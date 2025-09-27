Szoboszlai Dominik az elmúlt szezonban alapemberré vált az angol bajnok Liverpool együttesében. Összesen két bajnokit hagyott ki (egyet betegség, egyet eltiltás miatt), három perc híján 2500 percet töltött pályán a Premier League-ben, hat góljával és hét gólpasszával fontos szereplője volt a bajnoki címet megszerző csapatnak. Ez az állapot pedig az idei szezonban még fokozottabban igaz: Arne Slot csapatából ma már kihagyhatatlan a több poszton is világklasszis szinten teljesítő magyar játékos. Alisson Becker, Virgil van Dijk és Mohamed Szalah mellett ő a negyedik, aki a Ligakupát leszámítva az idény mind a 7 tétmeccsét a pályán töltötte. A holland edző szerint 100 millió font (kb. 115 millió euró) alatt el sem engednék, ha valaki esetleg megpróbálná elcsábítani. De akkor miért csak 80 millió euróra taksálja az értékét, az átigazolások terén kiindulópontnak számító Transfermarkt?
A magyar játékosok közül persze még úgyis kiemelkedően Szoboszlai a legértékesebb, hogy a Transfermarkton olvasható 80 millió eurós érték igencsak alul van becsülve.
A legértékesebb magyar focisták:
Merthogy a Liverpoolba igazolása óta eltelt több mint két évben az, hogy 70-ről 80 millióra nőtt az értéke, csak stagnálásként értelmezhető, miközben a pályán a világ egyik legjobb csapatának egyik legfontosabb játékosa lett. Létezik az, hogy ne nőjön egy még mindig csak 24 éves, több poszton bevethető, de alapvetően a támadásokat segítő focista értéke, aki első 100 liverpooli meccse alapján jobban teljesít, mint a klublegenda, Steven Gerrard?
A Szoboszlainál két évvel fiatalabb német Florian Wirtzért a nyáron rekordösszeget, 125 millió eurót fizetett a Pool, a német viszont eddig nem igazán meggyőző. Annyira legalábbis biztosan nem, ami indokolná, hogy miért ér mégis 60 millió euróval többet, mint a magyar válogatott csapatkapitánya. Az ő értékét ugyanis már 140 millió euróra becsüli a német szakportál.
A Magyar Nemzet összeszedte a Szoboszlaiéhoz hasonló szerepkörben, azaz alapvetően támadóbb szellemű, de védekezni is tudó középpályást játszó posztriválisokat, és arra jutott, hogy Szoboszlai jelenleg csak a 12. legdrágább játékos a világon. Nyugodtan, kimondhatjuk, van nem egy és nem kettő olyan játékos előtte, akit inkább mögé képzelnénk a sorban.
A Magyar Nemzet eljátszott a gondolattal, hogy talán azért állt meg a számláló Szoboszlai neve mellett, mert magyar, nem pedig angol, német vagy spanyol focista. Szabados Gábor sportközgazdász szerint Szoboszlai magyarsága erősen befolyásolja a piaci értékét.
„Szoboszlai Dominik piaci értékének kérdését érdemes onnan indítani, hogy, amikor megvette őt a Liverpool a Lipcsétől, akkor 50 millió euró volt a piaci értéke, miközben az angolok jóval többet, nagyjából 70 millió eurót fizettek érte. Ez a tény, valamint az, hogy egy sokkal erősebb bajnokságba, a Premier League-be került, máris alaposan megemelte az értékét” – kezdte Szabados Gábor.
A mostani 80 milliót tehát ahhoz az ötven millióhoz érdemes viszonyítani, ami már jelentős növekedés. A másfélszeres növekmény, szerintem, elég jól kifejezi azt, hogy mára alapemberré vált a Liverpoolban. A mostani teljesítményével Szoboszlai stabilizálja a piaci értékét. Ez a szám ugyanis soha nem azt fejezi ki, hogy mi volt a múltban, hanem azt, hogy mi várható az adott játékostól a jövőben.
Az értékben tehát nem az van benne, hogy hány meccset játszott, és, hogy megnyerte a bajnokságot, hanem az, hogy mit lehet tőle várni a következő években” – mondja a közgazdász, aki szerint azzal, hogy Szoboszlai stabilizálta a helyét a kezdőcsapatban elért egy olyan pontra, ahol sokkal többet már nem várhatunk tőle.
