A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milos foglalkoztató Liverpool történelmi sikerrel kezdte a Premier League 2025/26-os szezonját. Arne Slot együttese a Premier League történetének első csapata lett, amely egymást követő négy mérkőzését is a 80. perc után szerzett góllal nyerte meg.
Ebben a négy győzelemben tevékeny részt vállalt augusztus hónap legszebb gólját szerző Szoboszlai Dominik is, aki szerdán este 100. mérkőzésén lépett pályára a Liverpool együttesében.
A mérkőzést megelőzően Enrique Cerezo, az Atlético Madrid klubelnöke, valamint a csapatkapitány Koke is meglátogatta az Anfielden a július 3-án tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jota emlékhelyét. A portugál támadó 2016 nyarán a Paços Ferreira csapatától igazolt az Atlético Madridhoz, melynek papíron 2018 nyaráig volt a játékosa, de tétmérkőzésen sosem lépett pályára a madridi csapatban.
A szezonbeli első győzelmét a múlt hétvégén megszerző Atlético Madrid elleni meccsen ott volt a kezdőben Szoboszlai Dominik, míg a Burnley elleni találkozó 38. percében lecserélt Kerkez Milos ezúttal csak a kispadon kapott lehetőséget Arne Slottol. A Liverpool kezdőjébe azonban bekerült a Leverkusentől szerződtetett Jeremie Frimpong is, így a holland válogatott jobbhátvéd bevetésével Szoboszlai visszakerült a középpályára.
A Liverpool az Alisson – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch – Szalah, Wirtz, Gakpo – Isak összeállításban lépett pályára, míg az Atlético az Oblak – Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan – Simeone, Gallagher, Barrios, Gonzalez – Griezmann, Raspadori kezdővel futott ki az Anfield gyepszőnyegére.
A Liverpool azonnal magához ragadta a kezdeményezést, és az első lehetőségéből megszerezte a vezetés.
A harmadik percben a holland Ryan Gravenberch harcolt ki egy szabadrúgást 17 méterre a kaputól. A labda mögé Mohamed Szalah állt oda, a lapos bombája irányt változtatott a Kerkez helyén futballozó Andy Robertson lábán, a labda pedig védhetetlenül csorgott a bal alsóba (1-0).
A madridi csapatot megfogta a Liverpool vezetőgólja, a középkezdés után pedig szinte azonnal növelte előnyét a Mersey-parti csapat. Szalah húzott jobbról befelé, majd letette a labdát Gravenberch-nek, aki azonnal tette azt vissza az egyiptomi támadó elé, aki ziccerbe került és Jan Oblak mellett higgadtan a jobb alsóba lőtt (2-0).
A kétgólos hátrányban az Atlético Madrid feljebb tolta a védekezését és elkezdett támadni az Anfielden, a Liverpool pedig tudatosan átadta a területet a spanyol csapatnak, hogy veszélyes kontrákat vezethessen.
A 40. percben a Liverpool eldönthette volna a meccset.
Egy felívelt labdát Virgil van Dijk fejelt vissza Szalah elé, az egyiptomi támadó kapásból kapura bombázott, de balszerencséjére a labda pont a középen helyezkedő Oblak kezébe ment.
Két perc múlva újabb hatalmas liverpooli lehetőség maradt ki. A német válogatott Florian Wirtz gyorsította fel, Alexander Isakhoz passzolt, aki azonnal tette vissza neki a labdát üresbe, Wirtz így ziccerbe került, de a kivetődő Oblak egy remek mozdulattal el tudta ütni a labdát a lábáról.
A Liverpool két kihagyott helyzetét megbüntette a futball, ugyanis a hosszabbítás harmadik percében szépíteni tudott az Atlético. Az olasz Giacomo Raspadori tört be jobbról a tizenhatoson belülre, lekészítette a labdát Marcos Llorentének, aki 11 méterről a jobb alsó sarokba helyezett (2-1).
A fordulás után lendületesen kezdett a madridi csapat, az 51. percben Alisson Beckernek kellett védenie Raspadori éles szögből kapura bombázott labdáját. A folytatásban a Liverpool kontrollálta a találkozót, Szoboszlai Dominik szinte minden támadásban részt vett, a magyar középpályás remekül irányította a csapatot, most hogy újra a saját posztján játszott.
A 65. percben Szoboszlai révén kis híján eldöntötte a meccset a Liverpool. Egy villámgyors kontratámadás végén Wirtz tette a labdát Szoboszlai elé, a magyar középpályás kitette a szélre, majd a visszakapott labdával egyedül törhetett volna kapura, azonban a lövése előtt Wirtz megzavarta, majd kitette a labdát a jobbján érkező Szalah elé, az egyiptomi támadó pedig tíz méterről a bal kapufát találta telibe. Ezt követően az Atlético Madrid ment előre az egyenlítésért, a Liverpool előtt pedig óriási területek nyíltak.
A 79. percben aztán egy liverpooli labdavesztés után kontrázhatott az Atlético, a vezetőedző Diego Simeone fia, Giuliano Simeone futott el a jobb szélen, azon Szoboszlai levágott egy elképesztő sprintet, majd elválasztotta az argentin a labdától, az Anfield pedig vastapsban tört ki.
A 81. percben megfagyott a levegő az Anfielden, ugyanis kiegyenlített az Atlético Madrid. Egy lecsorgó labda Marcos Llorente elé került, aki 18 méterről kapura bombázott, a lövése ráadásul irányt változtatott Alexis Mac Allister lábán, így Alissonnak esélye sem volt a hárításra (2-2).
A hajrában a Liverpool folyamatosan lőtte be a labdákat a kapu elé, végül a 92. percben megnyerte a mérkőzést. Szoboszlai Dominik végzett el egy szögletet a jobb oldalról, tökéletesen tekert középre, az érkező Virgil van Dijk pedig 11 méterről védhetetlen gólt fejelt a bal alsó sarokba (3-2).
A hosszabbításban Szoboszlai továbbra is főszereplő volt, ugyanis a remek indítása után Szalah került helyzetbe, de gólt akart lövetni a csereként beállt Hugo Ekitikével, de a francia támadó kihagyta a ziccerét. Azonban az a végeredmény szempontjából már nem számított. A Liverpool a vártnál nehezebben, de behúzta a győzelmet és sorozatban az ötödik meccsét nyerte meg a hajrában.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló:
Liverpool (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 3-2 (2-1)
Paris Saint-Germain (francia) - Atalanta (olasz) 4-0 (2-0)
Bayern München (német)-Chelsea (angol) 3-1 (2-1)
Ajax Amsterdam (holland)-Internazionale (olasz) 0-2 (0-1)
Olimpiakosz (görög)-Pafosz (ciprusi) 0-0
Slavia Praha (cseh)-Bodö/Glimt (norvég) 2-2 (1-0)