Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Erre várt a világ, Zelenszkij végre bejelentette a fontos hírt

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool 3-2-re legyőzte a spanyol Atlético Madridot az Anfielden. Kerkez Milost a 86. percben cserélték be, ellenben Szoboszlai végigjátszotta a meccset, ráadásul a 92. percben győzelmet érő gólpasszal járult hozzá csapata sikeréhez.

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milos foglalkoztató Liverpool történelmi sikerrel kezdte a Premier League 2025/26-os szezonját. Arne Slot együttese a Premier League történetének első csapata lett, amely egymást követő négy mérkőzését is a 80. perc után szerzett góllal nyerte meg. 

Szoboszlai parádés szabadrúgásgólja napokig téma volt az angol sajtóban
Szoboszlai Dominik a 100. mérkőzésére készült a Liverpool együttesében
Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Ebben a négy győzelemben tevékeny részt vállalt augusztus hónap legszebb gólját szerző Szoboszlai Dominik is, aki szerdán este 100. mérkőzésén lépett pályára a Liverpool együttesében. 

Szoboszlai: 100

A mérkőzést megelőzően Enrique Cerezo, az Atlético Madrid klubelnöke, valamint a csapatkapitány Koke is meglátogatta az Anfielden a július 3-án tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jota emlékhelyét. A portugál támadó 2016 nyarán a Paços Ferreira csapatától igazolt az Atlético Madridhoz, melynek papíron 2018 nyaráig volt a játékosa, de tétmérkőzésen sosem lépett pályára a madridi csapatban. 

A szezonbeli első győzelmét a múlt hétvégén megszerző Atlético Madrid elleni meccsen ott volt a kezdőben Szoboszlai Dominik, míg a Burnley elleni találkozó 38. percében lecserélt Kerkez Milos ezúttal csak a kispadon kapott lehetőséget Arne Slottol. A Liverpool kezdőjébe azonban bekerült a Leverkusentől szerződtetett Jeremie Frimpong is, így a holland válogatott jobbhátvéd bevetésével Szoboszlai visszakerült a középpályára. 

A Liverpool az Alisson – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch – Szalah, Wirtz, Gakpo – Isak összeállításban lépett pályára, míg az Atlético az Oblak – Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan – Simeone, Gallagher, Barrios, Gonzalez – Griezmann, Raspadori kezdővel futott ki az Anfield gyepszőnyegére. 

  • Érdekesség, hogy a Liverpoolnak ez volt története 418. európai kupamérkőzése, de ez volt az első alkalom, hogy a kezdőcsapatban egyetlen angol játékos sem kapott helyet. 
  • Angol ugyan nem volt a Liverpool kezdőjében, ott volt azonban Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch és Jeremie Frimpong is. A Bajnokok Ligájában legutóbb 2003 áprilisában fordult elő, hogy egy nem holland csapat kezdőjében négy holland játékos is ott volt. Akkor a Barcelonában akkor Patrick Kluivert, Marc Overmars, Frank de Boer és Michael Reiziger kapott lehetőséget egy Juventus elleni BL-negyeddöntőben. 

A Liverpool azonnal magához ragadta a kezdeményezést, és az első lehetőségéből megszerezte a vezetés. 

A harmadik percben a holland Ryan Gravenberch harcolt ki egy szabadrúgást 17 méterre a kaputól. A labda mögé Mohamed Szalah állt oda, a lapos bombája irányt változtatott a Kerkez helyén futballozó Andy Robertson lábán, a labda pedig védhetetlenül csorgott a bal alsóba (1-0). 

A Liverpool rendesen bekezdett az Anfielden az Atlético ellen
A Liverpool rendesen bekezdett az Anfielden az Atlético ellen
Fotó: Oli Scarf/AFP

A madridi csapatot megfogta a Liverpool vezetőgólja, a középkezdés után pedig szinte azonnal növelte előnyét a Mersey-parti csapat. Szalah húzott jobbról befelé, majd letette a labdát Gravenberch-nek, aki azonnal tette azt vissza az egyiptomi támadó elé, aki ziccerbe került és Jan Oblak mellett higgadtan a jobb alsóba lőtt (2-0). 

  • Szalah a BL-történetének első játékosa lett, aki egy angol klub színeiben hat perc alatt gólpasszt adott, majd gólt is lőtt. 
Mohamed Salah right winger of Liverpool and Egypt celebrates after scoring his sides first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Liverpool FC and Atletico de Madrid at Anfield on September 17, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Gravenberch, Szalah és Frimpong ünneplik a Liverpool második gólját
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A kétgólos hátrányban az Atlético Madrid feljebb tolta a védekezését és elkezdett támadni az Anfielden, a Liverpool pedig tudatosan átadta a területet a spanyol csapatnak, hogy veszélyes kontrákat vezethessen. 

