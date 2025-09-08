Live
Újabb botrányos ügy rázta meg az angol labdarúgást. Egy Premier League-ben futballozó válogatott játékos édesapját szexuális zaklatással vádolják az Egyesült Királyságban. A hatvanas éveiben járó férfi a vád szerint egy nőhöz ért illetlen módon egy Wetherspoons sörözőben, még márciusban.

A rendőrség akkor nyilvános felhívást és térfigyelőkamerás felvételt is közzétett, hogy azonosítsák a gyanúsítottat, akit szexuális zaklatással vádolnak.

Szexuális zaklatással kapcsolatos ügy borzolja a kedélyeket a Premier League-ben
Szexuális zaklatással kapcsolatos ügy borzolja a kedélyeket a Premier League-ben 
Fotó: MICHAEL ZEMANEK / BACKPAGE IMAGES Ltd

Szexuális zaklatás-ügy a PL-ben

A férfit ismerősei figyelmeztették, hogy keresik őt a hatóságok. Ezután önként bement a rendőrségre, ahol több órán keresztül hallgatták ki, majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték.  

A vád szerint a férfi hátulról közelítette meg a nőt, és az intim részén tapogatta meg, amit a sértett azonnal jelentett a rendőrségen. A nő az eset után „megrendült állapotban” volt.  

Egy, az ügyhöz közeli forrás szerint a gyanúsított minden tagad, és a hatóságokkal együttműködött. 

Ez óriási sokk mindenkinek. Családi körben volt azon az estén, és teljesen megdöbbentette, hogy vádat emeltek ellene. Soha korábban nem volt gondja a törvénnyel 

– mondta a forrás.  

A brit ügyészség megerősítette, hogy egyrendbeli szexuális zaklatással vádolják a férfit. A gyanúsított jövő hónapban áll bíróság elé a sheffieldi bíróságon. A rendőrség egyelőre további részleteket nem kívánt közölni.  

