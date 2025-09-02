Live
Aligha meglepő, de hatalmas elismerésben részesült a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya. Szoboszlai Dominik, a bajnok Liverpool magyar futballistája ugyanis bekerült a harmadik forduló álomcsapatába a Premier League hivatalos honlapján.

A Liverpool FC magyar labdarúgója, Szoboszlai Dominik nem csupán a spanyol hírügynökségnél (EFE), hanem a Premier League-ben is bekerült a hétvége álomcsapatába, miután az Arsenal elleni rangadón győztes gólt lőtt szabadrúgásból.

Dominik Szoboszlai scores from a free kick during the Premier League match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, England, on August 31, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai jobbhátvédként a Premier League legjobbjai között
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai a forduló álomcsapatában

A tizenegyet rendszeresen az angol válogatott legendás támadója, Alan Shearer állítja össze. A magyar válogatott csapatkapitánya vasárnap délután az Arsenal ellen jobbhátvédként szerepelt Arne Slot együttesében, és a Liverpool az ő szenzációs szabadrúgásgóljának köszönhetően diadalmaskodott 1-0-ra.

„Már a győztes gólja előtt is egészen kiválóan futballozott a jobbhátvéd pozíciójában. David Raya legyőzéséhez valami különlegesre van szükség, és Szoboszlai szabadrúgása az volt” – írta értékelésében Shearer.

A Liverpool a mezőnyben egyedüliként százszázalékos teljesítménnyel vezeti az angol bajnokságot.

A Premier League 3. fordulójának álomcsapata:

Robin Roefs (Sunderland) – Szoboszlai Dominik (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Marcos Senesi (Bournemouth), El Hadji Malick Diouf (West Ham) – Yankuba Minteh (Brighton), Lucas Paqueta (West Ham), Kiernan Dewsbury-Hall (Everton), Jack Grealish (Everton) – Jarrod Bowen (West Ham), Joao Pedro (Chelsea).

