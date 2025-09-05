Szoboszlai Dominik Arsenal elleni bombagólját talán már minden futballkedvelő látta, de aki netán lemaradt róla, annak elmondjuk, hogy a Liverpool középpályása közel 30 méterről fantasztikus szabadrúgást zúdított David Raya kapujába. A magyar válogatott csapatkapitánya a csodás találatot különleges módon ünnepelte meg, egy olyan csettintéssel, amit a „Bosszúállók: Végtelen háború” című Marvel-filmben mutatott be a főgonosz, Thanos.

Szoboszlai Dominik Arsenal elleni óriási gólja még most is beszédtémát szolgáltat

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik zseniális gólörömmel jelentkezett

Thanos a filmben egy csettintéssel elpusztította a fél univerzumot, tehát a mozdulat a mindent elsöprő erőt, a végzetes pillanatot jelentette. A Bors megírta, hogy a magyar focista üzenete is valami hasonlót jelentett, miszerint egyetlen mozdulat is képes eldönteni egy kiélezett rangadót. Thanos azt mondta a csettintése közben: „I am inevitable” – vagyis: „Megkerülhetetlen vagyok.” Szoboszlai Arsenal elleni gólját követő mozdulata pedig voltaképpen ugyanezt jelenthette.

Szoboszlai just turned into Thanos 🤣 pic.twitter.com/1zPihY2ABs — 433 (@433) August 31, 2025

Szoboszlai mozdulata a mémkészítőket is megihlette,

a közösségi médiában máris Thanoshoz kezdték el hasonlítani a Liverpool klasszis középpályását, és egyéb összeállítások is készültek róla, melyeket ide kattintva lehet megtekinteni.

A magyar válogatott vezérét hamarosan ismét a pályán láthatják a szurkolók, Szoboszlaira és társaira ezúttal a nemzeti csapatban vár hatalmas feladat, Marco Rossi csapata szombaton Dublinban lép pályára az írek elleni vb-selejtezőn.

