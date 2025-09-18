A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik ismét vezére volt a Liverpoolnak, ahol újra a középpályán varázsolt azok után, hogy az elmúlt hetekben a jobbhátvédként nyújtott klasszis teljesítményt.

Szoboszlai Dominik százados lett Liverpoolban

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlainak kulcsszerepe volt a szerdai sikerben, ugyanis hosszabbításban ő készítette elő a Liverpool harmadik, és végül győztes gólját, így közvetlenül is hozzájárult a három pont megszerzéséhez. Szoboszlai ezzel tovább erősítette kiváló idénykezdetét, hiszen hetek óta a klub egyik legmegbízhatóbb teljesítményt nyújtó játékosának számít.

Szoboszlai nyomába sem érnek a liverpooli sztárok

Ez volt egyébként Szoboszlai századik meccse a Liverpool játékosaként, mióta 2023 nyarán 70 millió euróért a klubhoz igazolt Lipcséből. Ennek apropóján a Magyar Nemzet összevetette Szoboszlai számait a hasonló posztokon szereplő Liverpool-sztárokéval, amiből kiderült, hogy még a Vörösök egykori legendás csapatkapitánya, Steven Gerrard sem volt olyan jó a százas mérföldkőhöz érkezve, mint a magyar középpályás.

Szoboszlai az első 100 liverpooli meccsén 16 gólt és 16 gólpasszt hozott össze, ami több, mint amire Gerrard képes volt.

Persze, nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy Szoboszlai korábban más bajnokságokban gyűjtött tapasztalatot, míg a magát a Liverpool akadémiájáról az első csapatig felküzdő Gerrard csupán 21 éves volt, amikor a 2001. szeptemberében a portugál Boavista ellen 1-1-re végződött BL-meccsen századszor lépett pályára a Liverpool első csapatában. Mindenesetre az első 100 liverpooli meccse után kevesebb gólja és gólpassza volt, mint Szoboszlainak, igaz a liverpooli karrierjét végül 710 mérkőzésen elért 186 góllal zárta, amivel magasra tette a lécet.

Miután Gerrard 2015-ben távozott a klubtól, Jordan Henderson lett a Liverpool csapatkapitánya és a középpályája meghatározó alakja. Az angol játékosnak elévülhetetlen érdemei voltak a 2019-es BL-győzelemben, majd egy évvel később a harminc éve várt angol bajnoki cím megszerzésében. Talán nem olyan meglepő, de Henderson mutatói (9 gól, 8 gólpassz) is gyengébbek az első száz meccset tekintve, mint Szoboszlainak.