Az angol bajnokság 63 millió követővel rendelkező hivatalos Facebook-oldala természetesen nem is hagyta szó nélkül az írek elleni vb-selejtezőre készülő magyar csapatkapitány, Szoboszlai Dominik remeklését.

Szoboszlai a bombagóljával szurkolók millióinak okozott örömöt

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mindenhol Szoboszlai, de most tényleg nem lehet őt megunni

A 30 méteres csodagól után Szoboszlai mozdulatából borítókép lett (még most is az!), majd a folytatásban egyszerűen képtelen volt leállni a 24 éves játékos dicséretéről a Premier League a közösségi médiában.

Miközben már minden szögből megmutatták a gólját, pénteken még egyszer (és biztosan nem utoljára) posztolták a liga oldalán, azzal a szöveggel, hogy ezt bizony nem lehet megunni, ezért újra megmutatjuk.

Szombaton már a vb-selejtezőkre figyel a világ (a magyar szurkolók mindenképp!), a PL-oldal azonban nem tud elszakadni Szoboszlai szabadrúgásától. Ezért egy vele illusztrált fotóval kérdezi a követőit, hogy ki lő a legjobban távolról a Premier League-ben?

A kommentek alapján nem is volt kérdés, hogy a legtöbben Szoboszlait Dominikot tartják a Premier League jelenlegi legveszélyesebb távoli lövőjének.

Az angol nyelvű hozzászólások sokszor fonetikusan, vagy épp elgépelve írják a magyar játékos nevét, de a rajongás így is egyértelmű: szinte minden második üzenetben a Liverpool középpályását emlegetik.

A magyar szurkolók különösen aktívak voltak a poszt alatt, nemcsak Szoboszlai Dominikot nevezték meg, hanem zászlókkal, szívekkel és büszke „a mi fiúnk” megjegyzésekkel is jelezték, mennyire örülnek, hogy az ő játékosuk ilyen figyelmet kap.

Persze, akadtak más jelöltek is: néhányan Mac Allistert, Isakot vagy Gakpót említették, mások régi legendákat idéztek meg Gerrard- vagy Beckham-GIF-ekkel. Volt, aki Scholes nevét dobta be, és előkerült Sesko is, mint jövőbeli „távoli bombázó”.

Összességében azonban a poszt szinte Szoboszlai-rajongói klubként működött: a legtöbb hozzászóló szerint jelenleg ő az, aki a legnagyobb veszéllyel tudja eltalálni a kaput a 20-25 méteres zónából.