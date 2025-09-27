Szoboszlai Dominik az elmúlt szezonban alapemberré vált az angol bajnok Liverpool együttesében. Összesen két bajnokit hagyott ki (egyet betegség, egyet eltiltás miatt), három perc híján 2500 percet töltött pályán a Premier League-ben, hat góljával és hét gólpasszával fontos szereplője volt a bajnoki címet megszerző csapatnak. Ez az állapot pedig az idei szezonban még fokozottabban igaz: Arne Slot csapatából ma már kihagyhatatlan a több poszton is világklasszis szinten teljesítő magyar játékos. Alisson Becker, Virgil van Dijk és Mohamed Szalah mellett ő a negyedik, aki a Ligakupát leszámítva az idény mind a 7 tétmeccsét a pályán töltötte. A holland edző szerint 100 millió font (kb. 115 millió euró) alatt el sem engednék, ha valaki esetleg megpróbálná elcsábítani. De akkor miért csak 80 millió euróra taksálja az értékét, az átigazolások terén kiindulópontnak számító Transfermarkt?

Szoboszlai Dominik a valaha volt legértékesebb magyar futballista

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A magyar játékosok közül persze még úgyis kiemelkedően Szoboszlai a legértékesebb, hogy a Transfermarkton olvasható 80 millió eurós érték igencsak alul van becsülve.

A legértékesebb magyar focisták:

Szoboszlai Dominik (Liverpool) 80 millió euró Kerkez Milos (Liverpool) 45 millió Dárdai Bence (Wolfsburg) 12 millió Sallai Roland (Galatasaray) 10 millió Willi Orbán (RB Leipzig) 8 millió

Miért stagnál Szoboszlai értéke?

Merthogy a Liverpoolba igazolása óta eltelt több mint két évben az, hogy 70-ről 80 millióra nőtt az értéke, csak stagnálásként értelmezhető, miközben a pályán a világ egyik legjobb csapatának egyik legfontosabb játékosa lett. Létezik az, hogy ne nőjön egy még mindig csak 24 éves, több poszton bevethető, de alapvetően a támadásokat segítő focista értéke, aki első 100 liverpooli meccse alapján jobban teljesít, mint a klublegenda, Steven Gerrard?

A Szoboszlainál két évvel fiatalabb német Florian Wirtzért a nyáron rekordösszeget, 125 millió eurót fizetett a Pool, a német viszont eddig nem igazán meggyőző. Annyira legalábbis biztosan nem, ami indokolná, hogy miért ér mégis 60 millió euróval többet, mint a magyar válogatott csapatkapitánya. Az ő értékét ugyanis már 140 millió euróra becsüli a német szakportál.