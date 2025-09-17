A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milos foglalkoztató Liverpool történelmi sikerrel kezdte a Premier League 2025/26-os szezonját. Arne Slot együttese a Premier League történetének első csapata lett, amely egymást követő négy mérkőzését is a 80. perc után szerzett góllal nyerte meg.

Szoboszlai Dominik a 100. mérkőzésére készült a Liverpool együttesében

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Ebben a négy győzelemben tevékeny részt vállalt augusztus hónap legszebb gólját szerző Szoboszlai Dominik is, aki szerdán este 100. mérkőzésén lépett pályára a Liverpool együttesében.

Szoboszlai: 100

A mérkőzést megelőzően Enrique Cerezo, az Atlético Madrid klubelnöke, valamint a csapatkapitány Koke is meglátogatta az Anfielden a július 3-án tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jota emlékhelyét. A portugál támadó 2016 nyarán a Paços Ferreira csapatától igazolt az Atlético Madridhoz, melynek papíron 2018 nyaráig volt a játékosa, de tétmérkőzésen sosem lépett pályára a madridi csapatban.

Siempre en nuestros corazones, Diogo Jota. pic.twitter.com/te2JnYijwI — Atlético de Madrid (@Atleti) September 16, 2025

A szezonbeli első győzelmét a múlt hétvégén megszerző Atlético Madrid elleni meccsen ott volt a kezdőben Szoboszlai Dominik, míg a Burnley elleni találkozó 38. percében lecserélt Kerkez Milos ezúttal csak a kispadon kapott lehetőséget Arne Slottol. A Liverpool kezdőjébe azonban bekerült a Leverkusentől szerződtetett Jeremie Frimpong is, így a holland válogatott jobbhátvéd bevetésével Szoboszlai visszakerült a középpályára.

A Liverpool az Alisson – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch – Szalah, Wirtz, Gakpo – Isak összeállításban lépett pályára, míg az Atlético az Oblak – Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan – Simeone, Gallagher, Barrios, Gonzalez – Griezmann, Raspadori kezdővel futott ki az Anfield gyepszőnyegére.

Érdekesség, hogy a Liverpoolnak ez volt története 418. európai kupamérkőzése, de ez volt az első alkalom, hogy a kezdőcsapatban egyetlen angol játékos sem kapott helyet.

Angol ugyan nem volt a Liverpool kezdőjében, ott volt azonban Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch és Jeremie Frimpong is. A Bajnokok Ligájában legutóbb 2003 áprilisában fordult elő, hogy egy nem holland csapat kezdőjében négy holland játékos is ott volt. Akkor a Barcelonában akkor Patrick Kluivert, Marc Overmars, Frank de Boer és Michael Reiziger kapott lehetőséget egy Juventus elleni BL-negyeddöntőben.

A Liverpool azonnal magához ragadta a kezdeményezést, és az első lehetőségéből megszerezte a vezetés.

A harmadik percben a holland Ryan Gravenberch harcolt ki egy szabadrúgást 17 méterre a kaputól. A labda mögé Mohamed Szalah állt oda, a lapos bombája irányt változtatott a Kerkez helyén futballozó Andy Robertson lábán, a labda pedig védhetetlenül csorgott a bal alsóba (1-0).