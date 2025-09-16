Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megszületett a vádemelés: ez a sors vár Charlie Kirk gyilkosára

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Real Madrid mindössze öt perc után elvesztette Trent Alexander-Arnoldot a Marseille elleni Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. A Liverpoolt nyáron elhagyó angol válogatott jobbhátvéd így könnyen lehet, hogy kihagyja a Szoboszlai Dominikék elleni novemberi találkozót is.

Szoboszlai Dominik volt liverpooli csapattársa, Trent Alexander-Arnold ugyan kihagyta a hétvégi Real Sociedad elleni bajnokit, de Xabi Alonso kedd este már a kezdőcsapatba jelölte a Marseille ellen – nyári klubváltása óta mindössze harmadszor. 

Szoboszlai barátja, Trent Alexander-Arnold már a harmadik percben megsérült a Real Madrid BL-meccsén
Szoboszlai barátja, Trent Alexander-Arnold már a harmadik percben megsérült a Real Madrid BL-meccsén
Fotó: THOMAS COEX / AFP

Megsérült a Real Madrid sztárja, veszélyben a Szoboszlaiék elleni játéka

A 26 éves védő – aki Szoboszlai Dominik egyik legjobb barátja volt Liverpoolban – azonban sok időt nem tölthetett a pályán a Bernabéuban, ugyanis mindössze három percnyi játék után megsérült, az ápolás után pedig nem is tudta folytatni a játékot, így Dani Carvajal állt be a helyére– bár a spanyol védő meg piros lapot kapott a második félidőben. Az első hírek szerint Alexander-Arnold combhajlítója húzódott meg, így már most kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy pályára léphet-e november 4-én korábbi csapata, a Liverpool ellen, ugyanis egy ilyen jellegű sérülés esetén nem kizárt, hogy hosszú időre harcképtelen lesz.

A korai kényszercsere és a kiállítás ellenére a Real Madrid győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája idei kiírását, miután Kylian Mbappé két tizenegyesével fordította a Marseille ellen.

Kapcsolódó cikkek:

Modric csak most érkezett, de máris történelmet írt Olaszországban
Álhírek terjednek a sztárfocista haláláról
Szoboszlai megint a mezőny legjobbja volt, Kerkez a vesztesek közé került
Folyt a vér az Arsenal Bajnokok Ligája-meccsén
Egészen elképesztő: félmilliárd forint egy Messi-kártyáért?
Súlyos döntést hozott a Barcelona korábbi világbajnoka

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!