Szabados Gábor egy példával is élt: hiába nyert öt, illetve nyolc Aranylabdát Cristiano Ronaldo és Lionel Messi, előbb piaci értéke már csak 12, míg utóbbié 18 millió euró, mert tőlük, 40-en túl, illetve ahhoz közelítve, már nem sok várható.
„Ezért van az, hogy, ha van két játékos, akitől pontosan ugyanaz várható a pályán, de az egyikük öt évvel fiatalabb, annak jóval magasabb lesz a piaci értéke, mert több várható el tőle a jövőben, több ideje van teljesíteni.”
Arne Slot 100 millió eurós eladási árát egyáltalán nem tartja földtől elrugaszkodott gondolatnak Szabados Gábor.
„A piaci értékhez képest, amit persze valakik megállapítanak és nem szabad rá egy egzakt dologként tekinteni, valamekkora felülértékelés mindig van. Az viszont, hogy egy játékost mennyiért lehet eladni, sok mindentől függ. Mintha a házamat akarnám eladni: ha gyorsan kell a pénz, akkor engedek az árból, ha viszont a vevőnek sürgős és látszik, hogy nagyon akarja, akkor hajlandó is érte többet fizetni végül.
De abban igaza van Arne Slotnak, hogy egy 80 millió euró értékű játékost, akit nagyon nem szeretne eladni a klub, de a vevő nagyon szeretné, azt igenis el lehet adni 100 millió euró fölötti áron
– mondja Szabados Gábor, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy a Liverpool láthatóan nagyon számol Szoboszlaival, aki nem csak a pályán, de a klub marketingjében is nagyon fontos szerepet kap, legyen szó mezbemutatóról vagy bármi másról.
A Crystal Palace elleni bajnokit Szoboszlaival hirdeti a Liverpool:
A nyáron 125 millió euróért érkezett Florian Wirtzet, mint fentebb írtuk 140 millió euróra taksálja a Transfermarkt. A Szoboszlaihoz hasonló poszton játszó német középpályás, még a magyar válogatott csapatkapitányánál is fiatalabb két évvel, mindössze 22 éves, azaz még inkább a jövő emberének tekinthető. De indokolja-e önmagában ez a piaci értékük közötti hatalmas különbséget?
„Részben igen, az életkor nagyon fontos szempont ebben a kérdésben. Ő még fiatalabb és már fiatalon ilyen magas szinten van. Dominiknak is azért volt már jóval korábban nagyon magas az értéke, mert, ha valaki nagyon fiatalon olyan magas minőséget képvisel, az nagyon sokat ér.”
A fekete leves azonban a végére maradt.
„És akár tetszik, akár nem, van még egy nagyon fontos tényező. Dominik magyar, Wirtz pedig német. Ez sajnos ilyen egyszerű. A „magyar szabály” életbe lépése előtt sokszor feltették a kérdést, hogy miért igazolnak a klubok annyi légióst. Hát azért, mert, ha egymás mellé tettünk két teljesen azonos képességű játékost, akik egy idősek, ugyanazt nyújtják a pályán, de az egyik magyar, a másik meg, mondjuk, szerb, akkor az utóbbi piaci értéke másfél, kétszeres volt az előbbinek, sokkal eladhatóbb volt.”
„És, ha ez igaz az NB I-ben, akkor hatványozottan igaz top szinten.
Még akkor is, ha Szoboszlai már mindenkinek, minden kétséget kizáróan igazolta, hogy ő oda való. De egy vele azonos képességű német játékosnak szükségszerűen magasabb lesz a piaci értéke
– szögezte le a sportközgazdász.
Szabados Gábor példaként hozta fel Kerkez Milost, akinek ugrásszerű előrelépésében Alkmaarból előbb Bournemouth-ba, majd idén nyáron Liverpoolba, fontos tényező, hogy ő alapvetően a szerb utánpótlás „terméke”, hiába játszik a magyar válogatottban. A szerb képzésben pedig jobban megbíznak az elemzők, mint a magyarban.
Szoboszlai és Wirtz relációjába a sportközgazdász szerint, azt is érdemes belekalkulálni, hogy előbbi Európa-bajnokságon ugyan már szerepelt, és reményeink szerint világbajnokságon is fog, de az különösebb veszély nélkül kijelenthető, hogy az igazán nagy meccseken, döntőben, elődöntőben valószínűbb, hogy Wirtz fog szerepelni, ami ugyancsak tovább növeli az értékét.