Álomszerűen kezdett Dublinban a magyar válogatott, ugyanis Varga Barnabás és Sallai Roland góljaival már 15 perc után kétgólos előnyre tett szert. A szünetet követően viszont hamar szépített az ír csapat Evan Ferguson révén, ráadásul a magyar csapat Sallai piros lapja miatt emberhátrányba is került, ennek ellenére Marco Rossi együttesének megvoltak a helyzetei, sőt majdnem sikerült kivédekeznie az utolsó perceket, de a hosszabíttás 93. percében Adam Idah egyenlített, így 2-2-es döntetlennel zárult a mérkőzés. A lefújás után Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya a lefújást követően az M4 Sportnak nyilatkozott.

Szoboszlaiék az első félidőben kétszer is ünnepelhettek

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Szoboszlai megvédte Sallait, büszke a hősiesen küzdő magyar válogatottra

„Ha azt mondja valaki, hogy 2-2-es idegenbeli meccsel kezdünk majd az írek ellen, szerintem mindenki aláírja. De így hogy kettővel vezettünk negyedóra után, így jobban fáj. Büszke vagyok a csapatra, hogy jól kezdtünk, mert megbeszéltük, hogy ez fontos. Igaz, hogy döntetlen lett kétgólos vezetésre, de büszke vagyok, mert ötven percig hatalmas küzdöttünk eggyel kevesebb emberrel” – kezdte az értékelését az M4 Sport kamerája előtt a csapatkapitány Szoboszlai Dominik, aki hangsúlyozta, hogy a jövőben ez a Dublinban megszerzett pont aranyat érhet majd. A Liverpool középpályását Sallai Roland kiállításáról is kérdezték.

Nem láttam a kiállítást, hallottam véleményeket. Remélem, mindenki megtanulta, hogy nem lehet így reagálni, bármit is tesznek ellened. Viszont meg kell védenem Sallai Rolandot, mert senki nem ártana szándékosan. Viszont ha ez piros volt, akkor lehet, hogy vissza kellene nézni az első góljukat is”

– mondta Szoboszlai, aki végezetül hangsúlyozta, hogy a válogatott megmutatta, hogy tud csapatként küzdeni.

A mérkőzés első gólját szerző Varga Barnabás úgy érzi, a kiállítás fordulópont volt.

„Azt gondolom, hogy az első félidőben mi játszottunk jobban és megérdemelten szereztünk vezetést, sőt a kétgólos előny is megérdemelt volt szerintem. A második félidőben megbeszéltük, hogy ugyanezt kellene folytatni. Nyilván gyorsan kaptuk a gólt, ami nem jött jól, szerintem egyébként szabálytalan volt, de a bíró megadta, úgyhogy nem tudunk mit csinálni” – kezdte a Fradi támadója.

Egy piros lap mindig fordulópont, de amikor ilyen érzelmek vannak a pályán, akkor ilyen ingerei lehetnek az embernek. Nyilván nem volt szándékos, rossz reakció volt, de természetesen forduló pont volt.

„Nagyon jól küzdött a csapat. Tényleg az a legkellemetlenebb, hogy végigküzdöttük ezt a második félidőt, majd a legvégén jött a gól, de legalább egy pontot elvittünk”.