi SC (NB II) 2-4 (1-1)
Érdi VSE (NB III) - ETO FC 0-3 (0-0)
VSC 2015 Veszprém (NB III) - Debreceni VSC 0-2 (0-1)
Szajol KLK (megyei I.) - Paksi FC 1-5 (0-2)
Hódmezővásárhelyi FC (NB III) - Diósgyőri VTK 1-3 (1-2)
Gyulai Termál FC (NB III) - Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 0-2 (0-2)
FC Nagykanizsa (NB III) - HR-Rent Kozármisleny (NB II) 1-2 (0-2)
Füzesabony SC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II) 0-4 (0-2)
Móri SE (megyei I.) - Budapest Honvéd FC (NB II) 1-4 (1-1)
Szolnoki MÁV FC (megyei I.) - ESMTK (NB III) 0-3 (0-1)
Majosi SE (NB III) - Gödöllői SK (NB III) 2-0 (1-0)
Tiszafüredi VSE (NB III) - Putnok FC (NB III) 3-2 (2-1)
Salgótarjáni BTC (megyei I.) - Tiszakécskei LC (NB II) 1-4 (0-2)
Swiss Krono-Vásárosnamény (megyei I.) - Zalaegerszegi TE FC 0-13 (0-4)
PTE-PEAC (NB III) - III. Kerületi TVE (NB III) 1-3 (0-2)
Eger SE (NB III) - Budafoki MTE (NB II) 0-2 (0-1)
pénteken játszották:
Opus Tigáz Tatabánya (NB III)-Soroksár SC (NB II) 0-2 (0-1)
vasárnap:
Kelen SC (megyei I.) - Tarpa SC (NB III) 15.00
Mezőörs KSE (megyei I.) - Komárom VSE (NB III) 15.00
Martfűi LSE (NB III) - Dombóvári FC (NB III) 15.00
Sárvár FC (megyei I.) - Pilisi LK (megyei I.) 15.00
Kecskeméti TE (NB II) - Újpest FC 16.15