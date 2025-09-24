Szoboszlai Dominik édesapjának magyar válogatott tanítványa, Géresi Krisztián nyáron vonult vissza, most pedig 31 évesen edzőnek állt.

Fotó: Puskás Akadémia

Szoboszlai Dominik közegéből jött, 31 évesen edző lett

Géresi Krisztián egész pályafutását ez az attitűd, az elpusztíthatatlan akarat jellemezte. Most a Puskás Akadémiánál építhet fel az edzői karrierjét a felcsúti klub egykori játékosa.

Édesapám hatására elég korán kapcsolatba kerültem a futballal, már kétévesen a pálya mellett voltam. Ovifoci, sulifoci és így tovább, sporttagozatos iskolába jártam és akkor már eldőlni látszottak a dolgok.

Játszottam az összes korosztályos csapatban, iskola után a Videoton edzéseit látogattam" - kezdte a Puskás Akadémia honlapjának adott interjújában Géresi.

A 31 éves egykori focista a kellő mennyiségű játékidőt a Puskás Akadémia első csapatában kaptam meg, ahová egy éves kölcsönszerződéssel kerültem a 2020/2021-es idényben. Sok bizalmat kapott a szakmai stábtól, és hozzá is tudta tenni a magáét a csapat sikeréhez, de jött egy térdsérülés, így fél év után visszatért a Vidihez. Arra a kérdésre, hogy ez vetett-e véget az aktív labdarúgó-pályafutásának, így válaszolt:

„Nem azonnal, két idényt még lejátszottam, de idén nyáron már egyéni edzőként kaptam lehetőséget itt a Puskáson. Nagyon hálás vagyok Horváth Péternek, aki annak idején még az edzőm volt itt a korosztályos csapatban, illetve Sándor Györgynek, akivel régebben együtt játszottunk Fehérvárott, hogy ismét csatlakozhattam ehhez a közösséghez.

Van egy kis hiányérzetem, hogy ilyen fiatalon abba kellett hagynom az aktív futballt, de lehet, hogy ha tovább erőltetem, még rosszabbul járok."

Majd arról is beszélt, hogy Szoboszlai Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt kezei alatt is sokat fejlődött, mentálisan a legtöbbet.

Abból a közegből jövök, ahol a jelenleg legmagasabban jegyzett labdarúgó, Szoboszlai Dominik is nevelkedett. Sokat edzettem abban a környezetben és jártam az édesapja tréningjein is. Láttam, hogy az a fajta mentális erő, a küzdeni tudás, a „soha ne add fel” filozófiája mennyire fontos, sőt, egyszerűen elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki a csúcsra érjen.

Rengeteg tehetséges gyerek van ma is a futballpályákon, de – lehet, hogy közhelynek hangzik – általában nem a legtehetségesebb, hanem a legszorgalmasabb, leginkább igyekvő srácok jutnak a legmagasabbra. Abból lesz valaki, aki ha ötször hibázik, hatodjára is megpróbálja. Ez a kulcsa mindennek."