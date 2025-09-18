A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik ismét vezére volt a Liverpoolnak, ahol újra a középpályán varázsolt azok után, hogy az elmúlt hetekben a jobbhátvédként nyújtott klasszis teljesítményt.

Szoboszlai ismét megmutatta, hogy ő a Liverpool motorja

Szoboszlai századik liverpooli meccsén lépett pályára az Atlético Madrid ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában, a sikerben pedig kulcsszerepe volt, ugyanis a hosszabbításban az ő szöglete után szerezte meg a győztes találatot Virgil van Dijk, így közvetlenül is hozzájárult a három pont megszerzéséhez. Szoboszlai ezzel tovább erősítette kiváló idénykezdetét, hiszen hetek óta a klub egyik legmegbízhatóbb teljesítményt nyújtó játékosának számít.

Szoboszlai futotta a legtöbbet a Liverpool játékosai közül

A magyar középpályás a rá jellemző módon most is végig robotolta a meccset.

Az UEFA honlapja szerint Szoboszlai összesen 12 kilométert futott, aminél többet egyetlen csapattársa sem.

Arne Slot csapatából csak Ryan Gravenberch tudta megközelíteni a magyar játékost, de a holland középpályás így is majd’ egy kilométerrel elmaradt (11,1 km). Egyébként az Anfielden botrányt okozó trénerének, Diego Simeonénak a fia, Giuliano Simeone (12,5), és Pablo Barrios (12,3) tették meg nagyobb távolságot a pályán.

Szoboszlai nem először emelkedett ki Liverpoolban az elképesztő futóteljesítményével, korábban is rengeteg dicséret kapott a nagy munkabírása miatt. A madridiak ellen viszont nem csak fáradhatatlanul robotolt, hanem hasznosan is játszott, ami a statisztikai mutatóin is meglátszott. Tízszer szerzett labdát, márpedig ebben a tekintetben is a Liverpool legjobbja volt, emellett a labdatartásban is kimagasló volt, a pontrúgásai pedig ezúttal is életveszélyesek voltak. A PoolBarátok Facebook-oldala is kiemelte, hogy a magyar középpályás nagyszerűen teljesített Ryan Gravenberch mellett.

