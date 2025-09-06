Álomszerűen kezdett Dublinban a magyar válogatott, ugyanis Varga Barnabás és Sallai Roland góljaival már 15 perc után kétgólos előnyre tett szert. A szünetet követően viszont hamar szépített az ír csapat Evan Ferguson révén, ráadásul a magyar csapat Sallai piros lapja miatt emberhátrányba is került, ennek ellenére Marco Rossi együttesének megvoltak a helyzetei, sőt majdnem sikerült kivédekeznie az utolsó perceket, de a hosszabíttás 93. percében Adam Idah egyenlített, így 2-2-es döntetlennel zárult a mérkőzés. A lefújás után Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya a lefújást követően az M4 Sportnak nyilatkozott.
„Ha azt mondja valaki, hogy 2-2-es idegenbeli meccsel kezdünk majd az írek ellen, szerintem mindenki aláírja. De így hogy kettővel vezettünk negyedóra után, így jobban fáj. Büszke vagyok a csapatra, hogy jól kezdtünk, mert megbeszéltük, hogy ez fontos. Igaz, hogy döntetlen lett kétgólos vezetésre, de büszke vagyok, mert ötven percig hatalmas küzdöttünk eggyel kevesebb emberrel” – kezdte az értékelését az M4 Sport kamerája előtt a csapatkapitány Szoboszlai Dominik, aki hangsúlyozta, hogy a jövőben ez a Dublinban megszerzett pont aranyat érhet majd. A Liverpool középpályását Sallai Roland kiállításáról is kérdezték.
Nem láttam a kiállítást, hallottam véleményeket. Remélem, mindenki megtanulta, hogy nem lehet így reagálni, bármit is tesznek ellened. Viszont meg kell védenem Sallai Rolandot, mert senki nem ártana szándékosan. Viszont ha ez piros volt, akkor lehet, hogy vissza kellene nézni az első góljukat is”
– mondta Szoboszlai, aki végezetül hangsúlyozta, hogy a válogatott megmutatta, hogy tud csapatként küzdeni.
A mérkőzés első gólját szerző Varga Barnabás úgy érzi, a kiállítás fordulópont volt.
„Azt gondolom, hogy az első félidőben mi játszottunk jobban és megérdemelten szereztünk vezetést, sőt a kétgólos előny is megérdemelt volt szerintem. A második félidőben megbeszéltük, hogy ugyanezt kellene folytatni. Nyilván gyorsan kaptuk a gólt, ami nem jött jól, szerintem egyébként szabálytalan volt, de a bíró megadta, úgyhogy nem tudunk mit csinálni” – kezdte a Fradi támadója.
Egy piros lap mindig fordulópont, de amikor ilyen érzelmek vannak a pályán, akkor ilyen ingerei lehetnek az embernek. Nyilván nem volt szándékos, rossz reakció volt, de természetesen forduló pont volt.
„Nagyon jól küzdött a csapat. Tényleg az a legkellemetlenebb, hogy végigküzdöttük ezt a második félidőt, majd a legvégén jött a gól, de legalább egy pontot elvittünk”.
Dibusz Dénes a lefújás után arról beszélt, hogy bár komoly nyomás alatt volt a kapuja a második félidőben, a szerencse a hazaiak mellett volt, így csalódott a pontvesztés miatt.
„Gyakorlatilag ez első két lehetőségünkből betaláltunk, ez nyilván önbizalmat adott a csapatnak és tudtunk egy olyat játékot játszani, ami jobban fekszik nekünk. Zártan védekeztünk, mindenki tette a dolgát, és az első félidőben nem is nagyon volt a hazaiaknak lehetősége. Sajnos a második félidőt nem kezdtük jól, a kiállítás után pedig gyakorlatilag végig a kapunk elé szorítottak bennünket, igyekeztünk megtartani az előnyünket, de sajnos itt a végén nem sikerült”.
„Nyilván nagy volt a nyomás, egyszer-egyszer mi is ki tudtunk jönni és akár lövéssel is be tudtuk fejezni az ellentámadásokat, de az utolsó negyedóra már tényleg arról szólt, hogy az írek próbáltak minél több embert felküldeni és oldalról, mélységből fellőtt labdákkal helyzeteket kialakítani, vagy pontrúgást kiharcolni. Hősiesen védekeztünk, de sajnos a végén ők voltak a szerencsésebbek, az erősebbek”.
„Természetesen lehet ennek a pontnak még jelentősége. Tudjuk, hogy ez egy hat meccsből álló sorozat, az első meccsen túl vagyunk. A legfontosabb az volt, hogy ne kerüljünk lépéshátrányba az írekkel szemben, ez megvalósult, de azok után, hogy 2-0-ra vezettünk, most nagyon csalódottak vagyunk, és úgy érezzük, hogy ez egy óriási kihagyott lehetőség volt” – fogalmazott Dibusz.
A magyar válogatott kedden folytatja a vb-selejtezősorozatot, amikor is a Nemzetek Ligája-győztes Portugália ellen lép pályára a Puskás Arénában.