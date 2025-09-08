A rendőrség akkor nyilvános felhívást és térfigyelőkamerás felvételt is közzétett, hogy azonosítsák a gyanúsítottat, akit szexuális zaklatással vádolnak.

Szexuális zaklatással kapcsolatos ügy borzolja a kedélyeket a Premier League-ben

A férfit ismerősei figyelmeztették, hogy keresik őt a hatóságok. Ezután önként bement a rendőrségre, ahol több órán keresztül hallgatták ki, majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

A vád szerint a férfi hátulról közelítette meg a nőt, és az intim részén tapogatta meg, amit a sértett azonnal jelentett a rendőrségen. A nő az eset után „megrendült állapotban” volt.

Egy, az ügyhöz közeli forrás szerint a gyanúsított minden tagad, és a hatóságokkal együttműködött.

Ez óriási sokk mindenkinek. Családi körben volt azon az estén, és teljesen megdöbbentette, hogy vádat emeltek ellene. Soha korábban nem volt gondja a törvénnyel

– mondta a forrás.

A brit ügyészség megerősítette, hogy egyrendbeli szexuális zaklatással vádolják a férfit. A gyanúsított jövő hónapban áll bíróság elé a sheffieldi bíróságon. A rendőrség egyelőre további részleteket nem kívánt közölni.