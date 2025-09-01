A jobbhátvédként szereplő Szoboszlai a 83. percben a kapuval szemben végzett el közel 30 méterről egy szabadrúgást, lövése nyomán védhetetlenül csavarodott a jobb felső sarokba a labda.

Szoboszlai Dominik elképesztő gól lőtt. Arne Slot is méltatta a Liverpool magyarját

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Arne Slot Szoboszlait dicsérte

Slot szerint a Liverpool és az Arsenal meccse tízből nyolcszor döntetlen lenne, egyszer az egyik, egyszer a másik csapat nyerne, mert kevés esemény történt, mindkét oldal rendkívül fegyelmezetten védekeztek a csapatok.

A mérkőzést végül Szoboszlai Dominik varázslatos pillanata döntötte el.

Kellett egy varázslatos pillanat, amit Dominiktól kaptunk, és aminek eredményeként megnyertünk egy olyan meccset, ami, ahogy az előbb mondtam, normális esetben döntetlennel végződött volna.

Slot kiemelte, hogy Szoboszlai mind középpályán, mind jobbhátvédént hibátlanul teljesít:

„Ha Liverpool-mezt viselsz, mindig mindent bele kell adni. Dominik mindig az első, aki visszazár, letámad; elképesztő meccset játszott jobbhátvédként is, ami mutatja a mentalitását. Ez a sokoldalúság és profi hozzáállás teszi igazán fontos játékossá a csapatban."

Slot dicsérte a Liverpool védelmét is, amely kiválóan semlegesítette az Arsenal támadóit. Külön kiemelte Virgil van Dijk vezérszerepét és a csapat szervezettségét, amely segített abban, hogy az együttes lehozza kapott gól nélkül a találkozót.

Az edző elégedett a szezon kezdetével: voltak érkezők és távozók, ráadásul az első három meccs mind nehéz volt (Bournemouth, Newcastle, Arsenal), mégis hibátlanul teljesített csapat. Slot szerint a siker kulcsa a mentalitás – mindenki keményen dolgozik, amivel néha a szerencsét is maguk mellé állítják.

Slot szerint ezek a sikerek további önbizalmat adhat a csapatnak a szezon hátralévő részében.