A 40. percben a Liverpool eldönthette volna a meccset. 

Egy felívelt labdát Virgil van Dijk fejelt vissza Szalah elé, az egyiptomi támadó kapásból kapura bombázott, de balszerencséjére a labda pont a középen helyezkedő Oblak kezébe ment. 

Két perc múlva újabb hatalmas liverpooli lehetőség maradt ki. A német válogatott Florian Wirtz gyorsította fel, Alexander Isakhoz passzolt, aki azonnal tette vissza neki a labdát üresbe, Wirtz így ziccerbe került, de a kivetődő Oblak egy remek mozdulattal el tudta ütni a labdát a lábáról. 

A Liverpool két kihagyott helyzetét megbüntette a futball, ugyanis a hosszabbítás harmadik percében szépíteni tudott az Atlético. Az olasz Giacomo Raspadori tört be jobbról a tizenhatoson belülre, lekészítette a labdát Marcos Llorentének, aki 11 méterről a jobb alsó sarokba helyezett (2-1). 

Atletico Madrid's Spanish midfielder #14 Marcos Llorente celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League first round football match between Liverpool and Atletico Madrid at Anfield in Liverpool, north west England on September 17, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Marcos Llorente a semmiből hozta vissza az Atlético Madrid reményeit 
Fotó: Oli Scarf/AFP

A fordulás után lendületesen kezdett a madridi csapat, az 51. percben Alisson Beckernek kellett védenie Raspadori éles szögből kapura bombázott labdáját. A folytatásban a Liverpool kontrollálta a találkozót, Szoboszlai Dominik szinte minden támadásban részt vett, a magyar középpályás remekül irányította a csapatot, most hogy újra a saját posztján játszott. 

A 65. percben Szoboszlai révén kis híján eldöntötte a meccset a Liverpool. Egy villámgyors kontratámadás végén Wirtz tette a labdát Szoboszlai elé, a magyar középpályás kitette a szélre, majd a visszakapott labdával egyedül törhetett volna kapura, azonban a lövése előtt Wirtz megzavarta, majd kitette a labdát a jobbján érkező Szalah elé, az egyiptomi támadó pedig tíz méterről a bal kapufát találta telibe. Ezt követően az Atlético Madrid ment előre az egyenlítésért, a Liverpool előtt pedig óriási területek nyíltak. 

A 79. percben aztán egy liverpooli labdavesztés után kontrázhatott az Atlético, a vezetőedző Diego Simeone fia, Giuliano Simeone futott el a jobb szélen, azon Szoboszlai levágott egy elképesztő sprintet, majd elválasztotta az argentin a labdától, az Anfield pedig vastapsban tört ki. 

A 81. percben megfagyott a levegő az Anfielden, ugyanis kiegyenlített az Atlético Madrid. Egy lecsorgó labda Marcos Llorente elé került, aki 18 méterről kapura bombázott, a lövése ráadásul irányt változtatott Alexis Mac Allister lábán, így Alissonnak esélye sem volt a hárításra (2-2).

Marcos Llorentének hét gólja van a BL-ben, ebből négyet az Anfielden szerzett
Marcos Llorentének hét gólja van a BL-ben, ebből négyet az Anfielden szerzett
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A hajrában a Liverpool folyamatosan lőtte be a labdákat a kapu elé, végül a 92. percben megnyerte a mérkőzést. Szoboszlai Dominik végzett el egy szögletet a jobb oldalról, tökéletesen tekert középre, az érkező Virgil van Dijk pedig 11 méterről védhetetlen gólt fejelt a bal alsó sarokba (3-2). 

A hosszabbításban Szoboszlai továbbra is főszereplő volt, ugyanis a remek indítása után Szalah került helyzetbe, de gólt akart lövetni a csereként beállt Hugo Ekitikével, de a francia támadó kihagyta a ziccerét. Azonban az a végeredmény szempontjából már nem számított. A Liverpool a vártnál nehezebben, de behúzta a győzelmet és sorozatban az ötödik meccsét nyerte meg a hajrában. 

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló:
Liverpool (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 3-2 (2-1)
Paris Saint-Germain (francia) - Atalanta (olasz) 4-0 (2-0)
Bayern München (német)-Chelsea (angol) 3-1 (2-1)
Ajax Amsterdam (holland)-Internazionale (olasz) 0-2 (0-1)
Olimpiakosz (görög)-Pafosz (ciprusi) 0-0
Slavia Praha (cseh)-Bodö/Glimt (norvég) 2-2 (1-0)

  • kapcsolódó cikkek:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!