A Liverpool-Southampton Ligakupa-meccs tétje a legjobb 16-ba kerülés lesz a sorozatban a kedden este magyar idő szerint 21.00-kor kezdődő mérkőzésen. Arne Slot még a szombati, Everton elleni Merseyside-i derbigyőzelmet követően elárulta, hogy pihenteti néhány tapasztalt sztárját a mérkőzésre a Vörösök sűrű menetrendje miatt, hétfőn este pedig egy exkluzív interjúban Slot elmagyarázta, miért fog változtatásokat eszközölni a keddi esti Saints elleni meccsen. A szakember által elmondottak alapján Szoboszlai Dominik nem kezdőként kap majd lehetőséget, sőt, borítékolható, hogy Slot pihenteti a találkozó alatt.

Szoboszlai nem lesz kezdő a Ligakupa-meccsen

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Szoboszlai és a többi sztár pihenőt kap

A menedzser azt mondta: „Igen, változtatunk, ugyanúgy, mint a tavalyi Ligakupában. Annyi meccset kell lejátszani, és a játékosaink képesek erre, de néha nekik is szükségük van egy kis pihenésre... sokan közülük kétszer is játszottak a válogatottban. Tehát, sok mindent tudnak csinálni, de néha-néha szükségük van egy kis pihenésre, és most két nap pihenésről beszélek, ami még mindig nem sok. Igen, teljesen megváltozik a felállás.”

Amikor arról kérdezték, hogy a mérkőzés lehetőséget adhat-e olyan játékosoknak, mint Alexander Isak, Giovanni Leoni és Giorgi Mamardashvili, hogy játékidőt kapjanak, Slot így válaszolt: „Igen, mindegyiküket tudjuk használni – Wata Endót és még néhányukat. Ezeknek a játékosoknak szükségük van egy meccsre, és örülünk, hogy van egy ilyen lehetőség. Ha nem lett volna, valószínűleg egy barátságos mérkőzést szerveztünk volna ezen a héten ezeknek a futballistáknak, mert nekik is játszaniuk kell, hogy készen álljanak, amikor szükségünk van rájuk.”