A Premier League-mezőnyben egyedüliként százszázalékos címvédő Liverpool a Burnley vendégeként lépett pályára vasárnap kora délután. Nagy kérdés volt a mérkőzés előtt, hogy Arne Slot ezúttal milyen szerepet szán Szoboszlai Dominiknak, aki az elmúlt két fordulóban jobbhátvéd volt – a válogatott szünet előtt pedig hatalmas gólt lőtt szabadrúgásból az Arsenal ellen, amivel kiérdemelte a hónap legszebb találatáért járó elismerést is.

Szoboszlai Dominik jobbhátvédként bizonyíthatott ismét a Liverpool bajnokiján

Fotó: X/Liverpool FC

Nos, a magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal is a védelemben kapott helyet, akárcsak Kerkez Milos, ám a brit rekordot jelentő 125 millió fontért igazolt svéd csatár, Aleksander Isak még csak a meccskeretbe sem került be.

Szoboszlai a bemelegítés során Mohamed Szalahval szórakoztatta a közönséget és jól mutatja, hogy a magyar középpályás mekkora népszerűségnek örvend, hogy az első félidőben többször is az ő nevét kiabálták be a lelátóról.

Szoboszlai nagyon aktív volt, Kerkezt korán elvesztette a Liverpool

Ahogy várni lehetett a Liverpool birtokolta többet a labdát, ám igazán komoly helyzetet sokáig nem tudott kialakítani a rendkívül fegyelmezetten védekező Burnley ellen. A 22. percben percben Kerkez esett el a tizenhatoson belül Laurent mellett, azonban büntető helyet műesésért sárga lapot adott Michael Oliver játékvezető a magyar balhátvédnek, akit még az első félidő hajrájában lecserélt Arne Slot. A mérkőzés alatt a BBC arról számolt be, hogy Slot döntésében nem feltétlenül játszott közre Kerkez sárga lapja, hanem kisebb sérülés állt a változtatás hátterében.

A hazaiak a folytatásban is jól tömörültek, miközben olykor-olykor kontrákból igyekeztek helyzetet kialakítani. A Liverpoolnak viszont érezhetően nem feküdt ez a játék. A 31. percben Szoboszlai mintegy 20 méterről bombázott kapura egy lecsorgó labdát, ami egy védő lábáról szögletre pattant.

A szünetben Arne Slot lecserélte Alexis Mac Allistert, akinek az első játékrészben csúnyán megtaposták a bokáját. Az argentin helyére Conor Bradley állt be, így Szoboszlai felléphetett a védelemből a középpályára, amivel kissé kreatívabb lett a meddő mezőnyben futballozó Liverpool játéka. Szoboszlai meglehetősen aktív volt, többször is távoli lövéssel próbálkozott, de a Burnley hősiesen állta a sarat. A hajrában kiállították a hazaiak rekordigazolását, Lesley Ugochukwut, így az utolsó percekre emberelőnybe került a Liverpool. A hosszabbításban aztán a Manchester United egykori játékosa, Hannibal Mejbri hibázott hatalmasat, ugyanis az ő kezezése után jutott tizenegyeshez a Liverpool, amit Mohamed Szalah értékesített.