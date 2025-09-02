A Liverpool FC magyar labdarúgója, Szoboszlai Dominik nem csupán a spanyol hírügynökségnél (EFE), hanem a Premier League-ben is bekerült a hétvége álomcsapatába, miután az Arsenal elleni rangadón győztes gólt lőtt szabadrúgásból.

Szoboszlai jobbhátvédként a Premier League legjobbjai között

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai a forduló álomcsapatában

A tizenegyet rendszeresen az angol válogatott legendás támadója, Alan Shearer állítja össze. A magyar válogatott csapatkapitánya vasárnap délután az Arsenal ellen jobbhátvédként szerepelt Arne Slot együttesében, és a Liverpool az ő szenzációs szabadrúgásgóljának köszönhetően diadalmaskodott 1-0-ra.

„Már a győztes gólja előtt is egészen kiválóan futballozott a jobbhátvéd pozíciójában. David Raya legyőzéséhez valami különlegesre van szükség, és Szoboszlai szabadrúgása az volt” – írta értékelésében Shearer.

A Liverpool a mezőnyben egyedüliként százszázalékos teljesítménnyel vezeti az angol bajnokságot.

A Premier League 3. fordulójának álomcsapata:

Robin Roefs (Sunderland) – Szoboszlai Dominik (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Marcos Senesi (Bournemouth), El Hadji Malick Diouf (West Ham) – Yankuba Minteh (Brighton), Lucas Paqueta (West Ham), Kiernan Dewsbury-Hall (Everton), Jack Grealish (Everton) – Jarrod Bowen (West Ham), Joao Pedro (Chelsea).