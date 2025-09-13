A Vas vármegyei Szarvaskenden napokig másról sem szólt az élet, mint a szombati Magyar Kupa-mérkőzésről. A mindössze 206 lelkes településen igazi futballünnepre készültek, hiszen a címvédő Ferencváros látogatott a faluba. A helyiek mindent megtettek azért, hogy méltó körülményeket biztosítsanak: a Savaria Karneválról kölcsönzött mobillelátókkal, bérelt tribünökkel és több ezer férőhellyel várták a szurkolókat.

Szarvaskenden futballünnepként tekintettek a Ferencváros elleni Magyar Kupa-mérkőzésre

Fotó: Cseh Gábor/Vaol.hu

A jegyek szinte azonnal gazdára találtak, így körülbelül 3500 néző előtt rendezték meg a 206 fős falu pályáján a történelmi találkozót.

90 hordó sör és 300 fradista Szarvaskenden

A Kofi Kocsma sem maradt ki az előkészületekből: a falubeli vendéglátóhely kitelepült a pálya mellé, és 90 hordó sörrel, három büfével, lángossal és hotdoggal készült a nagy rohamra. A vendégszektorban 300 fradista kapott helyet külön biztonsági szolgálattal, büfével és mobilvécékkel. A parkolást egy hathektáros területen oldották meg, a szervezők pedig már csak abban bíztak, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzájuk.

A szarvaskendiek a Csakfoci.hu szerint egy különleges kéréssel is előálltak: azt szerették volna, ha a környéken nevelkedett válogatott csatár, Varga Barnabás legalább a keretben ott legyen a Ferencvárosban – hogy a hazai közönség saját szemével láthassa a közeli Szentpéterfáról indult sztárt. Varga végül nem került be a Ferencváros keretébe, a kezdőkörben azonban megjelent, és a kezdőrúgást elvégző kisfiúnak átadott egy fradis ajándékot. Robbie Keane a kezdőben igyekezett lehetőséget adni olyan játékosoknak is, akik ritkábban kerülnek be a kezdőcsapatba.

A játékosoknak nem volt könnyű dolguk, hiszen az állóhelyes nézők alig pár méterre álltak a pálya szélétől. Ezek a szurkolók viszont örülhettek, hiszen igazi sztárokat láthattak nagyon közelről.

A megyei első osztályban szereplő hazai csapat játékosai természetesen amatőrök; rendőr, sírköves, iskolai portás és kertészetben dolgozó tagja is van a kisközség focicsapatának.

A vendéglátók egyáltalán nem kezdtek megilletődötten, jól bírták a Fradi diktálta iramot a meccs elején. A labdát természetesen jóval többet birtokolták a vendégek, a szarvaskendi védelem azonban jól zárt.