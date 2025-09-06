Az angol bajnokság 63 millió követővel rendelkező hivatalos Facebook-oldala természetesen nem is hagyta szó nélkül az írek elleni vb-selejtezőre készülő magyar csapatkapitány, Szoboszlai Dominik remeklését.
A 30 méteres csodagól után Szoboszlai mozdulatából borítókép lett (még most is az!), majd a folytatásban egyszerűen képtelen volt leállni a 24 éves játékos dicséretéről a Premier League a közösségi médiában.
Miközben már minden szögből megmutatták a gólját, pénteken még egyszer (és biztosan nem utoljára) posztolták a liga oldalán, azzal a szöveggel, hogy ezt bizony nem lehet megunni, ezért újra megmutatjuk.
Szombaton már a vb-selejtezőkre figyel a világ (a magyar szurkolók mindenképp!), a PL-oldal azonban nem tud elszakadni Szoboszlai szabadrúgásától. Ezért egy vele illusztrált fotóval kérdezi a követőit, hogy ki lő a legjobban távolról a Premier League-ben?
A kommentek alapján nem is volt kérdés, hogy a legtöbben Szoboszlait Dominikot tartják a Premier League jelenlegi legveszélyesebb távoli lövőjének.
Az angol nyelvű hozzászólások sokszor fonetikusan, vagy épp elgépelve írják a magyar játékos nevét, de a rajongás így is egyértelmű: szinte minden második üzenetben a Liverpool középpályását emlegetik.
A magyar szurkolók különösen aktívak voltak a poszt alatt, nemcsak Szoboszlai Dominikot nevezték meg, hanem zászlókkal, szívekkel és büszke „a mi fiúnk” megjegyzésekkel is jelezték, mennyire örülnek, hogy az ő játékosuk ilyen figyelmet kap.
Persze, akadtak más jelöltek is: néhányan Mac Allistert, Isakot vagy Gakpót említették, mások régi legendákat idéztek meg Gerrard- vagy Beckham-GIF-ekkel. Volt, aki Scholes nevét dobta be, és előkerült Sesko is, mint jövőbeli „távoli bombázó”.
Összességében azonban a poszt szinte Szoboszlai-rajongói klubként működött: a legtöbb hozzászóló szerint jelenleg ő az, aki a legnagyobb veszéllyel tudja eltalálni a kaput a 20-25 méteres zónából.
Nemcsak Liverpoolban, hanem világszerte, a kommentmezőben legalábbis egyértelműen ő lett a távoli lövések királya.
Szoboszlai ezt persze Telkiben is bizonyította. Egészen hidegrázós, ahogyan előbb a bal, majd a kapu jobb oldalába is bevarrja a labdát, Tóth Balázs kapus nagy bánatára.
Ezek után (a cikk írásakor, szombat délután) már alig várjuk, hogy az írek elleni meccsen 20-30 méterről szabadrúgáshoz jusson Marco Rossi csapata.